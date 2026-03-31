'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছে 'ৰুদ্ৰ'ই : অক্ষয় খান্নাৰ সমানে সমানে আদিল হুছেইন

ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী বঁটাৰ বাবে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ 12 টাকৈ মনোনয়ন ৷ লাইমলাইটত ৰবি শৰ্মা অভিনীত ছবি ৷

Assamese films and artists shine among 12 languages at Mumbai's Indian National Cine Academy (INCA) Awards
মায়ানগৰীত অসমীয়া ছবিৰ চমক (Photo : INCA Page)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 5:18 PM IST

হায়দৰাবাদ : অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে সুখবৰ ৷ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (INCA) বঁটাৰ কেবাটাও শাখাত মনোনয়ন লাভ কৰিছে কেবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে, লগতে নাম আছে অসমৰ বহু শিল্পীৰ ৷

মায়ানগৰী মুম্বাইত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (Indian National Cine Academy (INCA) Awards) বঁটাৰ মঞ্চত নাম জিলিকিছে অসমৰ ৷ অসমৰ শিল্পী, কলা-কুশলীৰ লগতে কাৰিকৰী দিশৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বহুতৰে নাম আহিছে মনোনয়ন তালিকাত ৷ গৌৰৱৰ কথা যে এই তালিকাত অসমে ফেৰ মাৰিছে বলীউড-টলীউডৰ সৈতে ৷

আঞ্চলিক ছবিৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ মনোনয়ন (INCA)

জানি আচৰিত হ’ব যে, সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত বলীউডৰ ছবি ধূৰন্ধৰ, যিখন ছবিয়ে মুক্তিৰ দিনাৰে পৰাই বক্স অফিচত খলকনি লগাইছে, বহু অভিলেখ ভাঙিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ছবিৰ সৈতেও ফেৰ মাৰিছে অসমীয়া চিনেমাই ৷ মনোনয়ন তালিকাত ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে অসমীয়া চিনেমা ‘ৰুদ্ৰ’ ৷

ধূৰন্ধৰত নেতিবাচক চৰিত্ৰৰে দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুওৱা জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে নেতিবাচক চৰিত্ৰত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছে 'ৰুদ্ৰ'ত কৰা অভিনয়ৰ বাবে অসমসন্তান আদিল হুছেইনে ৷ 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছে ৰূপক গগৈ পৰিচালিত অসমীয়া ছবি 'ৰুদ্ৰ'ই ৷ উল্লেখ্যে যে, ৰুদ্ৰই ১১ টা শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ৷ ৭ টা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু ৪ টা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত ৷

শীৰ্ষ দহখন ভাৰতীয় ছবিৰ মনোনয়ন (INCA)

উল্লেখ্য যে, ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিলত মুম্বাইৰ নীতা-মুকেশ আম্বানী কনভেনশ্বন হলত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটো ৷

ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (INCA) বঁটাৰ চমু বিৱৰণ

  • তাৰিখ : ২০২৬ চনৰ ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিল ।
  • স্থান : মুম্বাই ।
  • উদ্দেশ্য : ভাৰতৰ ১২টা ভিন্ন আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ শ্ৰেষ্ঠত্বক সন্মান জনোৱা ।
  • সহযোগিতা : এই অনুষ্ঠানটো ‘প্ৰডিউচাৰ্ছ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়া’ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।

বিশেষত্বসমূহ-

  • এইটো এটা 'একাডেমী' শৈলীৰ বঁটা অনুষ্ঠান, য’ত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই শ্ৰেষ্ঠত্ব নিৰ্বাচন কৰা হ’ব ।
  • ইয়াত হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া, অসমীয়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাৰ বোলছবিসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
  • এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ছবিখনৰ লগতে অভিনয় আৰু কাৰিকৰী দিশৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেও সন্মান যচা হ’ব ।

INCA বঁটা ২০২৬ ৰ সবিশেষ-

  • মূল উদ্দেশ্য : ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগসমূহক এখন উমৈহতীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত একত্ৰিত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠত্বক উদযাপন কৰা ।
  • তাৰিখ আৰু স্থান : ২০২৬ চনৰ ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিলত মুম্বাইত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
  • অন্তৰ্ভুক্ত ভাষাসমূহ : এই বঁটা অনুষ্ঠানত অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া, মালয়ালম, বাঙালী, মাৰাঠী, গুজৰাটী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া আৰু ভোজপুৰী— এই ১২টা ভাষাৰ ছবিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হ’ব ।
  • নেতৃত্ব : ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিষ্ণু বৰ্ধন ইন্দুৰীয়ে । তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা (SIIMA)-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু চেলেব্ৰিটী ক্ৰিকেট লীগৰ প্ৰযোজক হিচাপেও পৰিচিত ।
  • সহযোগিতা : এই অনুষ্ঠানটো 'প্ৰডিউচাৰ্ছ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়া'ৰ (Producers Guild of India) তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
  • আৱেদনৰ সময়সীমা : ২০২৫ চনত মুক্তি পোৱা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ বাবে আৱেদন প্ৰক্ৰিয়া ২০২৬ চনৰ ১ মাৰ্চত সমাপ্ত হৈছে ।

এই বঁটা অনুষ্ঠানৰ মূল বিশেষত্ব হ’ল-

  • আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি : ইয়াত আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰৰ উৎকৰ্ষতাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে 'শ্ৰেষ্ঠ ছবি', 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা' আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব ।
  • সমান গুৰুত্ব : সকলো উদ্যোগৰ চলচ্চিত্ৰ যাতে সমানে প্ৰচাৰিত হয় আৰু সকলোৱে উচিত স্বীকৃতি পায়, তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী বঁটাত অসমৰ পৰা পোৱা মনোনয়নৰ সবিশেষ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-

1.শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্ৰী - অৰ্চিতা প্ৰকাশ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

2.শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধ ক’ৰিঅ’গ্ৰাফাৰ - পুনম গুৰুং (চিনেমা- মালামাল বইজ)

3.নেতিবাচক চৰিত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - আদিল হুছেইন (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

4.শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা - জয় কাশ্যপ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

5.শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য - ৰূপক গগৈ আৰু ৰুদ্ৰজিৎ মজুমদাৰ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

6.শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক - প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ (আগলি অনুভৱে) (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

7.শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদক - এম ডি কালাম (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

8.শ্ৰেষ্ঠ প্ৰডাকশ্বন ডিজাইন- অভিজিৎ দাস আৰু বিপ্লৱ ৰয় (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)

9.শ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰ বাচনি - মাতংগী এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ (চিনেমা- মালামাল বইজ)

10.হাস্যমধুৰ চৰিত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - নৱজ্যোতি নাথ আৰু আনন্দ ভৰালী (চিনেমা- মালামাল বইজ)

11.শ্ৰেষ্ঠ ভি এ ফএক্স - অভিজিৎ সন্দিকৈ (চিনেমা- ক’লাজ)

12.অভিষেককাৰী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - নৱজ্যোতি নাথ (চিনেমা- মালামাল বইজ)

