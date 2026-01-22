অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ
৬৪ খন পতাকা উত্তোলনেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ ৷ সমাৱেশ ঘটিব বহু কেইখন নাটক আৰু নাট্যকাৰৰ ৷
Published : January 22, 2026 at 8:03 PM IST
কলিয়াবৰ : অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজিৰে পৰা ২৫ জানুৱাৰীলৈকে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে । কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন ৷
বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এই অধিৱেশনৰ আজি পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ পাতনি মেলে অসম নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি কুমাৰ দীপক দাস আৰু আদৰণি সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মহেন্দ্ৰ কাকতিৰ লগতে নাট্যকৰ্মী আৰু সমাজকৰ্মীসকলে ।
পতাকা উত্তোলন কৰি অসম নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে কয়, "অসম নাট্য সন্মিলন অসমৰ এক জাতীয় অনুষ্ঠান । কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ অপেছাদাৰী নাট্যকৰ্মীসকলৰ অভাৱ-অভিযোগ দূৰ কৰি অসমৰ ঐক্য আৰু পৰম্পৰাৰে নাট্য আন্দোলনক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থাৰে অসম নাট্য সন্মিলনৰ জন্ম দিছিল । তেখেতে এক সপোন দেখিছিল, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ এই যাউতিযুগীয়া লোকসংস্কৃতি আৰু অসমৰ নাট্য সংস্কৃতিৰ লগতে অসমৰ নাট্য শিল্পীসকলৰ যি বৰঙণি, সেই বৰঙণিৰে অসমৰ এই নাট্য আন্দোলনটোক যাতে এক গতি দিব পাৰে । নাট্য আন্দোলনৰ এই গতিশীল যাত্ৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৫৫০ বছৰৰ আগতেই চিহ্নযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছিল, য'ত বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰছেনিয়াম মঞ্চ তেখেতে স্থাপন কৰিছিল । এই মঞ্চৰ জৰিয়তেই অসমে ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বত নাট্য যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । এই নাট্য আন্দোলনটোক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ অসম নাট্য সন্মিলনে প্ৰয়াস চলাই আছে । এই প্ৰয়াসক গতিশীল কৰিবলৈ অসম নাট্য সন্মিলনে প্ৰতিবছৰে এনেদৰে মিলিত হৈ আহিছোঁ ।"
অসম নাট্য সন্মিলনৰ ৬৪ সংখ্যক দ্বি-বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সমন্বয়ক মণি মাধৱ মহন্তই কয়, "আমি কলিয়াবৰবাসীয়ে অসম নাট্য সন্মিলনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা নাট্যকৰ্মীসকলক আদৰণি জনাবলৈ পাই অতিশয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সত্যম শিৱম সুন্দৰমৰ আৰাধনাৰে নাট্য আন্দোলনটোক অধিক গতিশীল কৰি তুলিব পৰা যাব বুলি আশা কৰিছোঁ । অসম নাট্য সন্মিলনৰ প্ৰায় তিনিশ শাখা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো শাখাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।অধিৱেশনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম নাট্য সন্মিলনৰ আন্তঃমণ্ডল নাটক প্ৰতিযোগিতা লগতে সমাৱেশ ঘটিব বহুকেইজন নাট্যকাৰ আৰু অপেছাদাৰী নাট্য কলা-কুশলীৰ ।উল্লেখ্য যে, কুঁৱৰীটোলৰ মুক্তি যুঁজাৰু স্মৃতি ভৱনত নাট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
