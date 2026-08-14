ETV Bharat / entertainment

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা চেতনা দাসে গ্ৰহণ কৰিলে সন্মানীয় সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা

শ্বিলঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা চেতনা দাসে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 'শোণিত কুঁৱৰী' নাটকৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷

Chetana Das receives Sangeet Natak Akademi Award from President Murmu
চেতনা দাসৰ কেইবা দশকজোৰা অভিনয় যাত্ৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি (Photo : Matsyagandha Dharamtul Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 10:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৰ পৰা অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী চেতনা দাসে গ্ৰহণ কৰিলে সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা । বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক ২০২৫ বৰ্ষৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ 'সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা'ৰে সন্মানিত কৰা হয় । অভিনয় আৰু কলাক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৱে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।

এই অনুষ্ঠানটি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ্য কলা পৰম্পৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শিল্পীসকলক ২০২৪ আৰু ২০২৫ বৰ্ষৰ 'সংগীত নাটক অকাডেমী ফেল’শ্বিপ' আৰু 'বঁটা'সমূহ প্ৰদান কৰে ।

দিনৰ ১১:৩০ বজাত আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । চেতনা দাসক থিয়েটাৰ-অভিনয় শাখাত ২০২৫ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ ইয়াৰ সৈতে তেওঁ দেশৰ পৰিৱেশ্য কলাৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ একাংশ নিৰ্বাচিত শিল্পীৰ শাৰীত স্থান লাভ কৰিলে ।

সংগীত নাটক অকাডেমীৰ চৰকাৰী তালিকা অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষৰ অভিনয় শাখাৰ বঁটা প্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত চেতনা দাসৰ লগতে নাট্য অভিনেতা সুৰেশ কুমাৰ হাজ্জু আৰু মাখন লাল শ্বৰাফৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত আছে । এই সন্মানে চেতনা দাসৰ অসমীয়া নাটক আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে থকা কেইবা দশকজোৰা দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।

শ্বিলঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা চেতনা দাসে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 'শোণিত কুঁৱৰী' নাটকৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ পৰিৱেশ্য কলা ক্ষেত্ৰখনত এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।

তেওঁ বিশেষকৈ হাস্যৰসময়ী অভিনয়ৰ বাবে বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে নাট্য মঞ্চ তথা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগততো এক শক্তিশালী স্থিতি বজাই ৰাখিছিল । বিগত ২২-২৬ মাৰ্চত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সংগীত নাটক অকাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ অন্তত জুন মাহত এই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছিল ।

২০২৫ বৰ্ষৰ এই অকাডেমী বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা অসমৰ তিনিগৰাকী শিল্পীৰ ভিতৰত চেতনা দাস অন্যতম আছিল । তেওঁৰ সৈতে আন দুগৰাকী শিল্পী হ’ল সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিশিষ্ট শিল্পী মল্লিকা কন্দলী আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি ওজা ।

ভাৰতৰ সংগীত, নৃত্য আৰু নাট্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অকাডেমীৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা 'সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা'ক দেশৰ পৰিৱেশ্য কলা ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এই বঁটা লাভ কৰা শিল্পীসকলক ১ লাখ টকাৰ ধনৰাশি, এখন তাম্ৰপত্ৰ আৰু এখন অংগবস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়, যিয়ে এই স্বীকৃতিৰ গভীৰ গুৰুত্ব আৰু মৰ্যাদা প্ৰতিফলিত কৰে ।

বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী চেতনা দাসে কেৱল অসমীয়া ছবিজগততে কাম কৰা নাছিল, বৰঞ্চ বাংলা আৰু হিন্দী চিনেমাতো অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ৷ দিলীপ ৰায়ৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ১৯৭৯ চনৰ বাংলা ছবি ‘দেৱদাস’, য’ত সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে অভিনয় কৰিছিল, সেই ছবিখনতে চেতনা দাসে ‘কুমুদ’ নামৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিল ৷ আনহাতে তথ্য অনুসৰি, আশুতোষ গোৱাৰীকাৰৰ বিখ্যাত হিন্দী ঐতিহাসিক ছবি যোধা আকবৰত তেওঁ কোনো কাল্পনিক চৰিত্ৰ নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ নিজৰ নাম অনুসৰিয়েই অৰ্থাৎ ‘চেতনা’ নামৰ এটা সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷ ইয়াত তেওঁক ৰাজপুত বা মোগল ৰাজপ্ৰসাদৰ এগৰাকী বিশ্বস্ত মহিলা পৰিচাৰিকাৰ ৰূপত দেখা গৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ পাঁচগৰাকী শিল্পীলৈ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা, ৬ গৰাকী শিল্পীলৈ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ

TAGGED:

চেতনা দাস সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা
সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা ২০২৫
অসমৰ অভিনেত্ৰী চেতনা দাস
CHETANA DAS SANGEET NATAK AKADEMI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.