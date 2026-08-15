ETV Bharat / entertainment

গৌৰৱৰ ক্ষণ ! প্ৰজ্ঞা পাৰমিতা পৰিচালিত অসমীয়া চুটি ছবি 'মৰ্ত্য' বিশ্বৰ মঞ্চত জিলিকিবলৈ সাজু

অসমীয়া চুটি ছবি 'মৰ্ত্য' ৰ আন এক সাফল্য ৷ ২০২৬ ৰ BISFF ৰ মহিলা চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত ৷

Assamese short film 'Martya' selected for BISFF 2026 Women's Cinema Collective Competition
সন্মানীয় BISFF 2026 লৈ নিৰ্বাচিত চুটি ছবি 'মৰ্ত্য' (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : 'মৰ্ত্য' (Martya) নামৰ অসমীয়া চুটি ছবিখন ২০২৬ চনৰ বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটি ছবি মহোৎসৱৰ (BISFF) 'ৱ’মেনছ চিনেমা কালেক্টিভ কম্পিটিশ্বন'লৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । এই নিৰ্বাচনে অসমীয়া স্বতন্ত্ৰ চিনেমা জগতলৈ এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । ২০ মিনিট দৈৰ্ঘৰ মৰ্ত্য শীৰ্ষক ছবিখন প্ৰজ্ঞা পাৰমিতাই পৰিচালনা কৰিছে ৷ সহ-পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছে উদয় পাটৰে ।

এই নিৰ্বাচন কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ? অস্কাৰৰ যোগ্যতা

BISFF হৈছে ভাৰতৰ একমাত্ৰ অস্কাৰ অৰ্হতাপ্ৰাপ্ত চুটি ছবি মহোৎসৱ । এই সফলতাই ছবিখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰা অধিক শক্তিশালী কৰিব । এই ছবিখনৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ সফলতা । ভাৰতৰ একমাত্ৰ অস্কাৰ অৰ্হতাপ্ৰাপ্ত চুটি ছবি মহোৎসৱ হোৱাৰ বাবে BISFF ৰ এই নিৰ্বাচন অসমীয়া স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় ।

গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা 'মৰ্ত্য' নামৰ চুটি ছবিখনে মানুহৰ সম্পৰ্কৰ জটিলতা আৰু আশা তথা বাস্তৱৰ মাজৰ সুক্ষ্ম সমতাৰ কথা সুন্দৰকৈ ফুটি তুলিছে । পৰিচালিকা প্ৰজ্ঞা পাৰমিতাৰ বাবে ছবিখনৰ সৈতে এক গভীৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে, কিয়নো তেওঁ ছবিখন তেওঁৰ স্বৰ্গীয় পিতৃ মণি মেধিৰ স্মৃতিত উছৰ্গা কৰিছে ।

ছবিখনত মানুহে কিদৰে নিজৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু বাস্তৱৰ কঠিন সত্যৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চলিবলগীয়া হয়, তাকেই আৱেগিক ৰূপত দেখুওৱা হৈছে ।

Assamese short film 'Martya' selected for BISFF 2026 Women's Cinema Collective Competition
অসমীয়া স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ ডাঙৰ সফলতা (Photo : Facebook)

'মৰ্ত্য' চুটি ছবিখন ইতিমধ্যে ৪৮ সংখ্যক মস্কো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ১৮ সংখ্যক জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ৯ সংখ্যক নতুন দিল্লী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, BISFF আৰু কলকতাত অনুষ্ঠিত ৯ সংখ্যক দক্ষিণ এছিয়ান চুটি ছবি মহোৎসৱৰ দৰে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । এই মহোৎসৱসমূহত ছবিখনৰ যাত্ৰাই সমসাময়িক অসমীয়া চুটি ছবিজগতলৈ এক নতুন পৰিচিতি কঢ়িয়াই আনিছে ।

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী বীণা বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট অভিনেতা দুলাল ৰয়ৰ অভিনয়েৰে 'মৰ্ত্য' ছবিখন সমৃদ্ধ হৈছে । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে অসমৰ চহকী চলচ্চিত্ৰ ঐতিহ্যক আধুনিক চুটি ছবিৰ ধাৰাটিৰ সৈতে এক সুন্দৰ সংযোগ ঘটাইছে ।

আঁৰৰ কলা-কুশলীসকল

  • চিত্ৰগ্ৰহণকাৰী: সৰ্পিল নন্দন ডেকা
  • সম্পাদক: ধীৰাজ মজুমদাৰ
  • শব্দ সংযোজন: ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী দেৱজিত গায়ন
  • আৱহ সংগীত: ডঃ সৌৰভ মহন্ত

পৰিচালিকা প্ৰজ্ঞা পাৰমিতাৰ বাবে এই ছবিখন অভিনয়ৰ পৰা পৰিচালনালৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ সৈতে পিতৃৰ প্ৰতি থকা এক গভীৰ আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জড়িত হৈ আছে । ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনৰ ধাৰাবাহিক যাত্ৰাই প্ৰমাণ কৰে যে, অসমৰ এনে অন্তৰংগ কাহিনীয়ে নিজৰ সাংস্কৃতিক পৰিধি অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰে ।

'বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটি ছবি মহোৎসৱ'ৰ 'ৱ’মেনছ চিনেমা কালেক্টিভ কম্পিটিশ্বন'লৈ হোৱা এই নিৰ্বাচনে ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ চুটি ছবিৰ জগতত 'মৰ্ত্য'ৰ স্থান অধিক মজবুত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰাত এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত কৰিলে ।

অভিনেত্ৰী প্ৰজ্ঞা পাৰমিতাৰ বাবে এই ছবিখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে এক ডাঙৰ পদক্ষেপ । অসমৰ এক স্থানীয় আৰু আৱেগিক কাহিনীয়ে দেশ-বিদেশৰ দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । BISFF ২০২৬-ৰ দৰে সন্মানীয় মঞ্চই ছবিখনক ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ চিনেমা চাৰ্কিটত এক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : পিতৃৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত 'মৰ্ত্য' প্ৰদৰ্শিত হ’ব মস্কো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত

TAGGED:

বীণা বৰুৱা আৰু দুলাল ৰয়
অসমীয়া চুটি ছবি মৰ্ত্য
ASSAMESE INDEPENDENT CINEMA
প্ৰজ্ঞা পাৰমিতা মৰ্ত্য
ASSAMESE SHORT FILM MARTYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.