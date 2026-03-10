ETV Bharat / entertainment

এগৰাকী আদৰ্শ সংগীত গুৰু আৰু প্ৰশিক্ষক তাপস প্ৰতিম বৰা, চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেঞ্চনৰ আশা

তেখেতে কয়,"যোৱাবাৰো মই পেন্সনৰ বাবে গৈছিলোঁ, এইবাৰ ৬১ ত সোমালোঁ ।এইবাৰ চেষ্টা এটা কৰি চাম, যদি চৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়া ভাল হ’ব ।"

veteran musician Tapas Pratim Bora
সংগীতৰ সাধক তাপস প্ৰতিম বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক কেৱল মঞ্চৰ তাৰকাসকলেই নহয়, বৰঞ্চ গাঁৱে-ভূঞে সিঁচৰতি হৈ থকা নিৰলস সাধকসকলেও চহকী কৰি ৰাখিছে । তেনে এগৰাকী নিষ্ঠাবান শিল্পী হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰৰ বাসিন্দা তাপস প্ৰতিম বৰা । আশীৰ দশকৰ পৰাই সংগীতক জীৱনৰ একমাত্ৰ ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী শিল্পীৰ কাহিনী অনুপ্ৰেৰণা আৰু কৰুণতাৰে ভৰা ।

প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীৰ জীৱনৰ জটিল সময়

প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি সংগীত-বাদ্যযন্ত্ৰৰ জগতখনলৈ সেৱা আগবঢ়াই অহা এইগৰাকী প্ৰবীণ শিল্পী শেহতীয়াকৈ জটিলভাৱে শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেখেত একেলগে একাধিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে । উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু মধুমেহ (Diabetes), প্ৰস্থেটৰ (যকৃত) সমস্যা, হৃদৰোগ আৰু হাওঁফাওঁৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছে । এই কঠিন সময়ছোৱাত তেখেতে মৃত্য়ুৰ সৈতে যুঁজ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন হৈ তেওঁ বৰ্তমান বহু পৰিমাণে সুস্থ হৈ উঠিছে । একমাত্ৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ বাবেই তেওঁ পুনৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখনলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

সংগীতৰ সাধক তাপস প্ৰতিম বৰা (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহু পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । সেই কথা তানিব পাৰি সৰুপথাৰৰ HELPING HAND (সহায়ৰ হাত) সামাজিক গোটৰ হৈ ড৹ প্ৰণৱ ঢেকিয়াল ফুকন, ড৹ প্ৰেমকান্ত বৰাৰ লগতে কেইবাজনো সদস্যই আহি কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছিল । লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতে শুভাকাংক্ষীসকলেও তেখেতলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল ।

veteran musician Tapas Pratim Bora
আশীৰ দশকৰ পৰাই সংগীতক জীৱনৰ একমাত্ৰ ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা শিল্পী (Photo : ETV Bharat Assam)

সংগীত-বাদ্যযন্ত্ৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আৰু চৰ্চা

১৯৮৩ চনতে তাপস প্ৰতিম বৰাই সংগীত সাধনাত নিজকে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কৰি ৰাখিছিল । সেই সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ আৰু স্থানীয় মঞ্চসমূহৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছিল । বৰাই প্ৰথমে বিভিন্ন থিয়েটাৰৰ দলত গীটাৰ বাদক হিচাপে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । হাতত গীটাৰ লৈ মঞ্চৰ আঁৰৰ পৰা সুৰৰ মায়া সৃষ্টি কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এজন দক্ষ বাদক হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰে ।

veteran musician Tapas Pratim Bora
অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ বাবেই তেখেত পুনৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখনলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে (Photo : ETV Bharat Assam)

কেৱল বাদ্যযন্ত্ৰ বাদনতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তেখেতে পাছলৈ সংগীত পৰিচালনা আৰু গীত ৰচনাতো মনোনিৱেশ কৰে । তেখেতৰ সংগীতত থকা স্বকীয়তা আৰু গভীৰতাই অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতো এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।

এগৰাকী আদৰ্শ গুৰু আৰু প্ৰশিক্ষক

তাপস প্ৰতিম বৰা কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নহয়, তেখেত সংগীতৰ লগতে এগৰাকী সফল বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষকো । তেখেতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ যেনে—গীটাৰ, তবলা, মেণ্ডোলিন, কী-বৰ্ড ইত্যাদিও বজায় ।

Tapas Pratim Bora
এগৰাকী নিৰলস সাধক (Photo : ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ সমজিলাত বহু শিক্ষাৰ্থীক বৰাই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুতো উদীয়মান প্ৰতিভাক সংগীতৰ বাটত খোজ দিবলৈও শিকাইছে । অঞ্চলটোৰ বহুতো নবীন শিল্পীয়ে তেখেতৰ ওচৰতে সংগীতৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰি আজি অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰখনত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শিল্পী পেন্সন আৰু চৰকাৰলৈ আহ্বান

সুদীৰ্ঘ ৪০ বছৰ ধৰি নীৰৱে সংগীত-বাদ্যযন্ত্ৰৰ সাধনা কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে বৰ্তমান এক আৰ্থিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন কটাইছে । তেখেতে বিগত বৰ্ষত চৰকাৰী শিল্পী পেন্সনৰ বাবে আবেদন জনাইছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ত তেখেতৰ বয়স ৬০ বছৰ নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰে তেখেতক এই সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল ।

Tapas Pratim Bora
একেলগে কেইবাটাও ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল শিল্পীগৰাকী (Photo : ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান বৰাৰ বয়স ৬১ বছৰ । যিহেতু তেখেতে এতিয়া পেন্সনৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বয়সৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে, সেয়েহে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেখেতৰ সাংস্কৃতিক সাধনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই পেন্সনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । এই চৰকাৰী সাহায্যই তেখেতৰ ঔষধ-পাতি আৰু দৈনন্দিন জীৱন নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ সকাহ দিব ।

ই টিভি ভাৰত অসমৰ সন্মুখত প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি কয়, "ই টিভি ভাৰত অসম চেনেলটোক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে শ্ৰোতাসকলৰ লগতে দৰ্শক সকললৈও মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । বৰ্তমান মই সুস্থ, একেবাৰে সুস্থ নহয় যদিও যথেষ্টখিনি মোক ৰাইজে সহায়-সহযোগ কৰিলে । বিভিন্নজন মানুহে খবৰ ল'লে, নিউজ চেনেলৰ যোগেদি বহুত প্ৰচাৰ হ’ল । এতিয়াও অলপ দৰৱ পাতিৰ কাৰণে অলপ সমস্যা হৈ আছে, তথাপি থিয় হ’ব পৰা হ’লো, আগতকৈ বহুত ভাল ।"

Tapas Pratim Bora
তাপস প্ৰতিম বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

২০১৩ চনলৈ বিনামূলীয়াকৈ সেৱা আগবঢ়ালোঁ

তাপস প্ৰতীম বৰাই কয়, "ধনশিৰিত (বৰ্তমান সৰুপথাৰ সমজিলা) মই ৮০ দশকৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ । ২০১৩ চনলৈকে মই ধনশিৰিত বিনামূলীয়াকৈ সেৱা দিছোঁ । কোনো ল'ৰা-ছোৱালী অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা-ছোৱালী ওলাই গ’ল বাহিৰলৈ, মই ফিজ লৈ পোৱা নাছিলোঁ । এতিয়া মজবুৰী বুলি যিটো শব্দ কয়, সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া অলপ ফিজ লওঁ আৰু । একেবাৰে কম ফিজ এটা লওঁ যাতে হাজিৰা কৰা মানুহজনে ফিজ দিওঁতে তেওঁৰ গাত নালাগে । এমাহৰ পৰা চাৰি-পাঁচমহীয়া ল'ৰা-ছোৱালী আছে । সিহঁতে সাহস কৰিছে, সিহঁতৰ ধৈৰ্য আছে, আন্তৰিকতা আছে আৰু সেই কাৰণে মইয়ো সাহস কৰোঁ ।"

বৰাই কয়, "মই শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰাম, কী-বৰ্ড, গীটাৰ শিকাও, এতিয়া কিন্তু শিকাই আছোঁ গীটাৰ, কংগো আৰু কী-বৰ্ড । মোৰ বিদ্যালয়খন মই ঘৰতে আছে । বিদ্যালয়খনৰ নামটো হ’ল ‘মডার্ণ মিউজিক প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰ’ । বৰপথাৰ টাউনতো মই চাৰি-পাঁচজনমান ল'ৰা-ছোৱালী লৈ শিকাই আছোঁ । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ কেইবাজনেও প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে । জিণ্টু বৰদলৈ, মৃণ্ময় কোঁৱৰ, অনুপম কাকতি, কুমুদ ফুকন (কাকু)ৰ লগতে সমজিলাৰ উদীয়মান যুৱকসকল ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ।"

পেন্সনৰ আশা

তেখেতে কয়, "যোৱাবাৰ মই পেন্সনৰ বাবে গৈছিলোঁ, এইবাৰ ৬১ ত সোমালোঁ । এইবাৰ চেষ্টা এটা কৰি চাম, যদি চৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰে তেতিয়া ভাল হ’ব ।"

