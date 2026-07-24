ETV Bharat / entertainment

ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে

বিভীষিকাময় বানৰ মাজতে মহানুভৱতা: বন্যাৰ্তৰ কাষত থিয় দিলে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পী ৷

Assamese artists distribute food and aid materials near the flood affected areas of the state
বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ হাত অসমৰ শিল্পী সমাজৰ (Photo : IANS/ Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 4:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি । এটুপি খোৱা পানী আৰু খাদ্যৰ বাবে জনতাই এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে এতিয়া বন্যাৰ্তৰ ওচৰত থিয় দিছে। যিয়ে যিদৰে পাৰিছে ৰাইজক সহায় কৰিছে।

এনেকুৱা সময়ত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰাটো স্বাভাৱিক ৷ ফুটবল খেলি অনুষ্ঠিত কৰি জুবিনে বানৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ ধন গোটাইছিল ৷ প্ৰতিটো বিপদতে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত নিজকে বিচাৰি পোৱা জুবিন গাৰ্গক আজি সমগ্ৰ অসমে মনত পেলাইছে ৷

পিছে জুবিনৰ বাটেৰেই জুবিনৰ গৰিমা ৷ প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত এতিয়া ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।

বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আহ্বান গৰিমা শইকীয়াৰ

এক ফেচবুক পোষ্ট যোগে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আহ্বান জনাই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে উল্লেখ কৰে, "বানপানীৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ মাজত অসহায় হৈ পৰা আমাৰ নিজৰেই আপোন ৰাইজলৈ এধানি মৰমসনা আশ্বাসৰ প্ৰচেষ্টা .. কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বন, সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব আৰু যোৰহাট ফেন ক্লাব মিলি সামান্য সহায়ৰ হাত । আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব । চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসম, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বন, গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ান এছ’চিয়েশ্বন, জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব .. আমি সকলো মিলি থাকিম আৰ্তজনৰ কাষত । যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আগবাঢ়ি আহক।"

এই আহ্বানৰ সমান্তৰালকৈ সহায় কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে দুটাকৈ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্যও প্ৰদান কৰে তেওঁ ।

Account Name: FILM FRATERNITY OF ASSAM

Account Number: 416401000228

IFSC Code: ICIC0004164

Bank name : ICICI Bank

Branch: Jatia Branch, Guwahati

অথবা

Account Name: KOLAGURU ARTIST FOUNDATION

Account Number: 215101000145

Account Type: Savings Account

Bank Name: ICICI Bank Ltd.

Branch: Jatia, Guwahati

IFSC Code: ICIC0004164

নীৰৱে সহায় কৰি আছে ৰবি শৰ্মাই

জনতাৰ বিপদৰ সময়ত সদায় জনতাৰ কাষত থকা আন এগৰাকী শিল্পী হৈছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা । জানিব পৰা অনুসৰি, টীয়ক, শিৱসাগৰ, সোণাৰি, নাজিৰাৰ কিছু বেচৰকাৰী সংস্থাৰ জৰিয়তে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ইয়াৰোপৰি ৰবি শৰ্মা ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলেও নিজাববীয়াকৈ যিমান পাৰে ৰাইজক সহায় কৰিছে ।

বেবীফুড আগবঢ়াব পাপনে

পূৰ্বে নোহোৱা অঞ্চলত এইবাৰ বান হৈছে ৷ আগবাঢ়ি আহিছে পাপন ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ ভিডিঅ’বাৰ্তা যোগে কৈছে, "প্ৰতিবছৰৰ দৰেই এইবছৰো অসমত মানুহৰ বানত দুৰ্গতি হৈছে ৷ মানুহে ঘৰ হেৰুৱাইছে, প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ কিন্তু এইবাৰৰ বান অধিক ভয়াৱহ ৰূপ এটা লৈছে ৷ শিৱসাগৰত আগতে তেনেকৈ বান নাহে ৷ অকস্মাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পানী আহি গৈছে ৷"

তেওঁ আৰু লিখিছে, "হঠাৎ বৰষুণ হৈ পাহাৰৰ পৰা ঢল বাগৰি আহিল, বহুত গাঁও উটুৱাই নিছে ৷ এনেই আমি দেখোঁ যে নৈ খন বৰষুণৰ পানীৰে ভৰি পৰে ৷ পানী তেতিয়া ঘৰে ঘৰে সোমাই ৷ কিন্তু এইবাৰে বানে যি ৰূপ লৈছে, বহুত বেয়া অৱস্থা মানুহখিনিৰ ৷ আমি খবৰ কৰিছোঁ, ফোনৰ সংযোগ নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ আছে, খোৱাপানীও নাই ৷ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছেগৈ ৷"

তেওঁ আৰু কয়, "এতিয়া খবৰ পাইছোঁ, বহুত মানুহে সাহায্য় পঠিয়াইছে ৷ বান বিভাগৰ পৰাও জানিব পাৰিছোঁ যে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ হাতত সামগ্ৰী গোট খাইছে, কিন্তু বানত বুৰি থকা ঠাইবোৰলৈ সেইবোৰ পঠিয়াব কেনেকৈ, সেইটোহে সমস্যাই দেখা দিছে ৷ বহু ঠাইত ৰিলিফ কেম্প বনোৱা হৈছে ৷ মানুহে সামৰ্থ অনুযায়ী খোৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে, কিন্তু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে খাদ্য ৰান্ধিবলৈ অসুবিধা হৈছে ৷ গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা শিশুৰ খাদ্য আমি যোগান ধৰি আছোঁ ৷"

শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ আশে-পাশে অঞ্চলসমূহৰ ডেকা-গাভৰুসকলে সহায়ৰ বাবে যদি আগবাঢ়ি আহে পাপনে অতি সোনকালে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছে ৷

খাদ্য সামগ্ৰী লৈ বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত বিপিন চাউদাং, কুসুম কৈলাশ

খাদ্য সামগ্ৰী লৈ মাহমৰাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দিলে বিপিন চাউদাং, কুসুম কৈলাশৰ লগতে মৰাণৰ শিল্পী সমাজ । মাহমৰাৰ ভিতৰুৱা সাহায্য নোপোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে মৰাণ শিল্পী সমাজে ।

বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত অভিনেতা যতীন বৰা

টীয়কত বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিলে অভিনেতা যতীন বৰা । বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাধ্য অনুসৰি অনা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে তেওঁ আৰু এই দুৰ্যোগৰ পৰা সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নেদেখা জনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় । আনহাতে জানিব পৰা অনুসৰি শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ ওচৰলৈও যায় অভিনেতাগৰাকী । উল্লেখ্য যে, কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, নীল আকাশেকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে বন্যাৰ্তক পাৰ্যমানে সহায় কৰিছে । শনিবাৰে কণ্ঠশিল্পী ময়ুৰী দত্ত শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ কাষলৈ যাব।

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ কাষত মৰাণৰ শিল্পী সমাজ, গীতৰ মাজেৰে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ আহ্বান বিপিন চাউদাঙৰ

TAGGED:

বানাক্ৰান্তক শিল্পীৰ সহায়
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বানাক্ৰান্তক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ
অসমীয়া শিল্পীৰ বান সাহায্য
ASSAMESE ARTISTS FLOOD RELIEF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.