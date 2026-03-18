জুবিনবিহীন প্ৰথম ৰঙালী বিহুঃ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত এটা যুগৰ অৱসান
যেন চাৰিওফালে কেৱল এক শূন্যতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ ব'হাগ ! ৰঙালীৰ বাবে সাজু অসমবাসী ৰাইজ, কিন্তু এইবাৰ বিহুৰ বতৰত নাই কিম্বদন্তী জুবিনৰ মায়াবী কণ্ঠ ৷
Published : March 18, 2026 at 12:31 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত এতিয়া এফালে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ আৰু আনফালে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি । কিন্তু এইবাৰৰ বিহু অসমবাসীৰ বাবে হ’ব বিৰল আৰু ব্যতিক্ৰম । কাৰণ, মঞ্চ কপাই দৰ্শকক সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰখা অসমৰ হিয়াৰ আমঠু কিম্বদন্তী শিল্পী জুবিন গাৰ্গক এইবাৰ বিহুৰ মঞ্চত আৰু কোনেও দেখিবলৈ নাপাব । অসমৰ বিহু মঞ্চত এতিয়া কেৱল এক বিশাল শূন্যতা ৷
এইবাৰ হৈছে জুবিন গাৰ্গ বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিহু সন্মিলনসমূহৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গ । তেওঁৰ কণ্ঠ আৰু উপস্থিতিৰ যি উন্মাদনা, সেয়া উপভোগ কৰিবলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সমাগম ঘটিছিল ।
জুবিনৰ এই অনুপস্থিতিয়ে কেৱল অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰাই নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ শিল্পী সমাজতো এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে । বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলা সহ-শিল্পী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰীসকলৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এক গভীৰ অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে । বিহুৰ বতৰত যি ব্যস্ততা আৰু অৰ্থনৈতিক লেনদেন জুবিনৰ অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছিল, সেই অভাৱ এইবাৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰিছে ।
এমাহজোৰা বিহুৰ এই বতৰত প্ৰতিটো বহাগতেই শ্ৰোতা-দৰ্শকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানলৈ অপেক্ষা কৰিছিল । কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ অনুপস্থিতিত বিহুৰ পৰিৱেশ যেন একেবাৰে সেৰেঙা হৈ পৰিছে । বহু বিহু উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ অনুষ্ঠান আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ দেখুওৱা নাই; বহুতে অতি সাৱধানী তথা নিষ্ক্ৰিয় মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । আনকি বহু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ বিহু অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
এই পৰিস্থিতিয়ে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজৰ ওপৰত এক মোক্ষম আঘাত হানিছে । কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ বাবে বিহুৰ এই দিনকেইটাই আছিল উপাৰ্জনৰ মুখ্য সময় । কিন্তু এইবাৰ জুবিনৰ অনুপস্থিতি আৰু অনুষ্ঠানৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত এক গভীৰ অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে ।
জুবিন বিহীন এই বিশাল শূন্যতাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য কণ্ঠশিল্পীসকলে বিহুৰ মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও মনত এক বিষাদ আৰু শংকা আছে । এই সন্দৰ্ভত জুবিনৰ অনুপস্থিতিয়ে কেনে প্ৰভাৱ পেলাব, সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি অসমৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ ।
কণ্ঠশিল্পী কল্লোল বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য
"জুবিন দা বিহীন এইটো প্ৰথম ব’হাগ । জুবিন দা নোহোৱা আজি প্ৰায় ছমাহ হ'ল । মানুহৰ জুবিন দাৰ প্ৰতি যি মৰম সেই মৰমেই জুবিন দাক কেতিয়াও পাহৰিব নিদিয়ে । জুবিন দাই সদায় এটা কথাই কৈছিল- সাংস্কৃতিক পথাৰখনত যিহেতু আমি কাম কৰি আছোঁ, সেয়ে সদায় কাম কৰি যাব লাগিব ৷ জুবিন দাই সদায় সেইটোৱেই বিচাৰিছিল । এইবাৰ বহু বিহু সমিতিয়ে জুবিন দা নাই বাবে অনুষ্ঠান নাই পতা বা নাপাতো বুলি কৈছে । কিন্তু মই ভাবোঁ অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰাৰ সলনি বেছিকৈহে হ'ব লাগে, জুবিন দাৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে, তেওঁৰ গীতসমূহ আৰু বেছি প্ৰসাৰ হ'ব লাগে, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জুবিন দাৰ গীতসমূহ চিনাকি কৰাই দিব লাগে-মই তেনেকৈহে ভাবো । জুবিন দালৈ শ্ৰদ্ধা জনাই বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ নপতাৰ যি সিদ্ধান্ত বহু বিহু সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তটোৰ কিন্তু মই পক্ষপাতি নহয় । মই এইটো কথা কোনো মোৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত কোৱা নাই । ব’হাগ বিহুটো হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ, আজি অসমীয়াই যদি ব’হাগ বিহুটো পালন নকৰে, তেন্তে কি থাকিবগৈ ! জুবিন দায়ে এইটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিল । বহুতে সামাজিক মাধ্যমতো বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি আছে সেইটোৰ মই পক্ষপতি নহয় । তেওঁ কেতিয়াও সাংস্কৃতিক পথাৰখন স্থবিৰ হৈ পৰাটো বিচৰা নাছিল । এই দিশটোৰ পৰাই বহুতৰে ঘৰ চলি আছে, অনুষ্ঠান এখন কৰিলে সকলোৱে দুপইচা পাই, তেনেক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠান বাতিল বা নপতা কথাটোত জুবিন দাই দুখহে পাব ।"
কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈৰ মন্তব্য
"জুবিন দা অবিহনে এইবাৰ আমাৰ প্ৰথমটো ব’হাগ বিহু উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া সাজু হৈছে । কিন্তু আমাৰ মনবোৰ সচাকৈ খুব সেমেকা । আগৰ দৰে উৎসাহ বা হেঁপাহো নাই । কিন্তু আমি আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন দাৰ পৰাই শিকিছিলো যে, কৰ্মই আমাৰ আচল ধৰ্ম । তেওঁৰ নিজৰ যি সুবৰ্ণ সাংগীতিক যাত্ৰা, সেই গোটেই যাত্রাত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ গীত গাইছিল । তেওঁ এদিনো চুটি লোৱা নাছিল । তেওঁৰ বাবে কৰ্ম সকলোতকৈ ওপৰত । তেওঁৰ যি উদ্দেশ্য বা তেওঁ জীৱনৰ পৰা আমি যি শিকনি লাভ কৰিছো, সেয়া লৈ তেওঁৰ গীতেৰে বিহু মঞ্চত আমি গীত পৰিবেশন কৰিম । তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁৰ গীতসমূহ গাই জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ মন্তব্য
"প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কথাটো হ'ল এইবাৰ আমাৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ একেবাৰেই ইচ্ছা নাই । দ্বিতীয়তে জুবিন দাৰ পৰা আমি যিখিনি দেখি আহিছো বা শিকি আহিলো- জুবিন দাই কেতিয়াও নিবিচাৰিব যে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজীখিনি এনেদৰে থমকি ৰওক । জুবিন দাৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজী, অসমীয়া জাতিটো ৫০০বছৰ জীয়াই থাকিব পৰাকৈ যিখিনি সমল তেখেতে আমাক দি গ'ল, সেইখিনি আমি যিধৰণেই পাৰো সমাজত বিয়োগাত্মক দিশ নপৰাকৈ তেনেকুৱা দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ নৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত এটা গভীৰ দায়িত্ব আছে । কেৱল গায়কৰে নহয়, সকলোৰে সমান দায়িত্ব আছে । বিহু অনুষ্ঠান যদি অনুষ্ঠিত নহয়, তেন্তে আমাতকৈও বেছি প্ৰভাৱ পৰিব সেইসকল লোকৰ ওপৰত, যিসকল লোকে আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতো সহযোগ কৰে- ছাউণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ী চালকজনলৈকে । তেওঁলোক সকলো গায়কগৰাকীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে । জুবিন দাই সদায় কৈছিল 'Show must go on'- সেইখিনি কথাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিয়ে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখনো মুক্তি দিয়া হৈছিল । সেয়ে অনাগত দিনত বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হব লাগে বুলি মই ভাবো ।"
কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ মন্তব্য
"আমাৰ সপোনৰ উৰ্ধত বুলি ক’ব লাগিব জুবিন দা বিহীন এইবাৰৰ প্ৰথম বিহুটো ! আমি কেতিয়াও নভবা কথা এটা । আগতে জুবিন দাই ক’ত ক’ত অনুষ্ঠান কৰিব সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ সদায় লিষ্টখন পাবলৈ অপেক্ষা কৰি থাকোঁ । কেতিয়াবা তেখেতৰ আগত আমিও অনুষ্ঠান কৰো, তেতিয়া বেলেগ এটা অনুভৱ হয় যে, জুবিন দাই মোৰ অনুষ্ঠান চাব । তেনেদৰে তেখেতৰ লগতো অনুষ্ঠানো কৰিছোঁ । তেখেত যে নাই এতিয়ালৈকে আমি অনুভৱে কৰিব পৰা নাই । জুবিন দা বিহীন বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ কৰবাত এটা দুখো অনুভৱ হৈছে, কিন্তু জুবিন দাই কেতিয়াও অসমীয়াই বিহু নপতাটো বিচৰা নাছিল । তেখেতে সদায় শিল্পীসকলৰ কথা ভাবিছিল । আনহাতে তেখেতক আমি গীতৰ মাজেৰেই জীয়াই ৰাখিব লাগিব । তেখেতে য’ত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল তেখেতলোকৰ নিশ্চয় দুখ লাগিব, আমাৰো দুখ লাগিছে । আমিও এটা বোজা লৈ এইবাৰ অনুষ্ঠানসমূহ কৰিব লাগিব । প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰতো পৰিছে,কিন্তু আমি শিল্পীসকল জীয়াই থাকিম কেনেকৈ সেইটোও চাব লাগিব । আমি কষ্ট পোৱাটো জুবিন দাই কেতিয়াও বিচৰা নাছিল । মই ভাবো জুবিন দাক গীতৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, যাৰ বাবে আমাক এখন মঞ্চ লাগিবই । গতিকে ৰাইজেও ভাবি চাব লাগে, তেখেতক আমি সদায় আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।"
কণ্ঠশিল্পী ৰূপালী কাশ্যপৰ মন্তব্য
"জুবিন দা অবিহনে বিহুৱে হওক বা অন্য উৎসৱে হওক একো ভাল নালাগে, সকলো আধৰুৱা । এইবাৰ বিহু একেবাৰে সেমেকা । আমি শিল্পীসকলে বিহুটো এইবাৰ এটা অনুষ্ঠান হিচাপে কৰা নহ’ব, কেৱল এটা কৰ্ম হিচাপে কৰা হ'ব আৰু আমি আমাৰ কৰ্ম কৰি খাবই লাগিব । বিহুৰ সময়খিনিতে যিহেতু আমি দুপইচা উপাৰ্জন কৰো, সেই গতিকে যদি বিহুৰ সময়ত আমি অনুষ্ঠান কেইখন নকৰো আমাৰ ঘৰ চলাত অসুবিধা হ'ব । জুবিন দায়ো সদায় কৰ্ম-সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, লগতে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় উৎসাহ যোগাইছিল ।"
কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশৰ মন্তব্য
"জুবিন গাৰ্গ ঢুকোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে মই দুমাহৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছিলোঁ । যিহেতু আমি নিজে চলিব লাগিব বা ঘৰ এখনো চলাব লাগিব, সেইবাবে অনুষ্ঠান কৰিবই লাগিব । বিগত বৰ্ষতো অপাৰেশ্বন সেন্দূৰৰ প্ৰভাৱ বিহুৰ অনুষ্ঠানত পৰিছিল,অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ ইমান এটা নপৰে বুলি মই ভাবো ।"
বিকল্প পথৰ সন্ধানত শিল্পীসকল আৰু বিহুৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত
ইফালে, বিহুৰ অনুষ্ঠানক লৈ অনিশ্চয়তা চলি থকাৰ সময়তে বহু শিল্পীয়ে জীৱিকাৰ বিকল্প উপায় বিচাৰি লৈছে । ভৃগু কাশ্যপ আৰু সীমান্ত শেখৰৰ দৰে শিল্পীসকলে বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত শোকাহত হৈ বহু শিল্পীয়ে এইবাৰ বিহুৰ মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । কণ্ঠশিল্পী মৈত্ৰয়ী পাটৰ আৰু জয় বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে জুবিন বিহীন এই বেদনাৰ বাবে তেওঁলোকে এইবাৰ কোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰে ।
ৰঙালী বিহু কেৱল আনন্দ-উল্লাসৰ উৎসৱেই নহয়, ই অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সেয়েহে, এই উৎসৱৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ মানসিক অৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বৰ্তমান সময়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য কৰিছে ।
-দিপাঞ্জলী শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন ৷
