ETV Bharat / entertainment

বলীউড ছবি ‘Ohh My Dog’ত স্কুটী চলাই ঘূৰি-ফুৰিছে অসম কন্যা সুলক্ষণা বৰুৱা

বলীউডৰ আগন্তুক হিন্দী ছবি ‘Ohh My Dog’ ত এটা বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অসমীয়া অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱাই । ৭ আগষ্টত মুক্তি পাব এই ছবিখন ৷

Assam Sulakhyana Baruah Interview On Amit Rai film Ohh My Dog And How She Got Her Role
‘Ohh My Dog’ ত এটা বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অসমীয়া অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱাই (Photo : Film Poster/Sulakhyana Baruah Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৭ আগষ্টত ছবিগৃহলৈ আহিব অমিত ৰায় পৰিচালিত ছবি ‘অহ মাই ডগ’ (Ohh My Dog) ৷ ছবিখনৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰত অসমীয়া অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱাক দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইতিমধ্যে অদম্য, মাজ ৰাতি কেতেকী, ৰ'দৰ পাখি আদিকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰি সুলক্ষণা বৰুৱাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই ছবিখন সন্দৰ্ভত কিছু কথা ।

Assam Sulakhyana Baruah Interview On Amit Rai film Ohh My Dog And How She Got Her Role
সুলক্ষণা বৰুৱাৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক (Photo : ETV Bharat Assam)

‘অহ মাই ডগ’ ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱাই কয়, "ছবিখন অমিত ৰায়ে পৰিচালনা কৰিছে । ছবিখনত বলীউডৰ কেইবাগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে অসমৰো বহু কেইগৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ বিহাৰৰ লগতে অসমৰ ডিব্ৰুগড়টো কৰা হৈছে । কুকুৰৰ কাহিনীক লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ

ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ কেনেদৰে লাভ কৰিলে বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, “গোৱাত অনুষ্ঠিত IFFI চলচিত্ৰ মহোৎসৱত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অমিত ৰয়ক লগ পাইছিলোঁ । তেওঁক মই লগ পাওঁতে মোক ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিল । তেতিয়া কেইগৰাকীমান বন্ধুৱে তেওঁক ক’লে- মোকো তেওঁৰ ছবিখনত ল’ব পাৰে বুলি । তেতিয়া তেওঁ মই অভিনীত ছবি ৰ’দৰ পাখিৰ কেইটামান ক্লীপ চালে ৷ চাই মোক তেখেতে ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে । তেনেদৰেই ছবিখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ ।”

Assam Sulakhyana Baruah Interview On Amit Rai film Ohh My Dog And How She Got Her Role
অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

অসমক উপস্থাপন কৰা হৈছে ছবিখনত

আহিবলগীয়া এই নতুন হিন্দী ছবিখনত নিৰ্মাতাই অসমৰ লোক-সংস্কৃতিক উপস্থাপন কৰিছে। অসমৰ কলা-কুশলী লৈয়েই ছবিখনৰ আধা অংশ দৃশ্যগ্ৰহণ ৰাজ্য়ত কৰা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “বলীউডৰ এখন ছবিত অসমক ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে, এইটো এটা ভাললগা কথা । অসমত শ্বুটিং কৰা অংশটোৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কলা-কুশলী অনা হোৱা নাছিল । অসমৰে কলা-কুশলীক লৈ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । লগতে অসমৰ লোক সংস্কৃতি ছবিখনত খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে ।”

ছবিখনত কি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ?

ছবিখনত সুলক্ষণাই অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয়, “ছবিখনত দুগৰাকী শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ আছে, তাৰে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ, আনগৰাকী শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে অভিনয় কৰিছে ।”

সুলক্ষণা বৰুৱাৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি

সৰুৰে পৰা এক সাংস্কৃতিক পৰিবেশৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী । শৈশৱত নাটকৰ দ্বাৰা অভিনয় জীৱনত খোজ পেলোৱা সুলক্ষণা বৰুৱাই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল 'অদম্য'।

এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “সৰুৰে পৰা নাটক কৰি আহিছিলোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ মা ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা পৰিচালিত ছবি 'অদম্য'ৰ জৰিয়তে ছবিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰোপৰি মই 'মিচিং' আৰু 'চিগাইছাল' এই ছবি দুখন প্ৰযোজনা কৰিছোঁ । তেনেদৰেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল ।”

Assam Sulakhyana Baruah Interview On Amit Rai film Ohh My Dog And How She Got Her Role
বলীউডৰ আগন্তুক হিন্দী ছবি ‘Ohh My Dog’ ত অসম কন্যা সুলক্ষণা বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বাবুলাল বিস্কোপ আৰু থিংকিং হেটছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত অমিত ৰায়, ৰাজেশ ভাৰদ্বাজ আৰু সানা ৱাৰ্ছীয়ে প্ৰযোজনা কৰা অহ মাই ডগ ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মাহি ৰায়, পংকজ ত্ৰিপাঠী, গীতা আগৰৱাল শৰ্মা, ৰাজেশ কুমাৰ, পৱন মালহোত্ৰা, সুলক্ষণা বৰুৱা, বিজয় মিশ্ৰৰ লগতে কুকুৰ তাৰকা অস্কাৰ আৰু ব্ৰুনোৱে । ছবিখনত প্ৰায় ২৫০ৰো অধিক কুকুৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ছবিখন ৭ আগষ্টত দেশজুৰি ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।

সাংবাদিক দীপাঞ্জলি শৰ্মা, ভিদিঅ' সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত সম্পাদনা কক্ষৰ পৰা উপাসনাৰ প্ৰতিবেদন ৷

লগতে পঢ়ক : বলীউডৰ ছবিত দৰ্শকে সোৱাদ পাব অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ গায়ন-বায়নৰ

TAGGED:

অভিনেত্ৰী সুলক্ষণা বৰুৱা
অমিত ৰায়ৰ চিনেমা
SULAKHYANA BARUAH INTERVIEW
AMIT RAI FILM OHH MY DOG
SULAKHYANA BARUAH OHH MY DOG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.