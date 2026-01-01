আকৌ আহিল চুমী বৰা, কঁকাল ভাঙিব বিপিন চাউদাঙৰ নতুন গীতত
বছৰৰ অন্তিমটো দিনত মুক্তি লাভ বিপিন চাউদাঙৰ নতুন বিহুগীত । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মুক্তি দিয়া গীতটোত অভিনয় কৰিছে বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী চুমী বৰাই ।
Published : January 1, 2026 at 3:17 PM IST
ডিব্ৰুগড় : দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ অভিনয়ৰ মঞ্চত দেখা যাব বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী তথা কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ চুমী বৰা । ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত প্ৰায় ৮ মাহ কাৰাগাৰত থকা চুমী বৰাক পুনৰ দেখা যাব ৰূপালী পৰ্দাত ।
২০২৫ চনৰ মে' মাহত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত অনুষ্ঠান বা অভিনয়ৰ পৰা চুমী বৰা প্ৰায় অন্তৰ্ধান হৈ আছিল । কিন্তু বছৰৰ অন্তিমটো দিনত বিপিন চাউদাঙে মুকলি কৰা 'নাহৰ ঐ' শীৰ্ষক বিহু গীতটিত অভিনয় কৰিছে চুমী বৰাই ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অসমৰ কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে ২০২৫ৰ অন্তিম নিশা অৰ্থাৎ ৩১ ডিচেম্বৰত মৰাণৰ বাসগৃহত উন্মোচন কৰিলে এটি নতুন গীত । জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় বিহুগীত 'নাহৰ'ৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি বিপিন চাউদাঙে মুক্তি দিলে নতুন বিহুগীত 'নাহৰ ঐ' ৷
গীতটোৰ কথা আৰু সুৰ বিপিন চাউদাঙৰ ৷ বিপিন চাউদাঙৰ লগতে গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপে ৷ মূলত ঢোল-তালৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা বিহুগীতটি ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী শিল্পীগৰাকী ৷
গীতটো মুক্তি দি বিপিন চাউদাঙে কয়, "ঢোল-তালৰ সহায়ত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই গীতটো কৰিছো । জুবিন গাৰ্গে নাহৰৰ কথা কৈছিল সেয়ে মই কেছেটটোৰ নাম 'নাহৰ ঐ' দিছো ।’’
কাজিৰঙাৰ মহিলা বনকৰ্মীক লৈও আহি আছে নতুন গীত :
তদুপৰি দুই-এদিনৰ পাছতে বিপিন চাউদাঙে মুক্তি দিব কাজিৰঙাৰ মহিলা বনকৰ্মীসকলক লৈ লিখা আন এটি বিহুগীত 'কাজিৰঙা বননি' ৷ এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "কাজিৰঙাৰ মাজেদি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোতেই দেখো কেইগৰাকীমান ৰূপহীয়ে বন্দুক লৈ কাজিৰঙা ৰক্ষা কৰি থাকে । সেই দৃশ্য দেখিয়ে এটা গীত লিখিছিলো ।"
ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে, জুবিনে ন্যায় পাব :
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হ'লেও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ন্যায়ৰ বাবে আশা কৰি আছো বুলি মন্তব্য কৰে বিপিন চাউদাঙে ৷ সকলোৰে বুকুত এতিয়া ক্ষোভৰ একুৰা জুই জ্বলি আছে বুলি মন্তব্য কৰি চাউদাঙে কয়, "মাজে মাজে এই ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ হ'ব খোজে ৷ তথাপিও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আশা আছে জুবিনে ন্যায় পাব ৷"
