ৰবি শৰ্মা বনাম যতীন বৰা ! একে দিনাই মুক্তি দুয়োখন ছবি

ৰবি শৰ্মা বনাম যতীন বৰা ! একে দিনাই মুক্তি দুয়োখন ছবি
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত পুনৰ এবাৰ মুক্তিৰ দিনক লৈ আৰম্ভ হৈছে আলোচনা । ৩ জুলাইত মুক্তিলাভ কৰিবলৈ ওলাইছে দুখনকৈ বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি ।
Published : June 7, 2026 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী : ৩ জুলাইত মুক্তিলাভ কৰিব দুখনকৈ অসমীয়া ছবি 'ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী ০২' আৰু 'ঐ পুলিচ' । প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মিত 'ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী ০২'ৰ পৰিচালনা বিশ্বজিৎ বৰাৰ আনহাতে ৰুটষ্টক (Rootstock) এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মিত 'ঐ পুলিচ' ছবিখনৰ পৰিচালনা নৱ প্ৰজন্মৰ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰ ।
ইতিমধ্যে দুয়োখন ছবিয়ে আগ-পিছকৈ ঘোষণা কৰিছে মুক্তিৰ দিন । একেটা দিনতেই দুয়োখন ছবি মুক্তি পোৱাক লৈ নিৰ্মাতা-পৰিচালক তথা চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ মাজত আৰম্ভ আহিছে কিছু চৰ্চা ।
একেইটা দিনতে কিয় মুক্তিৰ দিন লোৱা হ'ল দুখনকৈ অসমীয়া ছবি
প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এটা ফাষ্টলুক ভিডিঅ’যোগে নিজৰ মুক্তিৰ দিনটো প্ৰকাশ কৰিছিল 'ঐ পুলিচ' টীমে । ইফালে কিছুদিন পূৰ্বে মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰিছে 'ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী ০২'ৰ ।
একেটা দিনত কিয় মুক্তিৰ দিন লোৱা হ'ল এই সন্দৰ্ভত হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত 'ঐ পুলিচ'ৰ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে কয়, ‘‘আমি যেতিয়া মুক্তিৰ দিন লৈছিলো, তেতিয়ালৈ কোনো ছবিয়ে দিন লোৱা নাছিল, যাৰ বাবে আমি সেই তাৰিখটো ধার্য কৰিছিলো । কিন্তু এতিয়া জানিব পাৰিছো 'ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী ০২' ছবিখনেও সেই দিনটোয়ে লৈছে ।’’
সুব্ৰত কাকতিয়ে আৰু কয়, ‘‘একেটা দিনত দুখনকৈ ছবি মুক্তিলাভ কৰিলে নিশ্চয়কৈ কিছু অসুবিধা আহিব । সেয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো । পুনৰ নতুন দিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বহু কথা আহে, কাৰণ পাছত আৰু কেইবাখনো ভাল ভাল ছবি আহি আছে । যাৰ বাবে নতুন এটা দিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধা আহিব পাৰে ।’’
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত আমি 'ককাদেউতাৰ নাতি আৰু হাতী ০২' পৰিচালকৰ সৈতেও ই টিটি ভাৰতৰ সাংবাদিকে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰিলে ।
উল্লেখ্য যে, অসমীয়া ছবিজগতৰ দুজনকৈ জনপ্রিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু যতীন বৰাই এই দুয়োখন ছবিত অভিনয় কৰিছে । ৰবি শৰ্মাই 'ঐ পুলিচ'ত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে যতীন বৰাই অভিনয় কৰিছে 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ০২' ছবিখনত । অসমীয়া ছবিজগতৰ দুয়োগৰাকী চুপাৰষ্টাৰৰ দুয়োখন ছবি একে দিনাত মুক্তি লাভ কৰিলে নিশ্চয়কৈ দৰ্শকক লগতে ছবি দুখনৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব ।
আনহাতে দুয়োখন ছবিৰ কাহিনী ভিন্ন হ'লেও একেটা দিনতে মুক্তি লাভ কৰাটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কাৰণ অসমৰ দৰে সৰু বজাৰত একেটা দিনত দুখনকৈ ডাঙৰ ছবি মুক্তি পালে দুয়োখন ছবিয়েই কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা নিশ্চয় থাকে । যাৰ উদাহৰণ ইতিমধ্যে মুক্তিলাভ কৰা কেইবাখনো অসমীয়া ছবি ।