আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ নাটক, কলা-কুশলী, অন্যান্য প্ৰস্তুতিক লৈ পৰিকল্পনা আৰম্ভ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ

আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ নাটক, কলা-কুশলী, অন্যান্য প্ৰস্তুতিক লৈ পৰিকল্পনা আৰম্ভ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ
আগন্তুক নাট্যবর্ষৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজধানী থিয়েটাৰে ৷ ইতিমধ্যে থিয়েটাৰগোষ্ঠীয়ে ঘোষণা কৰিছে প্ৰথমখন নাটকৰ নাম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 10:28 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত বৰ্তমান অব্যাহত আছে ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । ভিন্নধৰ্মী মনোৰঞ্জনমূলক নাটেৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে ইটোৰ পাছত সিটো ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদল । আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নাট্যযাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আগন্তুক বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহলৈ ।
নতুন নাট্যবৰ্ষৰ নাট্যযাত্ৰা অব্যাহত থকাৰ সমান্তৰালকৈ আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ প্ৰস্তুতিতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদলসমূহ । নতুন নাটক আৰু পৰিকল্পনাৰে দৰ্শকৰ কাষ চাপিবলৈ সাজু হৈছে দলসমূহ ।
নতুন নাট্যবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ সমান্তৰালভাৱে ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষক লৈও এতিয়াৰে পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীসমূহে । পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আগন্তুক নাট্যবৰ্ষতো ব্যয়বহুল আয়োজন, নতুন কাহিনী, অভিনৱ মঞ্চসজ্জা আৰু ভিন্নধৰ্মী উপস্থাপনেৰে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে নাট্যদলসমূহে । নতুন নাটকৰ নিৰ্মাণৰ লগতে নাট্যদলসমূহৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে একোগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ।
ৰাজ্যৰ অন্যান্য ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদলসমূহৰ সমান্তৰালকৈ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজধানী থিয়েটাৰ । ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষত চতুৰ্থটো নাট্যবৰ্ষত ভৰি দিব ৰাজধানী থিয়েটাৰে । ইতিমধ্যে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ নাটক, কলা-কুশলী আৰু অন্যান্য প্ৰস্তুতিক লৈ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছে দলটোৰ । চতুৰ্থটো নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰী । নতুন নাট্যবৰ্ষত দৰ্শকক নতুনত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে জনপ্ৰিয় মুখসমূহৰ অভিনয়েৰে নাট্যদলটোৰ প্ৰযোজনাসমূহক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজধানী থিয়েটাৰে ।
নতুন নাট্যবৰ্ষৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজিকা মল্লিকা ৰয়ে জনোৱা অনুসৰি, ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে বৰ্তমানলৈ নাট্যদলটোৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজ কুমাৰ, ইতি ফুকন, যোগেশ কাশ্যপ, নিৰঞ্জন দাস, সীমান্ত কাশ্যপ, সুৰভী কটকী, নয়ন কৌশিক, জিনু চুম চুম আৰু ভৈৰৱ জ্যোতি ভূঞা । সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক নাট্যবর্ষত ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া প্ৰথমখন নাটকৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে । নাটখন হৈছে প্ৰশান্ত মেনাৰ ‘মীনা বজাৰৰ মিঠুন মাধুৰী’ ৷
লগতে পঢ়ক : আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ইতিহাস নাট্যগোষ্ঠীৰ