ভূপেন-সুমনৰ যুটিয়ে অসমীয়া সংগীত জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল: সোণসেৰীয়া স্মৃতি সুঁৱৰিলে জেপি দাস-মনীষা হাজৰিকাই

ভূপেন-সুমনৰ যুটিয়ে অসমীয়া সংগীত জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল: সোণসেৰীয়া স্মৃতি সুঁৱৰিলে জেপি দাস-মনীষা হাজৰিকাই
কণ্ঠশিল্পীক সুমন কল্যাণপুৰৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ অসমৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক জেপি দাস আৰু মনীষা হাজৰিকাৰ ৷
Published : June 1, 2026 at 4:31 PM IST
গুৱাহাটী: 'বিলম্বিত লয়, শূন্যতা ভৰা সুৰ সোঁৱৰণী সমলয়ত... ৷' জীৱন ঘড়ীৰ প্ৰতিটো প'লৰ বাস্তৱ সত্যত সকলোকে এৰি দেওবাৰে চিৰ বিদায় ল'লে ভাৰতীয় সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰা সুমন কল্যাণপুৰে ৷ হিন্দী, মাৰাঠী, বাংলা, ওড়িয়াকে ধৰি বহু ভাষাত অসংখ্য জনপ্ৰিয় গীত উপহাৰ দিয়া সুমন কল্যাণপুৰৰ অসমীয়া সংগীত জগততো আছিল বিশেষ অৱদান ।
৮৯ বছৰ বয়সত মৃত্যু হোৱা সুমন কল্যাণপুৰে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে অসমীয়া ভাষাত কেইবাটাও কালজীয়া গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক জেপি দাস আৰু কণ্ঠশিল্পী মনীষা হাজৰিকাই ৷
কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণপুৰৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত জেপি দাসে কয়, "৬০ দশকত অসমীয়া সংগীতজগতত আমি তেওঁক প্ৰথম পাইছিলো । অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু হিন্দী গীতত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছিল । 'প্ৰতিধ্বনি' ছবিখনৰ 'অয় অয় আকাশ শুব' গীতটিত প্ৰথম কণ্ঠদান কৰিছিল । এটা সুৰীয়া কণ্ঠ আছিল সুমন কল্যাণপুৰৰ । ভাৰতবৰ্ষই এগৰাকী ভাল কণ্ঠশিল্পীক হেৰুৱালে ।"
কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কণ্ঠশিল্পী মনীষা হাজৰিকাই কয়, "খুব গুণী ব্যক্তিসকল যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যায় সঁচাকৈ মৰ্মাহত হওঁ । ১৯৬৯ চনত মুক্তি লাভ কৰা 'চিকমিক বিজুলী'ত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছিল । মুম্বাইত সেই সময়ত ৰেকৰ্ডিং হৈছিল । ভূপেন দাৰ সৈতে সেই সময়ত মোৰ স্বামী জয়ন্ত হাজৰিকা গৈছিল । এই ছবিখনৰ এটা বিখ্যাত গীত আছিল 'মিলনৰে এই শুভ ক্ষণ ৷' তাত জয়ন্ত হাজৰিকাই দোমৰা বজাইছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"প্রতিধ্বনি ছবিখনৰো এটা বিখ্যাত গীত আছিল 'অয় অয় আকাশ শুব'। সেই সময়ত মোৰ মনত আছে লতাজী বহুত ব্যস্ত হৈ আছিল । আচলতে এই গীতটো তেখেতে গোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু তেওঁ ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে সুমন কল্যাণপুৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ল । লগতে জিতু-তপনে সংগীত পৰিচালনা কৰা 'কাঁচঘৰ' ছবিখনৰ 'জীৱন ঘড়ীৰ প্ৰতিটো পল' গীতটিৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া ছবিজগত বিশেষ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই গীতটিৰ কথা আছিল ভূপেনদাৰ ।"
|অসমীয়া সংগীত জগতত সুমন কল্যাণপুৰৰ অৱদান
১৯৬৪ত মুক্তিলাভ কৰা অসমীয়া ছবি 'প্রতিধ্বনি'ৰ অয় অয় আকাশ শুব...' শীৰ্ষক গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল সুমন কল্যাণপুৰে। এই গীতটিৰ কথা আৰু সংগীত আছিল সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ । ১৯৬৯ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত অসমীয়া ছবি 'চিকমিক বিজুলী'ত 'মিলনৰে এই শুভ ক্ষণ...' শীৰ্ষক গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ এই গীতটোত ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে কণ্ঠ নিগৰাইছিল সুমন কল্যাণপুৰ । যিটো গীত আজিও অসমীয়াৰ হৃদয়ত সজীৱ হৈ আছে । সমান্তৰালভাবে এই ছবিখনৰ 'বিজুলীৰ পোহৰ মোৰ নাই...' শীৰ্ষক গীতটোত কণ্ঠ নিগৰাইছিল সুমনে ৷
১৯৭৩ চনত মুক্তিলাভ কৰা 'মুক্তি' ছবিখনৰ 'সত্যম শিৱম চিৰ সুন্দৰ...' শীৰ্ষক গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল সুমন কল্যাণপুৰে । গীতটিৰ সংগীত আৰু সুৰ আছিল জিতু-তপনৰ । ইয়াৰোপৰি ১৯৭৫ চনত মুক্তি পোৱা 'কাঁচঘৰ' ছবিখনৰ 'জীৱন ঘড়ীৰ প্ৰতিটো প'ল' শীৰ্ষক গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল সুমন কল্যাণপুৰে । গীতটিৰ কথা আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ, সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল জিতু-তপনে ।
১৯৮১ চনত মুক্তিলাভ কৰা অসমীয়া ছবি 'পোনাকণ'ত তিনিটা গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে । কুমাৰ ৰঞ্জনে সুৰ আৰু সংগীত কৰা 'আকাশৰে নীলাই পৃথিৱী সাবটে...' আৰু 'ফুল ভৰা ফুলনীৰ কি যে মিঠা হাঁহি...' গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল । লগতে এই ছবিখনৰে 'অ' অহা তুমি আহা..' গীতটিত পুলক বেনাৰ্জীৰ সৈতে কণ্ঠ নিগৰাইছিল তেওঁ ।
১৯৮১ চনত মুক্তিলাভ কৰা অসমীয়া ছবি 'ৰজনীগন্ধা'তো দুটাকৈ গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল তেওঁ । কুমাৰ ৰঞ্জনে সংগীত পৰিচালনা কৰা 'বাই যাও,বাই যাওঁ...' আৰু 'সেইদিনা তৰালী...' শীৰ্ষক গীত আৰু ১৯৮৪ চনত মুক্তিলাভ কৰা অসমীয়া ছবি 'নয়নমণি'ৰ ছবিখনৰ তিনিটা গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল তেওঁ ৷ উক্ত ছবিখনৰ 'অ' নয়নমণি...' লগতে 'মা তুমি...' আৰু 'ক'ত দুখ দিয়া প্ৰভূ...' শীৰ্ষক গীত কণ্ঠদান কৰিছিল ।
প্ৰায় ৬ টাকৈ ভাষাত বহুকেইটা চুপাৰ হিট গীতত কণ্ঠদান কৰা সুমন কল্যাণপুৰে দেওবাৰে মুম্বাইৰ লোখাণ্ডৱালাস্থিত নিজ বাসগৃহত জীৱন নাট সামৰে ৷
