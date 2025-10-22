ETV Bharat / entertainment

দীঘলীয়া বিৰতিৰ পাছত এইবাৰ হেঙুলৰ মঞ্চত দেখা যাব কে কে ছাৰক

১৪ বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত ভ্ৰাম‍্যমাণৰ মঞ্চলৈ উভতিব কে কে ছাৰ ৰূপে খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।

assamese actor Siddhartha Sharma to act in hengool theatre after a long break
অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আগন্তুক নাট্যবর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব হেঙুলৰ মঞ্চত (Photo : Siddhartha Sharma Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এখন জনপ্ৰিয় মুখ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জৰিয়তে কে কে ছাৰ ৰূপে খ্যাতি অৰ্জন কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আগন্তুক নাট্যবর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব হেঙুলৰ মঞ্চত । ১৪ বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত ভ্ৰাম‍্যমাণৰ মঞ্চলৈ উভতিব অভিনেতাগৰাকী । ইতিমধ্য ‘হেঙুল থিয়েটাৰ’ গোষ্ঠীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱা কৰিছে এই খবৰ ।

এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জনাই কিছু কথা ।

১৪ বছৰৰ বিৰতি

এই সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুভৱ বাখ্যা কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “এটা নতুন অভিজ্ঞতা বহু বছৰ পাছত ল’বলৈ যাম । ভালেই লাগিছে । উৎকণ্ঠা এটাও আছে, যিহেতু বহু বছৰৰ মূৰত পৰিয়ালটোক এৰি এনেদৰে ৯ মাহৰ বাবে যাম । বাকী আৰু নেদেখাজনৰ ওপৰত । সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ উঠিব সেই বিশ্বাসত আগবঢ়িম ।”

Siddhartha Sharma
কে কে ছাৰ ৰূপে খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা (Photo : Siddhartha Sharma Facebook)

ভ্ৰাম্যমাণৰ আমেজ

ভ্ৰাম্যমাণৰ আমেজ সুকীয়া । ইয়াৰ ভাল আৰু বেয়া দিশ দুয়োটাই আছে । এফালে যদি পৰিয়ালৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি আঁতৰি থকাৰ দুখ আনফালে আকৌ দৰ্শকক ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ সুখ ।

এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “এই সকলোবোৰ কথা আচলতে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । সকলো বিষয়ৰে ভাল-বেয়া দুয়োটা দিশ থাকে । কেৱল চলিব মেলিব জানিলেই হ'ল, কথাটো তেনেধৰণৰ আৰু কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা ত্যাগো কৰিব লাগে । অভিনয় ভালপোৱা মানুহ, অভিনয় নিচা-পেচা । নাটকৰ পৰাই অহা আমি । গতিকে সেইখিনি ত্যাগ বা অর্জন কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাস থাকে । ৰাইজৰ লগত এইবাৰ পোনপটীয়াকৈ নাটকৰ দ্বাৰা অভিনয়ৰ দ্বাৰা যোগাযোগ কৰিম ।”

Siddhartha Sharma
অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা (Photo : Siddhartha Sharma Facebook)

দৰ্শকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সংযোগ

বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকৰ সৈতে সংযোগ কৰিব । এই অনুভৱ সন্দৰ্ভত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কয়, “এই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট উৎসুকতাটো আছে । আগতে মই নাটক ভালদৰে কৰি আছিলোঁ । তাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত ধাৰাবাহিক বা ছবিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো । নাটকৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে দৰ্শকৰ ভাললগা বেয়ালগা বোৰ গম পাই থাকে । বহুদিন যিহেতু আঁতৰি আছোঁ এই অভিজ্ঞতাটো মোৰ ভালেই লাগিব । এনেই মঞ্চত অনুষ্ঠানসমূহ কৰি থকাটো বেলেগ কিন্তু নাটকত কাহিনী এটাৰ মাজেৰে চৰিত্ৰ এটাৰ মাজেৰে দৰ্শকক এনেদৰে বহুত দিনৰ মূৰত পাম । গতিকে আশাবাদী । দর্শকে ভাল পাবলগীয়াকৈ চৰিত্ৰ এটা উপস্থাপন কৰিবলগীয়া যিখিনি শ্ৰম, সেইখিনি কৰিবলৈ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে মই প্ৰস্তুত । আশা কৰো সকলো ভাল হ'ব ।”

উল্লেখ্য যে শ্ৰীৰঘূপতি, স্বৰ্গৰথ, ৰাজনীতি, দূৰদৰ্শন, ইমন, চিকাৰ আদিকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয়ত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।

লগতে পঢ়ক : ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ

TAGGED:

SIDDHARTHA SHARMA ASSAMESE ACTOR
SIDDHARTHA SHARMA IN HENGOOL
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা হেঙুল থিয়েটাৰ
ASSAM MOBILE THEATRE
ASSAMESE ACTOR SIDDHARTHA SHARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.