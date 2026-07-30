ETV Bharat / entertainment

ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?

অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁ পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক চিনেমা ‘ৰামায়ণ’ত অভিনয় কৰিছে । তেওঁৰ চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে জানেনে ?

Assam's Surabhi Das plays the role of Sita's sister Shrutakirti in ranbir kapoor 'Ramayana'
ৰণবীৰ কাপুৰৰ ‘ৰামায়ণ’ত দেৱী সীতাৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰত জিলিকিব অসমৰ সুৰভী দাস (Photo: IG - Surabhi Das)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 4:45 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক চিনেমা ‘ৰামায়ণ’ত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে অভিনয় কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । এইখন তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰকল্প । এই বহু প্ৰত্যাশিত চিনেমাখনত বলীউডৰ তাৰকা অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে বিখ্যাত পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীয়ে ।

বহু প্ৰত্যাশিত চলচ্চিত্ৰ ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰ আজি মুক্তি লাভ কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে চিনেমাখনৰ তাৰকা মণ্ডলী আৰু তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰসমূহক লৈ দৰ্শকৰ মাজত উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে । ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰে, সাই পল্লৱীয়ে দেৱী সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । লংকাধিপতি ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যশে ।

ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ পিছৰে পৰা দৰ্শকে কোনে অভিনয় কৰিছে তাক লৈ কৌতুহলী হৈ আছিল । ইয়াৰ মাজতে অসমৰ অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে ছবিখনত তেওঁৰ চৰিত্ৰটো নিশ্চিত কৰিছে ৷ তেওঁ দেৱী সীতাৰ আটাইতকৈ সৰু ভনীয়েক ‘শ্ৰুতাকীৰ্তি’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ৰামায়ণৰ মূল কাহিনী অনুসৰি শ্ৰুতাকীৰ্তি আছিল ৰজা জনকৰ ভাতৃ কুশধ্বজৰ কন্যা । সম্পৰ্কত তেওঁ দেৱী সীতাৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী আছিল । ৰামায়ণত শ্ৰুতাকীৰ্তিৰ বিবাহ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ শত্ৰুঘ্নৰ সৈতে হৈছিল । সুৰভী দাসে ইয়াৰ পূৰ্বে হিন্দী ধাৰাবাহিক ‘নিমা ডেনজংপা’ আৰু ‘পাণ্ড্যা ষ্ট’ৰ’ত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।

উৰাবাতৰিৰ অন্ত পেলাই সুৰভী দাসে প্ৰকাশ কৰিলে ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাৰ নিজৰ চৰিত্ৰটো

এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে তেওঁক লৈ ওলোৱা সকলো উৰাবাতৰিৰ অন্ত পেলাইছে । চিনেমাখনত সুৰভীয়ে ‘উৰ্মিলা’ৰ চৰিত্ৰ কৰা বুলি উৰাবাতৰি ওলাইছিল, কিন্তু তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ উৰ্মিলাৰ চৰিত্ৰ কৰা নাই । তেওঁ দেৱী সীতাৰ আটাইতকৈ সৰু ভনীয়েক আৰু শত্ৰুঘ্নৰ পত্নী ‘শ্ৰুতাকীৰ্তি’ৰ চৰিত্ৰতহে অভিনয় কৰিছে ।

সুৰভীৰ মতে ‘ৰামায়ণ’ তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰকল্প । ভাৰতৰ ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ চিনেমা এখনৰ অংশ হ’বলৈ পাই তেওঁ নিজেই প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল । চৰিত্ৰটো সৰু হ’লেও ইমান ডাঙৰ চিনেমা এখনৰ অংশ হ’বলৈ পাই তেওঁ অতিশয় কৃতজ্ঞ । তেওঁ কয়, "যেতিয়া মই ফোন পাইছিলোঁ, মই ভাবি আছিলোঁ যে মোক কেৱল বাছনি কৰা হৈছে নে মই সঁচাকৈয়ে চৰিত্ৰটো পাইছোঁ । ইমান ডাঙৰ তাৰকা মণ্ডলী আৰু বিশাল বাজেটৰ ছবি এখনত কাম কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে এটা সপোনৰ দৰে আছিল ।"

সাক্ষাৎকাৰটোত সুৰভী দাসে তেওঁ এই চৰিত্ৰটো কেনেকৈ লাভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ বিষয়েও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । সুৰভীয়ে প্ৰথমতে বিখ্যাত কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ মুকেশ ছাব্ৰাৰ ওচৰত চৰিত্ৰটোৰ বাবে অডিশ্বন দিছিল । ইয়াৰ প্ৰায় দুমাহ পিছত, যেতিয়া তেওঁ 'পাণ্ড্যা ষ্ট'ৰ' ধাৰাবাহিকৰ শ্বুটিং কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁ চিনেমাখনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰটো পায় । নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ 'লুক টেষ্ট' আৰু পোছাকৰ ট্ৰায়েল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছিল । উদ্যোগটোৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাসকলৰ সৈতে পৰ্দা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পোৱাটো তেওঁৰ বাবে এতিয়াও এটা সপোনৰ দৰেই লাগে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।

সুৰভী দাসৰ অসমৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাত্ৰা

হিন্দী চিনেমাত খোজ পেলোৱাৰ আগতে সুৰভীয়ে অসমৰ মনোৰঞ্জন জগতত কাম কৰি নিজৰ এক সুকীয়া চিনাকী গঢ়ি তুলিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ অসমৰ পৰা মুম্বাইলৈ যায় আৰু হিন্দী টেলিভিছন জগতত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰে । তেওঁ প্ৰথমে ‘নিমা ডেনজংপা’ ধাৰাবাহিকত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ‘পাণ্ড্যা ষ্ট’ৰ’ত অভিনয় কৰে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ ঘৰে ঘৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ।

অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে তেওঁৰ অভিনয় জীৱনৰ সংগ্ৰাম আৰু যাত্ৰাৰ বিষয়ে অতি সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে । সুৰভীৰ মতে, তেওঁৰ এই সমগ্ৰ যাত্ৰাটোক তেওঁ কেতিয়াও ‘সংগ্ৰাম’ বা কষ্ট বুলি ভবা নাই । তেওঁ ইয়াক অভিনয় জীৱনৰ এটা স্বাভাৱিক নিয়ম বা প্ৰক্ৰিয়া বুলিহে গণ্য কৰে ।

চিনেমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নথকাৰ প্ৰত্যাহ্বান

তেওঁ কয় যে, যিসকল অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ কোনো চিনেমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, তেওঁলোকে সঠিক সুযোগ নোপোৱালৈকে অবিৰতভাৱে অডিশ্বন দি যাবই লাগিব । সুৰভীয়ে প্ৰকাশ কৰে, "মই ইয়াক সংগ্ৰাম বুলি নকও । ই কেৱল এটা প্ৰক্ৰিয়াহে । আমি কোনো চিনেমা জগতৰ পৰিয়ালৰ নহয় যে, কোনোবাই এটা ফোন কল কৰি আমাক কাম দি দিব । ইয়াত আপুনি কেৱল অডিশ্বন দি যাব লাগিব আৰু নিয়মিতভাৱে চেষ্টা চলাই যাব লাগিব ।"

তেওঁ নিজকে ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰে, কাৰণ মুম্বাইলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কোনো বিৰতি নোহোৱাকৈ নিয়মিতভাৱে কাম পাই আহিছে । টেলিভিছন ধাৰাবাহিকসমূহত সফল অভিনয় কৰাৰ পিছতে তেওঁ ‘ৰামায়ণ’ৰ দৰে ডাঙৰ ছবিত কাম কৰাৰ সুযোগ পায় । সুৰভীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে, ‘ৰামায়ণ’ৰ উপৰিও বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত আৰু দুখনকৈ নতুন চিনেমা আছে, যাৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হ’ব ।

টেলিভিছন জগত এৰি চিনেমা আৰু অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ দিশে আগবঢ়াৰ কাৰণ

সুৰভীৰ মতে, টেলিভিছন ধাৰাবাহিকসমূহত সাধাৰণতে মুখ্য মহিলা চৰিত্ৰসমূহক একে ধৰণৰ ভূমিকা বা ৰূপত দেখুওৱা হয় । তাত নতুনত্বৰ সুযোগ কম থাকে । চিনেমা আৰু ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মসমূহে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ দিয়ে । তেওঁ জনাই যে, এতিয়া দৰ্শকে তেওঁক ধাৰাবাহিকৰ সেই একে ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ সলনি অধিক শক্তিশালী আৰু বৈচিত্ৰ্যময় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাব ।

‘ৰামায়ণ’ৰ উপৰিও সুৰভীয়ে ইতিমধ্যে আৰু দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিত কাম কৰি আছে ৷ ১৯৭১ চনৰ ঐতিহাসিক যুদ্ধৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছে, য’ত তেওঁক এক অতি শক্তিশালী মহিলা চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । আনহাতে বিখ্যাত পৰিচালক বিকাশ বাহলৰ পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া ‘দিল কা দৰৱাজা খোলনা ডাৰ্লিং’ ছবিৰ অংশ হ’বলৈও আগবাঢ়িছে সুৰভী ।

আঞ্চলিক চিনেমা আৰু বলীউড চিনেমাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য

সাক্ষাৎকাৰটোৰ শেষৰ অংশত অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসে আঞ্চলিক চিনেমা আৰু বলীউড চিনেমাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সন্দৰ্ভত মত পোষণ কৰে ৷ সুৰভীৰ মতে, বলীউড আৰু আঞ্চলিক চিনেমাৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ’ল ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰিসৰ ৷ বলীউডত বাজেটৰ পৰিমাণ বহুত বেছি । বিশেষকৈ ‘ৰামায়ণ’ৰ ছেটসমূহ বিশাল আৰু তাত প্ৰতিদিনে শ শ লোকে কাম কৰে । বলীউডত পোছাকৰ পৰা আদি কৰি ষ্টাইলিঙলৈকে সকলো কামৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়া টীম থাকে । ইয়াৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতি অতি সুশৃংখলিত ।

অৱশ্যে সুৰভীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, কাম কৰাৰ পৰিৱেশ বেলেগ হ’লেও অভিনয়ৰ কোনো সলনি নহয় । এজন অভিনেতাৰ প্ৰদৰ্শন সকলোতে একেই থাকে । ‘ৰামায়ণ’ চিনেমাখনত ছানী দেওলে হনুমান, ৰবি ডুবেই লক্ষ্মণ, অৰুণ গোভিলে ৰজা দশৰথ, লাৰা দত্তই কৈকেয়ীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণ গোভিলে পূৰ্বৰ পুৰণি ৰামায়ণ ধাৰাবাহিকত ৰামৰ চৰিত্ৰ কৰিছিল ৷ চিনেমাখনৰ প্ৰথমটো খণ্ড চলিত বৰ্ষৰ দীপাৱলীৰ সময়ত চিনেমা হলত মুক্তি পাব ।

লগতে পঢ়ক : ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰত ফুটি উঠিল লংকাধিপতি ৰাৱণৰ শক্তি; ৰণবীৰ-সাই পল্লৱীৰ যুটিয়ে সৃষ্টি কৰিলে যাদুৰ

TAGGED:

সুৰভী দাস ৰামায়ণ চিনেমা
শ্ৰুতকীৰ্তি চৰিত্ৰ ৰামায়ণ
ৰণবীৰ কাপুৰ ৰামায়ণ চিনেমা
ASSAMESE ACTOR IN BOLLYWOOD
SURABHI DAS RAMAYANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.