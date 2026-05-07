নেপালত উজলিছে অসমীয়া ছবি: ‘নিশীথ: এ মিডনাইট জাৰ্ণি’লৈ তিনিটাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা

অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ খবৰ! বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিল ডঃ ৰাজীৱ দলৈৰ চুটি ছবি ‘নিশীথ’ ৷

Assamese film shines in Nepal: 'Nishith: A Midnight Journey' wins three international awards
বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিল ডঃ ৰাজীৱ দলৈৰ চুটি ছবি 'নিশীথ' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 5:00 PM IST

মৰিগাঁও: অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ খবৰ । শেহতীয়াকৈ নেপালত অনুষ্ঠিত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মৰিগাঁৱৰ ডঃ ৰাজীৱ দলৈৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত চুটি ছবি ‘নিশীথ: এ মিডনাইট জাৰ্ণি’ (Nishith: A Midnight Journey)-এ বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।

ছবিখনে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত একেলগে তিনিটাকৈ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নেপালৰ এই মহোৎসৱত ছবিখনৰ বিষয়বস্তু আৰু নিৰ্মাণশৈলীয়ে দৰ্শক তথা বিচাৰকৰ ব্যাপক প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰিচালক ডঃ ৰাজীৱ দলৈৰ এই সফলতাই অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰাক বিশ্ব দৰবাৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ এক আনন্দৰ জোৱাৰ আনিছে ।

নেপালত অসমীয়া ছবিৰ জয়জয়কাৰ

‘নিশীথ’লৈ তিনিটাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা- অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে পুনৰ এক সুখবৰ । ডঃ ৰাজীৱ দলৈৰ পৰিকল্পনা, প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত চুটি ছবি ‘নিশীথ: এ মিডনাইট জাৰ্ণি’-এ শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ‘নেপাল ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ২০২৬’ (NIFF)-ত শ্ৰেষ্ঠত্বৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । ছবিখনে এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ মহোৎসৱত একেলগে তলত উল্লেখ কৰা তিনিটাকৈ বিশেষ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে-

  • শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি (Best Short Film)
  • শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক – ড° ৰাজীৱ দলৈ
  • শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী – তুলসী মান্তা

এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতাই অসমীয়া চুটি ছবিৰ মানদণ্ডক বিশ্ব দৰবাৰত পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।

নেপথ্যৰ কলা-কুশলী

'পৃথ্বী ক্ৰিয়েশ্বন'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই চুটি ছবিখনৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে এটা নিষ্ঠাবান শিল্পীৰ দল । ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল হ’ল-

  • কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য: তুলসী মান্তা (সাংবাদিক)
  • সহকাৰী পৰিচালক: অজিত কুমাৰ বৰদলৈ
  • চিত্ৰগ্ৰহণ: বিশ্বজিত কোঁৱৰ
  • সম্পাদনা: ভাস্কৰ ৰাগ
  • সংগীত: দিলৰাজ ডেকা
  • পোহৰ নিয়ন্ত্ৰণ: বুবু

অভিনয় শিল্পীসকল

‘নিশীথ: এ মিডনাইট জাৰ্ণি’ ছবিখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত কেইবাজনো প্ৰতিভাশালী শিল্পীয়ে অতি প্ৰাণৱন্ত অভিনয় কৰিছে । মুখ্য অভিনয়ত তুলসী মান্তা, উষাৰাণী দত্ত, ড° ৰাজীৱ দলৈ আৰু অজিত কুমাৰ বৰদলৈয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰে । শিশু শিল্পী ভূৱঞ্চি মান্তাৰ অভিনয়ে বিশেষভাৱে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

পূৰ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা

উল্লেখনীয় যে, নেপালত লাভ কৰা সাফল্যৰ পূৰ্বেও ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আন এক সন্মান লাভ কৰিছিল । ‘জাকাৰ্টা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চিনে এৱাৰ্ড ২০২৬’-ত ছবিখনৰ অন্যতম অভিনেতা তথা যুৱ সাংবাদিক অজিত কুমাৰ বৰদলৈয়ে শ্ৰেষ্ঠ সহ-অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰি ছবিখনৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল ।

অঞ্চলটোত আনন্দৰ লহৰ

জাগীৰোড আৰু ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ শিল্পীসকলৰ এই অভূতপূৰ্ব সফলতাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ এতিয়া অভিনন্দনৰ সোঁত বৈছে । সীমিত সম্পদ আৰু পৰিসৰৰ মাজত থাকিও এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ নাম জিলিকাই তোলাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ছবিখনৰ সমগ্ৰ টীমটোক শলাগ লৈছে । সচেতন মহলৰ মতে, অসমীয়া চিনেমাৰ এই জয়যাত্ৰাই নতুন প্ৰজন্মৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক ভৱিষ্যতে অধিক উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।

