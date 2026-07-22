ETV Bharat / entertainment

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল অসমীয়া ছবি: মস্কো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ‘ৰ'দৰ পাখি’লৈ বিশেষ সন্মান

মস্কো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাৰ পৰিচালিত ছবি ‘ৰ'দৰ পাখি’এ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জুৰী স্পেচিয়েল মেনশ্বন – ‘ছুপাৰ মামা’ বঁটা ।

Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল অসমীয়া ছবি । বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালিকা ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা পৰিচালিত অসমীয়া ছবি ‘ৰ'দৰ পাখি’ (মৰ্ণিং ছানশ্বাইন)-এ অসমীয়া ছবিজগতলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ ।

ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰতিযোগিতা শাখাত ছবিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ লগতে 'মেড বাই উইমেন’-ত জুৰী স্পেচিয়েল মেনশ্বন – ছুপাৰ মামা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছবিখনে । বিগত ৮ জুলাইৰ পৰা ১২ জুলাইলৈ মস্কোত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
মস্কো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জুৰীৰ বিশেষ সন্মান লাভ অসমীয়া ছবি ‘ৰ'দৰ পাখি’ৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

লেখিকা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাই এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৷ কম বয়সতে মেৰুদণ্ডজনিত পেশী দুৰ্বলতা (Spinal muscular Atrophy) ৰোগত আক্ৰান্ত অসমৰ এগৰাকী উচ্চাকাংক্ষী সাহিত্যিক জ্যোতিক কেন্দ্ৰ কৰি ছবিখনৰ কাহিনী আগবাঢ়ি গৈ থাকে । তীব্ৰ শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো স্বাধীনভাৱে জীৱন গঢ়ি তোলাৰ লগতে নিজৰ সপোন পূৰণৰ অবিচল প্ৰয়াসেই ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু ।

Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
মস্কোত ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাৰ ‘ৰ'দৰ পাখি’লৈ ‘ছুপাৰ মামা’ বঁটা (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ এই সফলতাৰ সন্দৰ্ভত এক প্ৰেছ বাৰ্তা যোগে পৰিচালিকাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, “আমাৰ ছবিখনে জুৰী স্পেচিয়েল মেনশ্বন – ছুপাৰ মামা বঁটা লাভ কৰাত এই যাত্ৰা আৰু অধিক অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত এই স্বীকৃতি লাভ কৰাটো আমাৰ সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্ত । এই সন্মান আমাৰ নিষ্ঠাৱান অভিনয়শিল্পী আৰু কাৰিকৰী দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ, যাৰ নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলতেই এই কাহিনীয়ে জীৱন্ত ৰূপ লাভ কৰিছে । আমাৰ শুভাকাংক্ষী, বন্ধু-বান্ধৱ আৰু সদায় সাহস যোগোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈও আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আপোনালোকৰ মৰম, প্ৰাৰ্থনা আৰু অহৰহ সমৰ্থনে এই যাত্ৰা সম্ভৱ কৰি তুলিলে ।"

Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
‘ৰ'দৰ পাখি’লৈ জুৰীৰ বিশেষ সন্মান (Photo : ETV Bharat Assam)
Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
অসমীয়া ছবি ‘ৰ'দৰ পাখি’ৰ মস্কো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জুৰী স্পেচিয়েল মেনশ্বন লাভ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মস্কোত এই সন্মান লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই ‘ৰ'দৰ পাখি’ ছবিখনে ইতিমধ্যে বহুকেইটা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এনএফডিচি ফিল্ম বাজাৰ ক' প্ৰডাকশ্বন মাৰ্কেটত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত ২০২৪ চনত গোৱাত অনুষ্ঠিত ৫৫ সংখ্যক ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ইণ্ডিয়ান পেনোৰামা শিতানত ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় ৷ ইয়াৰ লগতে মুম্বাইৰ ২১ সংখ্যক থাৰ্ড আই এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ এছিয়ান স্পেকট্ৰাম শাখা, ২৩ সংখ্যক পুনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু ১৬ সংখ্যক বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতা শিতানলৈ ‘ৰ'দৰ পাখি’ নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

Assamese film 'Rador Pakhi' receives special jury honor at Moscow Film Festival
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ মেলবৰ্ণ, ২০ সংখ্যক থ্ৰিছুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু কানাডাৰ মোজেইক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো ছবিখন নিৰ্বাচিত হৈছিল । বসন্ত কুমাৰ বৰুৱা, ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা আৰু সুলক্ষণা বৰুৱাৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনত সুলক্ষণা বৰুৱা, কমল লোচন, অৰুণ নাথ আৰু বীণা পটংগীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : অভিনয়ৰ খাতিৰতে হুইল চেয়াৰত বহিছিল কন্যা, পৰিচালক মাতৃৰ কি অনুভৱ হৈছিল বাৰু ?

TAGGED:

ৰ’দৰ পাখি অসমীয়া ছবি
মস্কো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
ছুপাৰ মামা বঁটা
ড° ববী শৰ্মা বৰুৱা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম
RADOR PAKHI ASSAMESE MOVIE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.