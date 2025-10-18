টাকুৰি ঘূৰাদি কেইবাৰ ঘূৰিলে দিদৃক্ষাই ?
৩০ ছেকেণ্ডত কেইপাক ঘূৰি অভিলেখ গঢ়িলে অসমকন্যা দিদৃক্ষা সোণোৱালে জানেনে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী : বিহু নৃত্যৰে অভিলেখ গঢ়ি নিজ মাতৃভূমিত উপস্থিত হ’ল অসম কন্যা দিদৃক্ষা সোণোৱাল । দিদৃক্ষা সোণোৱাল শুক্ৰবাৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল-সংগঠন, আত্মীয়ৰ লগতে শুভাকাংক্ষীয়ে জনালে উষ্ম আদৰণি । উপস্থিত লোকসকলৰ আদৰ-সম্ভাষণত অভিভূত হৈ পৰে দিদৃক্ষা ৷
নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিশ্ব মানচিত্ৰত উপস্থাপন কৰাৰ মানেসেৰে দিদৃক্ষা সোণোৱালে মনত পুহি ৰাখিছিল বহু সপোন ৷ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ সপোন দেখি গুগলত কৰিছিল বহু বিচাৰ-খোচাৰ ৷ অৱশেষত বিহু নৃত্যৰেই মালিগাঁৱৰ অভিযন্তা যুৱতী দিদৃক্ষা সোণোৱালে মুম্বাইত গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ ৷
গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ জীয়ৰী দিদৃক্ষাই মাত্র ৩০ ছেকেণ্ডত ৭০ বাৰ বিহু নৃত্যৰ 'টাকুৰি ঘূৰি' এই বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ কর্মসূত্রে মুম্বাই থানেৰ বাসিন্দা দিদৃক্ষাই ইতিমধ্যে “ৱৰ্ল্ড ওৱাইড বুক অফ ৰেকৰ্ডছ' আৰু 'গোল্ডেন বুক অফ ৱর্ল্ড ৰেকৰ্ডছ'ত নিজৰ নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত সাতমাহৰ পৰা মুম্বাইতে অনুশীলন কৰি আছিল তেওঁ ৷
তেওঁ কয়, "বহুত ভাল লাগিছে ৷ কেতিয়াবাৰ পৰা ঘৰলৈ আঁহো আঁহো লাগি আছিল, আজি আহিছোঁ ৷ অসমবাসীক আৰু কি কম... প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় লাগে ৷ আৰু মোৰ দৰে যিসকল আছে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাজ্য আৰু সংস্কৃতি বিশ্ব মানচিত্ৰত দাঙি ধৰিব পাৰে ৷" ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত অৱশ্যে তেওঁ একো নক’লে ৷
দিদৃক্ষা সম্প্ৰতি মুম্বাইৰ থানেৰ এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চিভিল ইঞ্জিনীয়াৰ হিচাপে কৰ্মৰত । বিমান বন্দৰত দিদৃক্ষা সোণোৱাল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গানটোৰে তেওঁক আদৰণি জনায় । আগতেই ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে তেওঁ ঘৰলৈ নহাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ বিমান বন্দৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ তাৰ পৰা পোনে পোনে জুবিন গাৰ্গৰ সোণাপুৰস্থিত সমাধিস্থলীলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰে দিদৃক্ষা সোণোৱালে ।
লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰৰ সমাধিস্থলীলৈ গৈ জিকি অনা ট্ৰফী জুবিন মামাক দেখুৱালে আধ্যাশ্ৰীয়ে