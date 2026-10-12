অগ্ৰণী সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান 'পিয়ানো কিড্ছ'ৰ পঞ্চদশ বাৰ্ষিকী উদযাপন
অসমৰ শীৰ্ষস্থানীয় সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান ‘পিয়ানো কিডছ’ৰ ১৫ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ১০ অক্টোবৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনিৰ চৌহদত এক বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 2:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ শীৰ্ষস্থানীয় সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান ‘পিয়ানো কিডছ’ (Piano Kids)-ৰ ১৫ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ১০ অক্টোবৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনিৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা ‘জীৱকৃষ্ণ’ নামৰ অন্তৰংগ মঞ্চত এক বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
এই গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্তত বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা প্ৰখ্যাত পিয়ানো বাদক, নাট্যকাৰ কুশলকৃষ্ণ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত থাকে । বিগত পোন্ধৰটা বছৰে ব্যতিক্ৰমী সংগীত প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা নিষ্ঠাপূৰ্ণ অৱদানক এই সমাৱেশত সন্মান জনোৱা হয় ।
সন্ধিয়াটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশ আছিল এটা সুন্দৰভাৱে সজোৱা, সংগীতৰ থীম থকা বৰ্ষপূৰ্তিৰ কেক কাটি কৰা উদযাপন । গুৰু কুশলকৃষ্ণ দেৱ গোস্বামী, তেওঁৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উৎসাহিত শুভাকাংক্ষীসকলৰ উপস্থিতিত জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে হাতচাপৰি আৰু উল্লাসৰ মাজত এই মুহূৰ্তটো উদযাপন কৰা হয় । এই বিশেষ উদযাপনমূলক সন্ধিয়াটোৰ আঁত ধৰে ঔপন্যাসিক তথা লেখিকা মুনমী মহন্তই ।
প্ৰতিটো যাত্ৰাই এটা সৰু সপোনৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ‘পিয়ানো কিডছ’ৰ কাহিনীটোও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । ২০০৮ চনত এক পৰিকল্পনা হিচাপে গঢ় লৈ উঠা এই যাত্ৰা, ২০১১ চনৰ ১০ অক্টোবৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
শিশুসকলক সংগীতৰ মনোমোহা পৃথিৱীখনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া, তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাক বিকশিত কৰা আৰু সংগীতৰ জগতখনত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকক এক উপযুক্ত মঞ্চ প্ৰদান কৰাই আছিল এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাত্ৰ ৪ জন শিক্ষাৰ্থীৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠানটোত বৰ্তমান ২৫০ তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে । তাৰোপৰি, ইতিমধ্যে ৪০০ জনতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পৰা সফলতাৰে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ওলাই গৈছে আৰু ৪৫ জনতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে বৰ্তমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ সংগীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ।
এই সংগীত প্ৰতিষ্ঠানখনত ট্ৰিনিটী কলেজ অফ মিউজিক (Trinity College of Music)ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ‘জন থম্পছনছ স্কুল’ৰ পাঠ্যক্ৰম (John Thompson’s School Syllabus) অনুসৰণ কৰা হয় । ইয়াত শিক্ষাৰ মাধ্যম হ’ল ষ্টাফ ন’টেশ্বন (Staff Notation)।
‘পিয়ানো কিডছ’ৰ এক বিশেষ প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে অসমীয়া থলুৱা গীতসমূহক ষ্টাফ ন’টেশ্বন পদ্ধতিৰে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক এই পৰম্পৰাগত গীতসমূহৰ সঠিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে ইয়াক ডিজিটেল তথা স্বৰলিপিৰূপত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা ।
ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমত বৰগীত, প্ৰাৰ্থনা, বিহুগীত, বিয়ানাম, হোলীগীত, ঝুমুৰগীত আৰু নিচুকনি গীতৰ উপৰি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ সংগীত, জ্যোতি সংগীত, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সংগীত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী সৃষ্টিসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
পিয়ানো কিডছে বিগত বছৰবোৰত গুৱাহাটীত সফলতাৰে ৯খনকৈ বৃহৎ সাংগীতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে । ষ্টাফ ন’টেশ্বন পদ্ধতিৰে সংগীত শিকা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই স্বৰলিপিসমূহক একো একোটা সাংগীতিক সমলয় বা ছিম্ফনী ৰূপ দি বিভিন্ন সন্মানীয় মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত মাছখোৱা আই টি এ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু শিল্পগ্ৰাম অন্যতম ।
এই পৰিৱেশনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ পৰম্পৰাগত লোকগীতসমূহে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে । এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পিয়ানো শিক্ষাৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰা, শিশু তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত থকা প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটোৱা, পাশ্চাত্যৰ ষ্টাফ ন’টেশ্বন ব্যৱহাৰ কৰি অসমীয়া সংগীতক লিপিবদ্ধ কৰা আৰু আমাৰ সুৰীয়া লোকগীতসমূহক ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা ।
পিয়ানো কিডছৰ ১৫ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি আছিল সংগীতানুষ্ঠানখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক-শিক্ষক তথা পথপ্ৰদৰ্শক কুশলকৃষ্ণ দেৱ গোস্বামীৰ নিষ্ঠা, সফলতা আৰু দূৰদৰ্শিতাক উদযাপন কৰাৰ এক অনন্য সুযোগ ।
লগতে পঢ়ক : দৰ্শকৰ মাজলৈ নতুন অসমীয়া চুটি ছবি ‘নিৰ্বানা’ : আইদেউ ছবিগৃহত বিশেষ প্ৰদৰ্শনী