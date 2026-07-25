ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ খবৰ, কি ক’লে ৰীমা দাসৰ লগতে আনসকলে ?
গণতন্ত্ৰৰ জয় হ’ল আজি ৷ নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাক লৈ চলি থকা আন্দোলনৰ মাজত পদত্যাগ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ৷ তাৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 6:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চত দেশৰ ছাত্ৰসমাজে কৰা প্ৰতিবাদত সেও মানিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ অৱশেষত শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই আহিছিল ৷
পদত্যাগৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে যন্তৰ-মন্তৰত আনন্দৰ জোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ সামাজিক মাধ্যমতো বহুতো সুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়খ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসেও মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে তেওঁ লিখিছে, "আমি সকলো শিক্ষাৰ দ্বাৰা একত্ৰিত হ’লোঁ ৷ সকলোলৈকে বহুত শুভেচ্ছা, সাহসী হৃদয়ৰ তোমালোক ৷"
July 25, 2026
অসমৰ পৰা গৈ মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী সুৰভী দাসেও শ্বেয়াৰ কৰিছে ষ্ট’ৰী ৷ তেওঁ লিখিছে, "এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ ৷ এই প্ৰজন্মটোক লৈ বহুত গৰ্ব কৰিছোঁ আজি ৷ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিলে যে, যেতিয়া নৱ-প্ৰজন্ম একগোট হয়, সেই সমজুৱা কণ্ঠই ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে ৷"
সংগীত সুৰকাৰ অনুৰাগ শইকীয়াই কেৱল লিখিছে "গণতন্ত্ৰ" ৷ পটভূমিত বাজি আছে এ আৰ ৰহমানৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘য়ে জো দেশ হে তেৰা’ ৷
বৰষা ৰাণী বিষয়াইও জেন জি প্ৰশংসা কৰি ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : অৱশেষত অসংখ্য পঁইতাচোৰাই বাট সলাবলৈ বাধ্য কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক