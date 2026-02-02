তৃতীয় উড়ান ছবি মহোৎসৱত কলাজলৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা
পুনৰ এবাৰ অসমীয়া ছবিৰ জয়জয়কাৰ ৷ আঁজুৰি আনিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বঁটা ৷ অমৰদীপ গগৈৰ পৰিচালনাৰে এই বঁটা লাভ কৰিছে কলাজে ৷
Published : February 2, 2026 at 11:30 PM IST
গুৱাহাটী: তৃতীয় উড়ান ছবি মহোৎসৱত অসমীয়া ছবি 'কলাজ' ৰ সফলতা । ২৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ছবি মহোৎসৱ ৷
কলকাতাত Bihangam Filmmakers Collective ৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত তৃতীয় উড়ান ছবি মহোৎসৱত অসমীয়া ছবি 'কলাজে' শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৭০-৮০ ৰ দশকৰ এভাগ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন বিগত বর্ষৰ আগষ্ট মাহত মুক্তি লাভ কৰিছিল । অমৰদীপ গগৈৰ পৰিচালনা আৰু চিত্ৰনাট্যৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী তথা প্ৰযোজনা সুমিত্ৰা হাজৰিকাৰ ৷
মূলতঃ ৭০-৮০ ৰ দশকৰ সেই সময়ছোৱাত চলি থকা অৰাজকতা, নক্সালবাদ, আলফা(স্বা) ৰ গঠন আৰু অসম আৰক্ষীৰ দমনমূলক অভিযান আৰু এই আটাইবোৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত অসমৰ সাধাৰণ জনতা কেনেদৰে জৰ্জৰিত হৈছিল অথবা তেওঁলোকৰ অব্যক্ত কিছু কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই ছবিখন ।
ছবিখনৰ এই সফলতাৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক অমৰদীপ গগৈয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘খুব ভাল লাগিছে । প্ৰযোজকৰ গা বেয়া হৈ থকাৰ বাবে আমি ছবিখন বাহিৰলৈ পঠিয়াব পৰা নাছিলো । এইবাৰ মোৰ শিলচৰৰ এগৰাকী বন্ধু অজয় ৰয়ৰ প্ৰচেষ্টাত ছবিখন পঠিয়ালো । তেখেতে 'কলাজ' গুৱাহাটীত আহি চাইছিল আৰু কলাজক ভাল পাই উড়ান চিনেমা মহোৎসৱলৈ পঠাবলৈ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছিল । এই মহোৎসৱ কলকাতাত যোৱা ২৯ জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাত আমাৰ ছবিখন প্ৰতিযোগিতা শাখালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁলোকে তাত চুটি ছবি, তথ্যচিত্ৰ আৰু পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ শিতানত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিল । প্ৰতিযোগিতা শাখালৈ প্ৰায় ৭ খন ছবি নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’
এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে (কুল)কুলদীপ, ৰাজীৱ কলিতা, দীপজ্যোতি কাকতি, মেঘালী কলিতা, দীপক তাঁতী, (অপু)অপূৰ্ব বৰ্মন, ৰাজু ৰয়, অন্তৰা জি জি চৌধুৰী, বিদ্যা ভাৰতী, কৃষ্ণা কল্যাণী, কাব্যশ্ৰী হাজৰিকা, লক্ষ্যজিত বৰুৱা, বিশ্বজিৎ বৰা, মহেন্দ্ৰ দাস, তুলিকা ৰাজখোৱা, অভয় দিচাং, প্ৰাণজিত, বিনোদলাল দাস, দিলীপ গগৈৰ লগতে বিশাল গগৈয়ে । ছবিখনত সংগীতৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে সৌৰভ মহন্তই, শব্দগ্ৰহণ আৰু মিশ্ৰণ দেৱজিত গায়নৰ, ডি আই ঘনশ্যাম কলিতাৰ । সম্পাদনা ডৰেন্দ্ৰ অৰেবাম সিঙৰ ৷ ৰূপসজ্জা পলি গগৈৰ আৰু ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ নাহিদ আহমেদৰ ।
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বেও ছবিখনে সপ্তম শৈলধৰ বৰুৱা আৰু প্ৰথম গুৱাহাটী এছিয়ান ছবি মহোৎসৱত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ধ্যান সম্পৰ্কীয় অডিঅ’বুকৰ বাবে দালাই লামালৈ প্ৰথম গ্ৰেমী বঁটা