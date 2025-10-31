ETV Bharat / entertainment

ৰাতি নৌপুৱাওতেই উচুপি উচুপি আহিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি চাবলৈ

আজি অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো মুক্তি পালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ছবিগৃহলৈ আহি উচুপি উঠিল দৰ্শক ।

Audience cried after coming to watch Zubeen Garg's last movie in Jorhat
উচুপি উচুপি আহিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি চাবলৈ (ETV Bharat Assam)
Published : October 31, 2025 at 9:28 AM IST

যোৰহাট: জুবিনবিহীন বেদনাৰ মাজতে শিল্পীগৰাকীৰ গৃহচহৰ যোৰহাটত অনুৰাগীসকল আজি পুৱা ৪ বজাৰ পৰা তেওঁৰ সপোনৰ তথা শেষৰখন ছবি চাবলৈ ছবিগৃহৰ সন্মুখত সমবেত হয় । কণমানিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ছবিগৃহত প্ৰৱেশ কৰে মৰমৰ জুবিন দাক আকৌ এবাৰ চাবলৈ । যোৰহাটৰ ইলি, আইনক্স আৰু স্মৃতিগোপাল ছবিগৃহত পুৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ প্ৰদৰ্শন ।

জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ আহি উচুপি উঠে চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী দৰ্শক । জয় জুবিন দা আৰু আমাৰ হাৰ্থথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব, মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত... গাই সকলোৱে ছবিগৃহত প্ৰৱেশ কৰে । কোনোজনে ছবিখন উপভোগ কৰাৰ পূৰ্বেই উচুপি উঠে ।

উচুপি উচুপি আহিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি চাবলৈ (ETV Bharat Assam)

এজন দৰ্শকে কয়, "ক'বলৈ আমাৰ একো ভাষা নাই । চকুপানী ওলাই আহিছে এইখন চিনেমা চাবলৈ আহি । নিজৰ হাৰ্টথ্ৰৱক আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ । আমাক জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগে । জুবিন দাৰ চিনেমা আমি আকৌ চাম । সেই কালপ্ৰিট কেইটাক ফাঁচি দিয়ক ।" আন এগৰাকী দৰ্শকে কয়, "আৰুতো তেওঁক দেখা নাপাওঁ । ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰত দেখা সেই দৃশ্য আৰু ছিংগাপুৰৰ সেই দৃশ্য একেই । আমি এতিয়া এটাই বিচাৰিছোঁ জুবিন দাক ন্যায় দিয়ক ।"

ছবিগৃহত নিয়োজিত এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কয়, "অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ । পুৱা ৪:৩০ বজাৰ পৰা দৰ্শকসকল ছবিগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে । সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহৰে জুবিন দাৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাবলৈ আহিছে ।" ছবিগৃহসমূহেও অন্য ছবিৰ সলনি প্ৰতিটো দৰ্শনীতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

