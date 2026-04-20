আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমীয়া চিনেমাৰ জয়জয়কাৰ: নিউয়ৰ্কত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু ‘আকুতি’এ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমীয়া চিনেমাৰ জয়জয়কাৰ: নিউয়ৰ্কত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু ‘আকুতি’এ
NYIFF 2026: নিউয়ৰ্কত জিলিকিল মঞ্জুল বৰুৱাৰ ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু স্নিগ্ধা পি. ৰয়ৰ ‘আকুতি’।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 4:53 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিউয়ৰ্ক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ (New York Indian Film Festival) অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা । অসমীয়া ছবি ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ (Romantic Affairs) আৰু ‘আকুতি’ (Aakuti) এই সন্মানীয় মহোৎসৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
এই ছবি দুখনে লাভ কৰা মনোনয়নসমূহ হ’ল
- ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ: এই ছবিখনে 'শ্ৰেষ্ঠ ছবি' (Best Film) আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী' (Best Actress) শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।
- আকুতি (Longing): এই ছবিখনে 'শ্ৰেষ্ঠ আত্মপ্ৰকাশকাৰী ছবি' (Best Debut Film) আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেতা' (Best Child Actor) শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এয়া এক অতি গৌৰৱৰ বিষয়।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, মঞ্জুল বৰুৱা পৰিচালিত ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু স্নিগ্ধা পি. ৰয় পৰিচালিত ‘আকুতি’ (Longing) নামৰ দুখন অসমীয়া কথাছবি ২০২৬ চনৰ নিউয়ৰ্ক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ (NYIFF) প্ৰতিযোগিতা শাখাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমীয়া চিনেমাৰ বাবে এয়া এক বিশেষ সাফল্য ।
মনোনয়নৰ তালিকা অনুসৰি, এই বছৰৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ চিনেমাৰ সৈতে ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু ‘আকুতি’য়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । এই তালিকাত থকা আন কেইখনমান উল্লেখনীয় ছবি হৈছে— ‘বাক্স বন্দী’, ‘ভিক্টোৰিয়া’, ‘ফ্লাৱাৰ্ছ অফ একাছিয়া’, ‘বং’ আৰু ‘দ্য ইলিচিয়ান ফিল্ড’। বিভিন্ন শিতানত এই আটাইকেইখন ছবিয়ে শক্তিশালী প্ৰতিযোগী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, অসমীয়া ছবি ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ ‘শ্ৰেষ্ঠ ছবি’ আৰু ‘শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী’ (কষভী শংকৰীষণ) শিতানত মনোনীত হৈছে । আনহাতে, ‘আকুতি’ (Longing) ছবিখনে ‘শ্ৰেষ্ঠ আত্মপ্ৰকাশকাৰী ছবি’ আৰু ‘শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেতা’ (কভিশা মহন্ত) শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।
এই সাফল্যত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি ছবি দুখনৰ প্ৰযোজকসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত মত প্ৰকাশ কৰে ৷ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ, যিয়ে ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ প্ৰযোজনা কৰিছে, তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে লিখে, “শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ মনোনয়নে এই মুহূর্তটোক সঁচাকৈয়ে বিশেষ কৰি তুলিছে । এয়া কেৱল এটা সাফল্যই নহয়, বৰঞ্চ আমি কিয় এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ এক সোঁৱৰণী ।”
‘আকুতি’ৰ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক তনুজা পি. ৰয়ে তেওঁৰ ফেচবুকত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, “মই কৃতজ্ঞ আৰু অভিভূত । আগন্তুক সময়ৰ বাবে মই অতি উৎসাহিত । এয়া কেৱল আৰম্ভণিহে ।”
২০২৬ বৰ্ষৰ এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনি অহা ২৮ মে’ৰ পৰা ৩১ মে’লৈ নিউয়ৰ্ক চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । ভাৰতীয় কাহিনী কথনৰ বিচিত্ৰতা আৰু বিৱৰ্তনক প্ৰতিফলিত কৰি এইবাৰো ইয়াত নিৰ্বাচিত কাহিনী চিত্ৰ, তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি ছবি প্ৰদৰ্শনৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে ।
মহোৎসৱৰ সূচী অনুসৰি
উদ্বোধনী ছবি: লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ পৰিচালিত 'বং' (Boong)।
কেন্দ্ৰীয় আকৰ্ষণ : অনমোল সিন্ধুৰ 'ফ্লাৱাৰ্ছ অফ একাছিয়া' (Flowers of Acacia)।
সামৰণি ছবি: জীজীৱিষা ৰাজশেখৰ কালেৰ 'তিঘী' (Tighee - Motherhood)।
লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চত অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ'