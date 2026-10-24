বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ জীৱন গাথা ‘ৰাইজিং ছান’, এতিয়া আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত

বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ জীৱন গাথা ‘ৰাইজিং ছান’, এতিয়া আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত
গীত ফিল্ম মেকাৰ্ছৰ বেনাৰত দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সংগ্রাম, প্রত্যাহ্বান আৰু অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ কাহিনী সামৰি নিৰ্মাণ কৰা ছবি ‘ৰাইজিং ছান’ এ ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিলে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 10:58 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত চলি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'ৰাইজিং ছান' ৷ সমাজৰ দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সংগ্রাম, প্রত্যাহ্বান আৰু অদম্য ইচ্ছাশক্তিক আধাৰ হিচাপে লৈ এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ নতুন অসমীয়া ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে মনোজ বৈশ্যই আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে নৃপেন মালাকৰে ।
২৩ অক্টোবৰ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৪৪ টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰে এই নতুন অসমীয়া ছবিখন । এটা সত্য ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে বহু সংখ্যক দিব্যাংগ শিল্পীয়ে ।
গীত ফিল্ম মেকাৰ্ছৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ জীৱন-সংগ্ৰাম, সামাজিক অৱহেলা, লাঞ্ছনা আৰু প্ৰতিদিনে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰা হৈছে । নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলে সমাজ আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা সন্মুখীন হ’বলগীয়া হোৱা বিভিন্ন বাধা, বঞ্চনা তথা নিৰ্যাতনৰ দিশসমূহ তুলি ধৰা হৈছে ছবিখনত ।
আনহাতে, জীৱনৰ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈও মানসিক দৃঢ়তা অটুট ৰাখি নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰে আগুৱাই যোৱাৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰেৰণাদায়ক দিশটোৱেও ছবিখনত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কেইবাটাও উল্লেখনীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমেৰিকাৰ ‘Accolade Global Film Competition’-ত ৪৩ হাজাৰ ছবিৰ মাজত প্ৰতিবন্ধী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছে ‘ৰাইজিং ছান’এ ৷ লগতে ‘Crown Wood International Film Festival’-ত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি হিচাপেও স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ‘White Unicorn International Film Festival’-তো ছবিখনে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, ‘Florence Film Festival’ আৰু ‘Open Window International Film Challenge’-লৈ ছবিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
পাঁচ শতাধিক বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীৰ অভিনয়েৰে সমৃদ্ধ ছবিখনে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ দৰ্শকৰ মাজত ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে । সমান্তৰালকৈ ছবিখন উপভোগ কৰাৰ লগতে দিব্যাংগসকলৰ প্ৰতিভা, আত্মবিশ্বাস আৰু জীৱন সংগ্রামক উৎসাহিত কৰিবলৈ দৰ্শকক ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিচালক, প্রযোজক আৰু শিল্পীসকলে ।
লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত