বানপানীৰ বাবে পিছুৱাই যোৱা অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’ৰ নতুন মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা

বানপানীৰ বাবে পিছুৱাই যোৱা অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’ৰ নতুন মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা
৯ অক্টোবৰত চিত্ৰগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’: জুবিন গাৰ্গ-গায়ত্ৰীৰ কণ্ঠৰে ‘সৰগী সপোন’ হ’ব মুখ্য আকৰ্ষণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘বৰলুইত প্ৰডাকশ্বনছ’ৰ প্ৰথমখন অসমীয়া পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য বোলছবি ‘ডিফলু’ ৯ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে ছবিগৃহত মুক্তি পাব । সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদ মেলত প্ৰযোজনা গোষ্ঠীটোৱে এই কথা ঘোষণা কৰে ।অসমৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰ্মাতাসকলে পূৰ্বৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছিল ।
চুটি ছবি নিৰ্মাণৰ পিছত, ‘বৰলুইত প্ৰডাকশ্বনছ’ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য বোলছবি হৈছে ‘ডিফলু’ । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে নেকিবে আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে জেকিভে । ছবিখন অসমৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াত হাস্যৰস, আৱেগ আৰু সামাজিক বাৰ্তাৰ এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যাব । ছবিখনৰ জৰিয়তে অসমৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক অতি সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গ আৰু গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ কণ্ঠৰে ‘ডিফলু’ৰ গান ‘সৰগী সপোন’
‘ডিফলু’ বোলছবিখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ হৈছে ‘সৰগী সপোন’ শীৰ্ষক গীতটি । এই ৰোমাণ্টিক দ্বৈত গীতটি অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু গায়ত্ৰী হাজৰিকাই একেলগে বাণীবদ্ধ কৰা অন্যতম অন্তিমটো গীত । ২০২৫ চনত বিশেষভাৱে এই ছবিখনৰ বাবেই গীতটি ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত ইয়াক মুক্তি দিয়া হৈছিল ।ছবিখনৰ গানসমূহত ৰূপালী কাশ্যপ, ৰাকেশ ৰীয়ান আৰু মণ্টুমণি শইকীয়াইও কণ্ঠদান কৰিছে । গীতসমূহৰ সুৰ আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছে জেকিভে । বেছিভাগ গীতৰ কথা লিখিছে নেকিবে; লগতে এটা গীত গাৰ্গী ভট্টাচাৰ্যইও ৰচনা কৰিছে ।
৯ অক্টোবৰত মুক্তিৰ বাবে সাজু হোৱা ‘ডিফলু’ বোলছবিখনত অসমৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাৱান আৰু জ্যেষ্ঠ অভিনেতাক দেখিবলৈ পোৱা যাব । ইতিমধ্যে বোলছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে ছবিগৃহত মুক্তিৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি খৰতকীয়া কৰি তুলিছে । চলচ্চিত্ৰখনৰ মুখ্য আৰু অন্যান্য চৰিত্ৰত আছে ক্ৰমান্বয়ে অমৃতা গগৈ, সুব্ৰত দেউৰী, অৰুণ নাথ, অৰুণ হাজৰিকা, পূৰ্ণদা হাজৰিকা, ৰাজীৱ দুৱৰী, জ্যোতিষ্মান বৰা, কনিকা নাথ, অনিৰ্বাণ কলিতা, অংকুৰ বৈদ্য, হিতেশ বৰুৱা, সীমাশ্ৰী বৰা, প্ৰিয়াংশী কাশ্যপ আৰু দিব্যপ্ৰতিম ভাগৱতী । অসমৰ প্ৰখ্যাত জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱাক ছবিখনত এক বিশেষ ভূমিকাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
লগতে পঢ়ক :
এখন নদীৰ নামেৰে পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ অসমীয়া ছবি 'ডিফলু'
প্ৰগতিশীল সময়ত প্ৰেমত পৰি পাহৰি যাব পাৰি নেকি চহৰমুখী সপোন ?