জুবিন গাৰ্গৰ সপোন বাস্তৱ হওক: ৰাজেশ ভূঞা
১২ জুনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি চুপা-চুপি ৷ মুকলি কৰা হ’ল অসমীয়া ছবি 'চুপা-চুপি'ৰ ট্ৰেইলৰ ৷
Published : May 31, 2026 at 8:30 PM IST
গুৱাহাটী: শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ আহি আছে প্ৰণৱ ভঁৰালীৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া ছবি 'চুপা-চুপি'। ১২ জুনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখন । DJ ENTERTAINTMENT PVT. LTD. আৰু ATLAS CREATION-ৰ বেনাৰত নির্মিত এই ছবিখনৰ দেওবাৰে মুক্তিলাভ কৰে প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ ।
মহানগৰীৰ মেট্রিক্স চিনেমাজ মুক্তি দিয়া হয় ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "এখন বহু আকাংক্ষিত ছবি । ৱেব চিৰিজখনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে মানুহৰ মনত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছবিখন মুক্তিলাভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতো ৰাইজৰ মাজত বিশেষ ভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আশা কৰো ছবিখন ভাল হ'ব । লগতে ছবিখনৰ প্ৰমোচনো ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কৰিছে । ৰাইজে ছবিখন চাওক, মোৰ স্বামী জুবিন গাৰ্গেও অসমীয়া ছবিৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল ।"
ৰাজেশ ভূঞাই কয়, "প্ৰণৱ ভৰলীয়ে যি কষ্ট কৰিছিল সেইয়া প্ৰতিফলিত হৈছে । প্ৰযোজক নৃপেন দাস আৰু হৃষীকেশ পাটগিৰিয়ে ৱেব ছিৰিজৰ পৰা আনি ছবি ৰূপে ১২ জুনত মুকলি কৰিব লৈছে আহক সকলোৱে ছবিখন চাওক । ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিলে নহ'ব প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰটো গুৰুত্ব দিব লাগে ৷ এই কথাটো আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গে শিকাই থৈ গৈছে । ঠিক সেইদৰে আজি সকলোৱে কাম কৰিব লৈছে । এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ চলাইছে 'চুপা চুপিৰ টীমটোইও ।"
উল্লেখ্য যে, অসমৰ গ্রাম্যজীৱনৰ পটভূমিৰ এক বাস্তৱধর্মী কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনা প্ৰণৱ ভৰালীৰ আনহাতে ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে হৃষিকেশ পাটগিৰি আৰু নৃপেন দাসে । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে কমল লোচন, সপ্তৰ্ষী গগৈ, জিত কলিতা, কৌশিক ভৰদ্বাজ, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, স্নিগ্ধা গগৈ, বৈভৱী গোস্বামী, জিন্টু কুমাৰ কাশ্যপ, বেদব্ৰত বৰা, কিশোৰ তভিলদাৰ, মৃণাল হালৈ, অৰুণ নাথ, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
২০২৪ চনৰ ১২ জুনত মুক্তিলাভ কৰা ৱেব চিৰিজ 'চুপা-চুপি'ৰ দ্বিতীয় ভাগটো ছবি আকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ডিজিটেল মাধ্যমৰ সলনি ৰূপালী পৰ্দাত এইবাৰ দর্শকে দেখিবলৈ পাব ৱেবচিৰিজখনৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মনত খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হোৱা দীপক, ৰূপ, চানক্য, উৰ্মিলা বৌ, ৰামা, জয়ন্ত চালফা আদি চৰিত্ৰসমূহ ।
