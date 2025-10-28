যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে চলি আছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ মুক্তিৰ কাম
৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ছবিখন সকলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান সংগীতশিল্পী দিগন্ত ভাৰতীৰ ৷
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আধৰুৱা সপোন সাৰ্থক হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ দুখোজ বাকী । আগন্তুক ৩১ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তি পোৱাৰ সমান্তৰাললৈ বহিঃৰাজ্যৰো প্ৰায় ৪৬ টা ছবিগৃহতে মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে । ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বেই ইতিমধ্যে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰায় এসপ্তাহলৈ প্ৰতিটো দৰ্শনী হাউচফুল হৈ পৰিছে ।
ইফালে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ছবিখনৰ মুক্তিৰ কাম চলাই নিছে ছবিখনৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ।
- ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ সন্দৰ্ভত দিগন্ত ভাৰতীৰ মন্তব্য
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি সংগীতশিল্পী দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, “ছবিখনে নিৰ্ধাৰিত সময়ত মুক্তি লাভ কৰিব । যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ছবিখনৰ কাম চলি আছে । কাৰণ জুবিনবিহীন এই সময়ছোৱাত পৰিচালক বা গোটেই টীমটোৰ বাবে কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা কঠিন হৈছে । তথাপিও জুবিনৰ এই সপোনৰ প্ৰকল্পটো যিমান পাৰি নিৰ্ভুলভাৱে তেওঁ যিদৰে ভাবিছিল তেনেদৰে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে সকলোৱে যুঁজি আছে ।”
- সকলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীক হেতা-ওপৰা নকৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, “এই ছবিখন যেতিয়ালৈকে শেষৰগৰাকী দর্শকে নাচায়, তেতিয়ালৈকে ছবিগৃহৰ পৰা উঠি নাযায় । যি কথা ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষসকলেও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ।”
লগতে তেওঁ কয়, “অসমত অসমীয়া ছবি চলোৱাৰ যি আন্দোলন, তাৰ গুৰিধৰোতা জুবিন গাৰ্গ । তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমীয়া ছবি আকৌ ঠন ধৰি উঠিছে । এই ছবিখনে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি, গীত-মাত, ছবিৰে আমি সদায় তেওঁক বৰ্তাই ৰাখিম ।”
- ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত চলি আছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পোষ্টাৰিং
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীতো জুবিন ফেন ক্লাৱ তথা অনুৰাগীৰসকলে কৰি আছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পোষ্টাৰিং । মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘাৰে অসমীয়া ছবি উদ্যোগত এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে । শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই নিছে তেওঁ অনুৰাগী তথা বন্ধুবৰ্গই ।
ছবিখনৰ পোষ্টাৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জয়ন্ত কাকতিয়ে কয়, “জুবিন দাৰ প্ৰতিখন ছবিতে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবকে ধৰি সকলোৱে পোষ্টাৰিঙৰ বাবে ওলাই আহে । সেইটো এইবাৰো চলি আছে । ছবিখনৰ প্ৰতি মানুহৰ সহাঁৰিও যথেষ্ট ভাল । অগ্ৰিম বুকিঙো ভাল হৈছে । সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ছবিখন উপভোগ কৰক ।”
