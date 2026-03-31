'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছে 'ৰুদ্ৰ'ই : অক্ষয় খান্নাৰ সমানে সমানে আদিল হুছেইন

'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছে 'ৰুদ্ৰ'ই : অক্ষয় খান্নাৰ সমানে সমানে আদিল হুছেইন
ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী বঁটাৰ বাবে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ 12 টাকৈ মনোনয়ন ৷ লাইমলাইটত ৰবি শৰ্মা অভিনীত ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে সুখবৰ ৷ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (INCA) বঁটাৰ কেবাটাও শাখাত মনোনয়ন লাভ কৰিছে কেবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে, লগতে নাম আছে অসমৰ বহু শিল্পীৰ ৷
মায়ানগৰী মুম্বাইত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (Indian National Cine Academy (INCA) Awards) বঁটাৰ মঞ্চত নাম জিলিকিছে অসমৰ ৷ অসমৰ শিল্পী, কলা-কুশলীৰ লগতে কাৰিকৰী দিশৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বহুতৰে নাম আহিছে মনোনয়ন তালিকাত ৷ গৌৰৱৰ কথা যে এই তালিকাত অসমে ফেৰ মাৰিছে বলীউড-টলীউডৰ সৈতে ৷
জানি আচৰিত হ’ব যে, সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত বলীউডৰ ছবি ধূৰন্ধৰ, যিখন ছবিয়ে মুক্তিৰ দিনাৰে পৰাই বক্স অফিচত খলকনি লগাইছে, বহু অভিলেখ ভাঙিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ছবিৰ সৈতেও ফেৰ মাৰিছে অসমীয়া চিনেমাই ৷ মনোনয়ন তালিকাত ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে অসমীয়া চিনেমা ‘ৰুদ্ৰ’ ৷
ধূৰন্ধৰত নেতিবাচক চৰিত্ৰৰে দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুওৱা জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে নেতিবাচক চৰিত্ৰত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছে 'ৰুদ্ৰ'ত কৰা অভিনয়ৰ বাবে অসমসন্তান আদিল হুছেইনে ৷ 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছে ৰূপক গগৈ পৰিচালিত অসমীয়া ছবি 'ৰুদ্ৰ'ই ৷ উল্লেখ্যে যে, ৰুদ্ৰই ১১ টা শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ৷ ৭ টা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু ৪ টা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত ৷
উল্লেখ্য যে, ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিলত মুম্বাইৰ নীতা-মুকেশ আম্বানী কনভেনশ্বন হলত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটো ৷
ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী (INCA) বঁটাৰ চমু বিৱৰণ
- তাৰিখ : ২০২৬ চনৰ ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিল ।
- স্থান : মুম্বাই ।
- উদ্দেশ্য : ভাৰতৰ ১২টা ভিন্ন আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ শ্ৰেষ্ঠত্বক সন্মান জনোৱা ।
- সহযোগিতা : এই অনুষ্ঠানটো ‘প্ৰডিউচাৰ্ছ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়া’ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।
বিশেষত্বসমূহ-
- এইটো এটা 'একাডেমী' শৈলীৰ বঁটা অনুষ্ঠান, য’ত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই শ্ৰেষ্ঠত্ব নিৰ্বাচন কৰা হ’ব ।
- ইয়াত হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া, অসমীয়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাৰ বোলছবিসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ছবিখনৰ লগতে অভিনয় আৰু কাৰিকৰী দিশৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেও সন্মান যচা হ’ব ।
INCA বঁটা ২০২৬ ৰ সবিশেষ-
- মূল উদ্দেশ্য : ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগসমূহক এখন উমৈহতীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত একত্ৰিত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠত্বক উদযাপন কৰা ।
- তাৰিখ আৰু স্থান : ২০২৬ চনৰ ১৫ আৰু ১৬ এপ্ৰিলত মুম্বাইত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
- অন্তৰ্ভুক্ত ভাষাসমূহ : এই বঁটা অনুষ্ঠানত অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া, মালয়ালম, বাঙালী, মাৰাঠী, গুজৰাটী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া আৰু ভোজপুৰী— এই ১২টা ভাষাৰ ছবিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হ’ব ।
- নেতৃত্ব : ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিষ্ণু বৰ্ধন ইন্দুৰীয়ে । তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা (SIIMA)-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু চেলেব্ৰিটী ক্ৰিকেট লীগৰ প্ৰযোজক হিচাপেও পৰিচিত ।
- সহযোগিতা : এই অনুষ্ঠানটো 'প্ৰডিউচাৰ্ছ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়া'ৰ (Producers Guild of India) তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
- আৱেদনৰ সময়সীমা : ২০২৫ চনত মুক্তি পোৱা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ বাবে আৱেদন প্ৰক্ৰিয়া ২০২৬ চনৰ ১ মাৰ্চত সমাপ্ত হৈছে ।
এই বঁটা অনুষ্ঠানৰ মূল বিশেষত্ব হ’ল-
- আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি : ইয়াত আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰৰ উৎকৰ্ষতাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে 'শ্ৰেষ্ঠ ছবি', 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা' আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব ।
- সমান গুৰুত্ব : সকলো উদ্যোগৰ চলচ্চিত্ৰ যাতে সমানে প্ৰচাৰিত হয় আৰু সকলোৱে উচিত স্বীকৃতি পায়, তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
ইণ্ডিয়ান নেশ্বনেল চিনে একাডেমী বঁটাত অসমৰ পৰা পোৱা মনোনয়নৰ সবিশেষ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
1.শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্ৰী - অৰ্চিতা প্ৰকাশ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
2.শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধ ক’ৰিঅ’গ্ৰাফাৰ - পুনম গুৰুং (চিনেমা- মালামাল বইজ)
3.নেতিবাচক চৰিত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - আদিল হুছেইন (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
4.শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা - জয় কাশ্যপ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
5.শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য - ৰূপক গগৈ আৰু ৰুদ্ৰজিৎ মজুমদাৰ (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
6.শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক - প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ (আগলি অনুভৱে) (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
7.শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদক - এম ডি কালাম (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
8.শ্ৰেষ্ঠ প্ৰডাকশ্বন ডিজাইন- অভিজিৎ দাস আৰু বিপ্লৱ ৰয় (চিনেমা- ৰুদ্ৰ)
9.শ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰ বাচনি - মাতংগী এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ (চিনেমা- মালামাল বইজ)
10.হাস্যমধুৰ চৰিত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - নৱজ্যোতি নাথ আৰু আনন্দ ভৰালী (চিনেমা- মালামাল বইজ)
11.শ্ৰেষ্ঠ ভি এ ফএক্স - অভিজিৎ সন্দিকৈ (চিনেমা- ক’লাজ)
12.অভিষেককাৰী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা - নৱজ্যোতি নাথ (চিনেমা- মালামাল বইজ)
