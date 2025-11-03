বিশিষ্ট বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মা আৰু নাই
চেন্নাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ অসমৰ বিশিষ্ট বাঁহী বাদক দীপক শৰ্মাৰ ৷ বিগত মাহত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক ৷
Published : November 3, 2025 at 10:33 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ পৰা সৰি পৰিল এটি ভোটতৰা ৷ সুৰৰ যাদুৰে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰখা দীপক শৰ্মা আৰু নাই ৷ 3 নৱেম্বৰ 2025, সোমবাৰে পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ ৷
শৰ্মাই বাঁহীত সৃষ্টি কৰা যাদুকৰী সুৰৰ বাবে পৰিচিত আছিল ৷ দীপক শৰ্মা মৃত্যুৰ খবৰে শোকাহত কৰিছে সকলোকে ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তথ্য অনুসৰি আজি পুৱা প্ৰায় 6.15 বজাত চেন্নাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 57 বছৰ ৷ পৰিয়ালৰ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ৷
উল্লেখ্য যে, বাঁহীবাদকজনক সংকটজনক অৱস্থাত বিগত মাহত গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ আৰ্থিক সংকটত ভুগি থকা শৰ্মাৰ কাষত উপস্থিত হৈছিলগৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ লগতে আৰু বহু শুভাকাংক্ষী ৷ পাৰ্যমানে সহায়ো কৰিছিল অনুৰাগীয়ে ৷ পিছে তাত সুস্থ হৈ নুঠাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ লৈ যোৱা হয় শৰ্মাক ।
ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমক জনাজাত কৰি তোলা বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ 1968 চনৰ 23 আগষ্টত নলবাৰী জিলাৰ পানীগাঁও বিলাগত জন্ম হৈছিল । নিজৰ প্ৰতিভাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰা শৰ্মাৰ পৰিয়ালটো কিন্তু এটা সময়ত যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ শিল্পীগৰাকীয়ে জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তবোৰত বহুবাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা অসমবাসীক অৱগতো কৰিছিল ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁলৈ 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছিল ।
দীপক শৰ্মাই অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত বাঁহীক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল । গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰৰ বাসিন্দা দীপক শৰ্মা বিগত কেইবাবছৰ ধৰি যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ।
