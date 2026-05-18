NYIFF 2026 লৈ নিৰ্বাচিত অসমীয়া ছবি ‘আকূতি’: বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰৰ বাবে সাজু পিতৃ-কন্যাৰ আৱেগিক কাহিনী
পিতৃ-কন্যাৰ মৰম আৰু হেৰুওৱাৰ বেদনাৰে নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘আকূতি’য়ে লাভ কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি ৷ ৩০ মে’ত হ’ব বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 2:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: নিউয়ৰ্ক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (NYIFF) ২০২৬-ত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ 'আকূতি' (Longing)-ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ (প্ৰথম প্ৰদৰ্শন) অনুষ্ঠিত হ'ব । ছবিখন এজন পিতৃ আৰু তেওঁৰ জীয়েকৰ মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্ক, হেৰোৱাৰ বেদনা আৰু মানসিক ব্যাকুলতাৰ ওপৰত আধাৰিত ।
নৱাগত পৰিচালক স্নিগ্ধা পি. ৰয় পৰিচালিত এইখন প্ৰথম চিনেমা । চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ অফিচিয়েল লাইনআপৰ অংশ হিচাপে অহা ৩০ মে’ত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অসমীয়া ছবিখনে 'ৱেভছ ফিল্ম বজাৰ ২০২৫' (Waves Film Bazaar 2025)-ৰ 'ফিল্ম বজাৰ ৰিক’মেণ্ডছ' (Film Bazaar Recommends) শাখাতো স্থান লাভ কৰিছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই স্বীকৃতি লাভ কৰাটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ।
পৰিচালকৰ অনুভৱ
চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত পৰিচালক স্নিগ্ধা পি. ৰয়ে তেওঁৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিছে । নিউয়ৰ্ক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ চিনেমাখন নিৰ্বাচিত হোৱা আৰু কেইবাখনো উন্নতমানৰ ছবিৰ সৈতে মনোনীত হোৱাটো সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে এক ডাঙৰ সন্মান । এই স্বীকৃতিয়ে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে জড়িত থকা সকলোৰে কষ্ট, ধৈৰ্য আৰু গভীৰ আৱেগক এক অৰ্থপূৰ্ণ মৰ্যাদা দিলে বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে ।
'আকূতি' ছবিখনৰ কাহিনী লিখন, পৰিচালনা আৰু সম্পাদনাৰ (Editing) দায়িত্ব স্নিগ্ধা পি. ৰয়ে নিজেই লৈছিল । ছবিখন অতি কম বাজেটত আৰু তাকৰীয়া সম্পদৰ মাজতে এটা সৰু দলে দিনে-নিশাই কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল । ছবিখন নিৰ্মাণ কৰাটো সহজ নাছিল যদিও কাহিনীটোৰ ওপৰত থকা গভীৰ বিশ্বাস আৰু আত্মবিশ্বাসে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস দিছিল ।
এই চলচ্চিত্ৰখন 'পি.কে.আৰ. ফিল্মছ' (PKR Films)-ৰ বেনাৰত তনুজা পি. ৰয়ে সহ-প্ৰযোজনা কৰিছে । 'পি.কে.আৰ. ফিল্মচ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এইখন প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি । ছবিখনে লাভ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰযোজনা গোষ্ঠীটোৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ।
ছবিখনৰ কাহিনী
চিনেমাখনত অতি সৰল কাহিনী কথন আৰু মানুহৰ মাজৰ প্ৰাকৃতিক, গভীৰ আৱেগিক সম্পৰ্কক সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰা হৈছে । 'আকূতি' চিনেমাখনৰ মুঠ সময় হৈছে ১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৷ চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ 'লক্ষী' নামৰ এজনী ৮ বছৰীয়া ছোৱালীৰ আৱেগিক যাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । কেঁচুৱা অৱস্থাতে মাকক হেৰুওৱা লক্ষীয়ে মাকৰ অবিহনে এক গভীৰ মানসিক বেদনাৰ মাজেৰে দিন কটাইছে ।
লক্ষীৰ মানসিক অৱস্থা
মাকৰ অবিহনে হোৱা মানসিক বেদনা আৰু অকলশৰীয়া ভাৱৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি লক্ষীয়ে ছবি আঁকি সময় পাৰ কৰে । তাই কেতিয়াও নেদেখা মাকৰ মুখখন কেনে হ’ব পাৰে, তাকেই তাই ছবিত কল্পনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । দেউতাক 'বিষ্ণু'ৱে নিজৰ সকলো দুখ-বেদনা বুকুত লুকুৱাই থৈ জীয়েকক মৰমেৰে আগুৰি ৰাখে । তেওঁ তাইক বুজিবলৈ আৰু সান্ত্বনা দিবলৈ আপ্রাণ চেষ্টা কৰে ।
কাহিনীটোত বিষ্ণু আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মাজৰ এক নীৰৱ বন্ধুত্বও দেখুওৱা হৈছে, যিগৰাকী মহিলাই বিষ্ণুক তেওঁৰ কঠিন সময়ত সহায় কৰে । তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত এটা ধুনীয়া ভৱিষ্যতৰ আশা থাকে, কিন্তু কিছুমান অপৰিচিত পৰিস্থিতিৰ বাবে এই আশা জটিল হৈ পৰে— যিবোৰ কথাৰ বিষয়ে লক্ষী একেবাৰেই অজ্ঞ ।
আচলতে 'আকূতি' হৈছে দুখ-বেদনা, মানসিক নিৰাময় আৰু এজন পিতৃ-জীয়েকৰ মাজৰ এক নীৰৱ অথচ গভীৰ মৰমৰ সম্পৰ্কক লৈ নিৰ্মিত এখন অতি আৱেগিক চিনেমা; য'ত তেওঁলোকে দুখবোৰ পাহৰি একেলগে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰে । চিনেমাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ 'লক্ষী'ৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে কৱীশা মহন্তই । ইয়াৰ উপৰিও আন গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰসমূহ ৰূপায়ণ কৰিছে নীলিম চেতিয়া, অনিষা হাজৰিকা, অৰুণ হাজৰিকা আৰু অনন্যা হাজৰিকাই । ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ চিদা বৰাৰ আৰু শব্দসজ্জা দেৱজিত গায়নৰ । ছবিখনৰ আৱহ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে আশুতোষ চোহনীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমীয়া চিনেমাৰ জয়জয়কাৰ: নিউয়ৰ্কত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ‘ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ’ আৰু ‘আকুতি’এ