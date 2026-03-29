আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দিল্লীত প্ৰদৰ্শিত অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দিল্লীত প্ৰদৰ্শিত অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'
দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'। ড৹ ভবেন্দ্র নাথ শইকীয়াৰ জনপ্রিয় উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মান কৰা হৈছে ছবিখন ।
Published : March 29, 2026 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটী: দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে প্ৰদৰ্শন হয় অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা' । বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা ড৹ ভবেন্দ্র নাথ শইকীয়াৰ জনপ্রিয় উপন্যাসৰ আধাৰত নির্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে হিমজ্যোতি তালুকদাৰে ।
১৯৮৯-৯০ চনত শিশু অলোচনী 'সঁফুৰা'ত ধাৰাবাহিক ৰূপত প্রকাশিত ড৹ শইকীয়াৰ 'মৰমৰ দেউতা' উপন্যাসখনক সেইসময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোৰকেন্দ্ৰিক উপন্যাস হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । নব্বৈ দশকত অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এই উপন্যাসখনে কিশোৰ মানসিকতা আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আবেগিক সম্পর্কসমূহক এক বলিষ্ঠ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল । সেই উপন্যাসখনৰ আধাৰত বৰ্তমানৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"অহা ১৫ মে' তাৰিখে আমাৰ ছবি 'মৰমৰ দেউতা' অসমৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব । তাৰ পূৰ্বে দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসত ২৮ মার্চ তাৰিখে প্ৰদৰ্শন হয়, আনহাতে ২৯ মাৰ্চটো ছবিখনৰ আন এটা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় ।"
তেওঁ কয়,"দিল্লীৰ দর্শকসকলে ছবিখন খুব আন্তৰিকতাৰে আদৰি লৈছে । এনে বহু দৰ্শকো পাইছোঁ যিয়ে সঁফুৰা আলোচনীখনতে কাহিনীটো পঢ়িছে । ছবি আকাৰে চাই তেওঁলোক আনন্দিত হৈছে যি অনুভৱ আমাৰ আগৰ ব্যক্ত কৰিছে । চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে আমাৰো কষ্টখিনি সাৰ্থক হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, হিমজ্যোতি তালুকদাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু মমতা মহিলাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্রেক্ষাপটত নিজৰ অভিনয়েৰে বিশেষ স্থান দখল কৰা অসমীয়া ছবিত নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শর্মাই । লগতে অভিনয় কৰিছে মিণ্টু বৰুৱা, অপর্ণা দত্ত চৌধুৰী, গৌৰৱ বৰা, অৰুণ নাথ, কুল কুলদীপ, অপৰাজিতা মহন্ত, মনজিৎ কাকতি, সৌন্দর্যময় ডেকাবৰুৱা, অভিজিত বৰা, ৰিতুপৰ্ণ কলিতা ।
লগতে অন্য বহুকেইগৰাকী ন-পুৰণি অভিনয় শিল্পীয়েও কৰিছে ছবিখনত । উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া চিনেমাত নৱাগত বোধিসত্ত্ব শর্মাই জনপ্রিয় ৱেব চিৰিজ 'পাতাল লোক', 'ৰাণা নাইডু', বৰুণ গ্ৰোভাৰ পৰিচালিত 'অল ইণ্ডিয়া ৰেংক'ত মুখ্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰি ইতিমধ্যে এগৰাকী দক্ষ অভিনেতা হিচাপে প্রতিষ্ঠিত হৈছে ।
মংগলদৈত কৰা হৈছে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ । ইফালে 'মৰমৰ দেউতা'ৰ কাৰ্যবাহী প্রযোজক হিচাপে আছে ড৹ মুক্তিস্মান হাজৰিকা আৰু জ্যোতি প্রকাশ নাথ, সংগীত পৰিচালনা অৰ্ণৱ বশিষ্ঠৰ, সম্পাদনাত আছে উদ্দীপ্ত কুমাৰ ভট্টাচার্য, চিত্রনাট্য হিমজ্যোতি তালুকদাৰ, শান্তনু ৰৌমুৰীয়া আৰু অভিষেক দত্ত, চিত্রগ্রহণকাৰী-চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, কালাৰিষ্ট উপমন্যু দাস, শব্দ ৰূপাংকণ আৰু মিক্সিং-দেবজিৎ গায়ন, সাজ-সজ্জাত ৰাণী দত্ত বৰুৱা, সঞ্জনা বৰুৱা, ৰূপ সজ্জা-পলী গগৈ, মোচন গ্রাফিক্স সমুদ্র কাজল শইকীয়া আৰু কলা নির্দেশনা -ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ।