কৰ্তব্যপথেৰে সীমান্ত শেখৰ আগবাঢ়িছে বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ
খালী ভৰিৰে বোকা-পানী গচকি সাহায্য বিতৰণ কৰিছে প্ৰখ্যাত গায়ক তথা এ আই উদ্যোগী সীমান্ত শেখৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দৰাবাদ : বানৰ বিভীষিকা মাৰ যোৱাই নাই ৷ এতিয়াও বহু ঠাই পানীতে আবদ্ধ হৈ আছে ৷ যি সমূহ ঠাইৰ পৰা পানী ওলাই গ’ল, সেই ঠাইসমূহ পলস নতুবা বোকাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে ৷ একাঁঠু একাঁঠু বোকা-পলস আঁতৰাওতে মানুহ জুৰুলা হৈ পৰিছে ৷ বহু লোকে নিজেই আগভাগ লৈ মানুহৰ ঘৰ চাফা কৰাত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে ৷ লগত লৈ গৈছে কেবাজনো যুৱক ৷
সামাজিক মাধ্যম খুলিলেই বৰ্তমান বানৰ দৃশ্যই সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত ৷ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভিন্ন ভিজুৱেল নেটিজেনে দেখিবলৈ পাইছে ৷ অন্ন-বস্ত্ৰ বহুতে লাভ কৰিছে যদিও বহুতে এতিয়াও লাগতিয়াল বহুখিনি পোৱা নাই ৷ কিছুমানৰ পৰিয়াল এই বলিয়া বানে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলালে ৷ আজীৱনৰ বাবে কাৰোবাৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ’ল মাক-বাপেকৰ হাত দুখন ৷ আগলৈ-পিছলৈ কোনোৱেই নাইকিয়া হৈ পৰা এইসকল ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা সময়েহে ক’ব ৷
এই মহাপ্ৰলয়ে বহুতৰ জীৱনলৈ কাল অমানিশা নমাই আনিলেও কিন্তু সকলোকে বুজালে একতাৰ এনাজৰীডালৰ শক্তি কিমান ৷ অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰাই সাহায্য আহিল বানপীড়িত অঞ্চলসমূহলৈ ৷ কোনো বহি নাথাকিল, সাধাৰণ লোকৰ পৰা অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, গায়ক-গায়িকা, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰকে আদি কৰি সকলোৱে আগবঢ়াই আছে সহায় ৷ কোনোৱে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলাই এই সাহায্য অভিযান আগবঢ়াই নিছে, আন কোনোৱে কৰি গৈছে নীৰৱে ৷
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই কাৰণেই আছে যাতে অসমৰ চুকে-কোণে থকা সকলোৱে এই বিষয়ে অৱগত হ’ব পাৰে ৷ ক’ত কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন ৰাইজে যাতে সেইমতে আগবঢ়াব পাৰে ৷ সহায়কাৰীৰ তালিকাত এতিয়া সোমাই পৰিছে অসমৰ প্ৰখ্যাত গায়ক তথা এ আই উদ্যোগী সীমান্ত শেখৰ ৷ ‘কৰ্তব্যপথ 🙏’ এই বুলি শিৰোনাম দি ফেচবুকত এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছে তেওঁ ৷ খালী ভৰিৰে পানী-বোকা গচকি বানাক্ৰান্তৰ কাষ পাইছেগৈ সীমান্ত শেখৰ ৷ মঙলবাৰে দিনত তেওঁ শিৱসাগৰৰ নিমিজানত বানাক্ৰান্তৰ সৈতে সময় পাৰ কৰে ৷ সাহায্য বিতৰণ কৰি গাঁওবাসীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে গায়কগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক : জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত