অসমৰ সন্তানৰ বিশ্বজয় ! লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত প্ৰদৰ্শিত ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’

অসমৰ সন্তানৰ বিশ্বজয় ! লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত প্ৰদৰ্শিত ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’
লণ্ডনৰ BFI-ত অসমৰ পৰিচালক ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ তথ্যচিত্ৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’ প্ৰদৰ্শিত: লাভ কৰিলে বিশেষ সন্মান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 2:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : চিনেমাৰ জৰিয়তে ভাৰতক বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰি লণ্ডনত বিশেষ বঁটা আঁজুৰি আনিলে অসমৰ ৰাজদীপে ৷ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ তথ্যচিত্ৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’ ‘ইণ্ডিয়ান পেনোৰামা’লৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত লণ্ডনৰ বি এফ আই (BFI)-ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে ।
এই তথ্যচিত্ৰখন ৫৬ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ (IFFI) ‘ইণ্ডিয়ান পেনোৰামা নন-ফিচাৰ’ (অনা-কাহিনীচিত্ৰ) শাখাত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ভাৰতীয় পেনোৰামালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত, শেহতীয়াকৈ লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউট (BFI)-ত ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
এই তথ্যচিত্ৰখন এক বৃহৎ ভ্ৰমণ আৰু সাংস্কৃতিক সংকলনৰ অংশ । যুক্তৰাজ্যৰ (UK) প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন ইতিহাস শিক্ষক এৰিক অলেৰেনশ্ব’ই ছবিখন উপস্থাপন কৰিছে । ভাৰতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই প্ৰজেক্টটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
অসমৰ শিলচৰৰ সন্তান তথা বৰ্তমান বিগত ১৭ বছৰতকৈও অধিক সময় লণ্ডনত বসবাস কৰা পৰিচালক ৰাজদীপ চৌধুৰীয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সংস্কৃতি, ইতিহাস আৰু বাস্তৱ অভিজ্ঞতাক অন্বেষণ কৰাৰ বাবে এই তথ্যচিত্ৰ শৃংখলাটোৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জি (বাৰাণসী)’ (Chalo India With Eric Ji - Varanasi)
বাৰাণসীৰ এই খণ্ডটো মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সময়ত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে মহা পবিত্ৰ মহাকুম্ভৰ সময়ছোৱাত এই আধ্যাত্মিক চহৰখনক কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰা হৈছে । ভাৰতৰ অন্যতম পুৰণি সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিচিত বাৰাণসীৰ দৈনন্দিন জীৱন, আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰাসমূহ ইয়াত নথিপত্ৰভুক্ত কৰা হৈছে । ব্ৰিটিছ প্ৰাক্তন সাংসদ এৰিক অলেৰেনশ্ব’ই বাৰাণসীৰ ঐতিহাসিক ঘাটসমূহ, থলুৱা খাদ্য সংস্কৃতি, ব্যস্ত ঠেক পথ আৰু ওচৰৰে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সাৰনাথ ভ্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্যসমূহ এই চলচ্চিত্ৰখনত দেখুওৱা হৈছে ।
পৰ্যবেক্ষণমূলক কাহিনীকথন আৰু সমৃদ্ধ দৃশ্যৰ জৰিয়তে, এই তথ্যচিত্ৰখনে চহৰখনৰ বিভিন্ন দিশ উপস্থাপন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ চিৰন্তন সাংস্কৃতিক গুৰুত্বক প্ৰতিফলিত কৰিছে । বিগত ১০ মে'ত লণ্ডনৰ বি এফ আই এন এফ টি ২ (BFI NFT2) প্ৰেক্ষাগৃহত এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
লণ্ডনস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই 'ইউকে এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল' (UK Asian Film Festival) আৰু 'টাংছ অন ফায়াৰ' (Tongues on Fire) ৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানত যুক্তৰাজ্যৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয় সমাজৰ সদস্যসকল, চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ দৰ্শক উপস্থিত আছিল ।
এই অনুষ্ঠানটোৰ সময়তে, চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক কাহিনী পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে তথ্যচিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতা গোটটোক এক বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । লণ্ডনস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত, ইউকে এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু টাংছ অন ফায়াৰৰ যৌথ সহযোগত টীমটোক ‘হেৰিটেজ চিনেমা এক্সেলেন্স বঁটা’ (Heritage Cinema Excellence Award) প্ৰদান কৰা হয় । চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অনন্য প্ৰচেষ্টাক এই বঁটাৰ দ্বাৰা সন্মান জনোৱা হয় ।
এই সংকলনটোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড ‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জী (মিজোৰাম)’ (Chalo India With Eric Ji - Mizoram) বিশেষভাৱে উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু ইয়াৰ অনন্য সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হ’ব । এই আগন্তুক খণ্ডটোৰ চুটি টিজাৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম (ITDC) ৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাট আৰু আই টি ডি চি (ITDC) ৰ পৰিচালন সঞ্চালক মুগ্ধা সিনহাৰ উপস্থিতিত এই টিজাৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ মতে, এই তথ্যচিত্ৰ শৃংখলাটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভ্ৰমণ-ভিত্তিক কাহিনীৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ কমকৈ চৰ্চিত সাংস্কৃতিক বাৰ্তাসমূহ বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰা । সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইকেইখন অর্থাৎ ২৮ খন ৰাজ্যৰে কাহিনীসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ বাবে এই তথ্যচিত্ৰ শৃংখলাৰ জৰিয়তে নথিভুক্ত কৰা হ’ব । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ অখ্যাত বা কমকৈ অন্বেষণ কৰা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাসমূহ পোহৰলৈ অনা ।
পৰিচালক চৌধুৰীৰ বাবে এই প্ৰজেক্টটো এক বৃহৎ চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে অনন্য পৰিচয়ক উদযাপন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ দৰবাৰত ভাৰতৰ এক আত্মবিশ্বাসী, বৈচিত্ৰ্যময় আৰু গোলকীয়ভাৱে সমাদৃত ছবি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে ।
