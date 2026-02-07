বলীউডত কলিয়াবৰৰ ডিম্পল... আহি আছে দো দীৱানে ছেহেৰ ম্যে

বলীউডত কলিয়াবৰৰ ডিম্পল... আহি আছে দো দীৱানে ছেহেৰ ম্যে
Published : February 7, 2026 at 3:00 PM IST
কলিয়াবৰ : শেহতীয়া কিছু বছৰত বলীউড জগতত অসমৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সুযোগ লাভ কৰিছে । অভিনয়, সংগীতকে ধৰি বিভিন্ন শিতানত অসমৰ প্ৰতিভা জড়িত হৈ আছে । এইবাৰ অসমৰ আন এগৰাকী প্ৰতিভা উজলিছে বলীউডত ।
২০ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া বোলছবি 'দো দীৱানে ছেহেৰ ম্যে'ত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ ডিম্পল শইকীয়াই । বোলছবিখনত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ম্ৰূণাল ঠাকুৰৰ বন্ধুৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব ডিম্পলক । সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালী প্ৰডাকচনৰ এই ছবিখনত অভিনয়ৰ সুযোগ পোৱা ডিম্পলৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ বাঘৰচুক গাঁৱত ।
২০২১ চনৰ পৰাই ডিম্পল শইকীয়া মুম্বাইত এগৰাকী মডেল হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে । বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপনৰ মডেল হিচাপে কাম কৰা ডিম্পলে ছবিখনত অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰা সন্দৰ্ভত কয়, "নগাঁৱৰ কলিয়াবৰৰ পৰা আহি যোৱা ৫ বছৰে মই মুম্বাইত আছোঁ । অহা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ প্ৰথমখন চিনেমা 'দো দীৱানে ছেহেৰ ম্যে' মুক্তি লাভ কৰিব । আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাবলৈ যাব । চিনেমাখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ম্ৰূণাল ঠাকুৰ, সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে । ময়ো এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ । ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা । প্ৰথমে মই অ'ডিচন দিছিলোঁ, তেতিয়াই মই কৰা চৰিত্ৰটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ । ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিল ২০২৪ৰ মে'ৰ পৰা । অৱশেষত ছবিখন মুক্তিৰ অপেক্ষাত আছে । আপোনালাকে ছবিখন চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ।"
কলিয়াবৰৰ শিশু বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়য়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক ডিম্পল সৰুৰে পৰা ফেশ্বনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । সেই আগ্ৰহক সাৰথি কৰিয়ে মুম্বাইত এতিয়া তেওঁ এগৰাকী ব্যস্ত মডেল । কেলভিন ক্লীণ, মণ্টি-কাৰ্ল', ভী-গাৰ্ড বিজ্ঞাপনতো অভিনয় কৰিছে ডিম্পলে । শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ লগতো ডিজনী প্লাছ হটষ্টাৰৰ এক বিজ্ঞাপনত দেখা পোৱা গৈছিল ডিম্পলক ।
বোলছবিখনৰ বিষয়ে-
'দো দীৱানে ছেহেৰ ম্যে' (Do Deewane Seher Mein) এখন হিন্দী বোলছবি । পৰিচালনা কৰিছে ৰবি উদয়বাৰে । ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিছে সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়ে (ভাঞ্চালী প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত), যাৰ সৈতে জী ষ্টুডিঅ' আৰু ৰবি উদয়বাৰ ফিল্মছেও সহযোগিতা কৰিছে । ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আন এজন অসমসন্তান অনুৰাগ শইকীয়া ।
ছবিখন ২০২৬ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে । ইয়াত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী আৰু ম্ৰূণাল ঠাকুৰে । এখন সমসাময়িক ৰোমাণ্টিক ড্ৰামা, য'ত আধুনিক সম্পৰ্কৰ আৱেগিক সততা, নিবিড়তা আৰু আন্তৰিকতাক এক বাস্তৱসন্মত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
