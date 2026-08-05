মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ-লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰি ‘তীব্ৰ' নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ মানৱ দৰদী সিদ্ধান্ত
নতুন অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ'ই মুক্তিৰ পূৰ্বেই অসমৰ বানপীড়িতসকলৰ বাবে ছবিখনৰ মুনাফাৰ ২০ শতাংশ অথবা ন্যূনতম ২১ লাখ টকা দান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 5:22 PM IST
গুৱাহাটী : চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ভাগত এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'তীব্ৰ' মুক্তি লাভ কৰিব ৷ ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বন (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বেই অসমৰ বানপীড়িতসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
ছবিখনৰ উপাৰ্জনৰ পৰা বান সাহায্য পুঁজিলৈ ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বন (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডে ন্যূনতম ২১ লাখ টকা অথবা ছবিখনৰ মুঠ মুনাফাৰ ২০ শতাংশ প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছে।
প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত নীতা শৰ্মাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি প্ৰডাকশ্বন হাউছটোৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে।
এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ অভিনেতা জুলফী শ্বেখৰ লগত হোৱা এক টেলিফোনিক বার্তালাপত তেওঁ কয়, “ছবিখন মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত ছবিখনৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ লাভৰ ২০% আমি বানপীড়িতসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । আনহাতে যদি ছবিখনে বিশেষভাৱে ব্যৱসায়িক সফলতা অর্জন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াও ২১ লাখ টকা আমাৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছৰ পৰা দান কৰা হ'ব ।”
ইয়াৰোপৰি ড্ৰীম হাউছ মিউজিক এণ্ড ফিল্ম একাডেমীয়ে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ৫১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সংগীত, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ, ফিল্ম প্ৰডাকশ্বন আৰু সৃষ্টিশীল শিল্পৰ অন্যান্য বিষয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পেছাদাৰী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে । এই ৫১গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ নাম শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা (এনজিঅ’)সমূহৰ জৰিয়তে মনোনীত কৰা হ’ব ।
এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত এক প্ৰেছ বাৰ্তাযোগে ‘তীব্ৰ’ৰ প্ৰযোজক তথা ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বন (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালক সুৰেশ শৰ্মাই জনাই, “চিনেমাৰ কাম কেৱল মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰাই নহয়, সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াৰ দায়িত্বও ইয়াৰ থাকে । এই পদক্ষেপক আমি দান হিচাপে নাচাও, বৰঞ্চ নিজৰ দায়িত্ব বুলিহে ভাবোঁ । মোৰ পত্নী নীতা শৰ্মাই বিশ্বাস কৰিছিল যে, আনৰ জীৱনক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিলেহে সফলতা প্ৰকৃত অৰ্থত সাৰ্থক হয় । ‘তীব্ৰ’ৰ জৰিয়তে অসমৰ বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ কাষত থিয় হৈ আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক সৃষ্টিশীল উদ্যোগত অৰ্থপূৰ্ণ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আমি তেওঁৰ সেই সপোনক শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ । ছবিখনে ব্যৱসায়িক সফলতা লাভ কৰক বা নকৰক, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অটুট থাকিব ।”
উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জুলফী শ্বেখ আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে । ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিচালক 'আব্ৰাজ'ৰ । অভিনেতা জুলফী শ্বেখে জনোৱা অনুসৰি এইখন এখন এক্সনধর্মী, ছাচপেন্স থ্ৰীলাৰযুক্ত ছবি । ছবিখনৰ ৯০% এক্সনেই সঁচা । ছবিখনত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা নতুন গান আছে । লগতে অন্য দুটা গীতত কণ্ঠদান কৰিছে শংকুৰাজ কোঁৱৰ আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : গুৰু আদৰা ‘চিঞাগীত’ আৰু গৰখীয়া সমাজৰ ‘নাঙেলী গীত’ কি ? মঙলদৈত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ