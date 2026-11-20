লাছ ভেগাছ ইণ্ডি এৱাৰ্ডছত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ খিতাপ বিতোপন কাশ্যপৰ ‘আদিশক্তি’লৈ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠিছে অসমীয়া ছবি ‘আদিশক্তি’ ৷ মুক্তিৰ পূৰ্বেই বহুকেইটা কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছবিখন ৷
By ANI
Published : November 20, 2026 at 12:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিতোপন কাশ্যপৰ পৰিচালিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ অসমীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি আদিশক্তিয়ে মুক্তিৰ পূৰ্বেই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৌৰৱ আৰু স্বীকৃতি কঢ়িয়াই আনিছে । আইৰা ম’শ্বন পিকচাৰ্ছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছত অনুষ্ঠিত হোৱা লাছ ভেগাছ ইণ্ডি এৱাৰ্ডছত সন্মানীয় শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে ।
স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক উৎসাহিত আৰু স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে আয়োজন কৰা লাছ ভেগাছ ইণ্ডি এৱাৰ্ডছে চুটি আৰু বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি দুয়ো ধাৰাৰ অসাধাৰণ কৃতিত্ব উদযাপন কৰে ।
নিৰ্বাচিত প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ভিতৰত আদিশক্তিয়ে শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান লাভ কৰে । এই বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও আদিশক্তিক নেভাদাৰ লাছ ভেগাছত অৱস্থিত কৰ্পৰেট লাছ ভেগাছ-ৱৰ্কস্পেচ নিয়েৰ দ্য ষ্ট্ৰীপত প্ৰদৰ্শনৰ বাবেও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । ছবিখনৰ এই প্ৰদৰ্শনে ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি চিহ্নিত কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত গ্ল’বেল চিনে কনফ্লুয়েঞ্চৰ সময়ত জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চত আদিশক্তিয়ে তিনিটা উল্লেখনীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানত ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰে । ছবিখনত অভিনয় কৰা ডাঃ আর্শিয়া মহন্তক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ বিপৰীতে ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক কাহিনীৰ বঁটা লাভ কৰে ।
নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানত এই তিনিটা সন্মানৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা আৰু লাছ ভেগাছত প্ৰদৰ্শনৰ নিৰ্বাচনে থিয়েটাৰত মুক্তিৰ পূৰ্বে ছবিখনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান স্বীকৃতিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
এই ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাফল্যৰ সৈতে আদিশক্তি এতিয়া ২০২৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ চিনেমা হলত মুক্তিলাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন-জুবলী যুটিৰ অন্তিমটো গীত থকা ছবি ‘আদিশক্তি’ শীঘ্ৰেই ছবিগৃহলৈ
প্ৰেম বিবাহৰ নজিৰ নথকা চলিহা বংশৰ পুত্ৰৰ সিদ্ধান্তই কি ৰূপ ল’ব?