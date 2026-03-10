বিদ্যুৎ কটকীৰ পৰিচালনাৰে অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ'ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা

বিদ্যুৎ কটকীৰ পৰিচালনাৰে অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ'ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ, আমেৰিকাৰ ৫৯ সংখ্যক বাৰ্ষিক ৱৰ্ল্ডফেষ্ট-হিউষ্টন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ' ৷
By PTI
Published : March 10, 2026 at 3:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৫৯ সংখ্যক বাৰ্ষিক ৱৰ্ল্ডফেষ্ট-হিউষ্টন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ (WorldFest-Houston International Film Festival) অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ' (Moi Eti Nixhasor) মনোনীত হৈছে । ছবিখনক এই সন্মানীয় মহোৎসৱত 'অফিচিয়েল ছিলেকশ্বন' (Official Selection) হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সোমবাৰে ছবিখনৰ পৰিচালকে এই সুখবৰটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিদ্যুৎ কটকীয়ে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান পি টি আই (PTI)-ক জনোৱা মতে, আগন্তুক ২৪ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩ মে'লৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনে সন্মানীয় 'ৱৰ্ল্ডফেষ্ট ৰেমি বঁটা' (WorldFest Remi awards)-ৰ বাবেও মনোনয়ন লাভ কৰিছে ।
এই সাফল্যৰ পাছত পৰিচালকগৰাকীয়ে উৎসাহিত হৈ কয়, "বিশ্বৰ এনে এক প্ৰতিষ্ঠিত চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় । ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে আমাৰ গোটেই দলটোৱে যি অশেষ কষ্ট কৰিছিল, আজি তাৰেই স্বীকৃতি পোৱা গৈছে ।"
ছবিখনৰ পৰিচালনা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকীৰ ৷ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা গুণমণি বৰুৱাই । তেওঁৰ লগতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ শিল্পীয়ে ছবিখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰসমূহ ৰূপায়ণ কৰিছে । জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এক সত্য কাহিনীৰ আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ 'কদুৱা' নামৰ এজন চোৰৰ জীৱন আৰু অসমৰ সামাজিক-ৰাজনৈতিক পটভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে ।
উল্লেখ্য যে, অসমৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পটভূমিত এজন চোৰৰ জীৱনক আধাৰ কৰি নিৰ্মিত ছবি 'মই এটি নিশাচৰ'-এ শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ 'এক’লেড গ্ল’বেল ফিল্ম কম্পিটিশ্বন' (Accolade Global Film Competition)-ত 'এৱাৰ্ড অফ এক্সেলেন্স স্পেচিয়েল মেনশ্বন' বঁটা লাভ কৰিছে ।
মুম্বাই নিবাসী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিদ্যুৎ কটকীয়ে জনোৱা মতে, ইয়াৰ পূৰ্বে ছবিখন আমেৰিকাৰে 'কভেলাইট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬'-ৰ বাবেও নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
পৰিচালক কটকীয়ে কয় যে ২০২৬ চনৰ 'ৱৰ্ল্ডফেষ্ট'-ত লাভ কৰা এই স্বীকৃতিয়ে এই বিশ্বাসকে পুনৰ দৃঢ় কৰিছে যে মানুহৰ আৱেগ-অনুভূতিৰ ভাষা একেই । এই আৱেগবোৰে মানুহে সৃষ্টি কৰা কোনো ভৌগোলিক সীমা মানি নচলে ।
তেওঁ আৰু কয়, "যদিও ছবিখনৰ কাহিনীভাগ অসমৰ এখন দূৰ্গম গাঁৱৰ আৰু অতীতৰ পটভূমিত নিৰ্মিত, তথাপিও ই আমাক বৰ্তমান সময়ৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এই একেই সমস্যাৰ সন্মুখীন আজি বিশ্বৰ প্ৰায় প্ৰতিখন দেশৰ মানুহেই হৈছে ।"
'মই এটি নিশাচৰ'ত- এজন গাঁৱলীয়া চোৰ 'কদুৱা' তেওঁৰ চতুৰতা আৰু বুদ্ধিৰ বাবে সকলোৰে পৰিচিত যদিও, তেওঁ নিজৰ জীৱনটো শুধৰাবলৈ কৰা প্ৰতিটো আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা স্থানীয় প্ৰতিপত্তিশালী লোকসকলৰ খেয়াল-খুচি আৰু বাধাৰ সন্মুখীন হয় ।
ছবিখন এন.এফ.ডি.চি. (NFDC) আৰু 'ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ' (red river & blue hills)-ৰ যুটীয়া প্ৰযোজনাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
