আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ইতিহাস নাট্যগোষ্ঠীৰ
ৰাজ্যৰ অন্যান্য দলসমূহৰ সমান্তৰালকৈ নতুন নাট্যবর্ষৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰ । ঘোষণা হৈছে নাট্যগোষ্ঠীটোৰ প্ৰথমখন নাট ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 10:40 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নতুন বতৰ । আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ভাগৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীয়ে আৰম্ভ কৰিছে নাট্যযাত্ৰা । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভিন্নধৰ্মী নাটক লৈ দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে ইটোৰ পাছত সিটো নাট্যদল ।
নতুন নাট্যবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ সমান্তৰালকৈ ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষক লৈও সাজু হৈছে ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীসমূহ । পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবেও বিভিন্ন নাট্যদলৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকল । সমান্তৰালভাৱে নাট্যদলসমূহে ব্যয়বহুল আয়োজন আৰু নতুনত্বৰে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংযোজিত কৰিছে একো একোখন নাটক ।
ৰাজ্যৰ অন্যান্য দলসমূহৰ সমান্তৰালকৈ নতুন নাট্যবর্ষৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰ । ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ইতিহাস নাট্যগোষ্ঠীৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে অভিনেতা যতীন বৰা । দুবছৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাব জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাক ।
নতুন নাট্যবর্ষৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত ইতিহাস থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক সুভাষ দাসে কয়, "২০২৭-২৮বৰ্ষৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । ইতিমধ্যে এখন নাটকৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে । সেই নাটখন হৈছে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ‘মদাহী’ । দূর্গা পূজাৰ পাছত আমি আন নাট দুখনৰো নাম ঘোষণা কৰিম ।”
আনহাতে থিয়েটাৰগোষ্ঠীটোৰ সৈতে কোন কোন তাৰকা চুক্তিবদ্ধ হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “আমাৰ সৈতে ২০২৭-২৮ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে যতীন বৰা-সুকন্যা ৰাজগুৰু ৷ তেওঁলোকৰ লগতে আছে নিৰ্মল দত্ত, প্ৰমোদ চুতীয়া, দীপাংকৰ প্ৰতীম, উত্তম দত্ত, নৱ দত্ত, কৃষ্ণৰাজ কাশ্যপ, পাৰ্থ বৰা , জোনালী বৰুৱা আৰু কস্তুৰী বৰা । ইতিমধ্যে আমাৰ ফটোশ্বুটসমূহ চলি আছে ।"
তেওঁ আগলৈ আৰু কয়, "আগন্তুক বৰ্ষৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ এইবর্ষৰ নাট্য প্ৰদৰ্শনো চলি আছে । এইবর্ষৰ তিনিওখন নাটককে দর্শকে যথেষ্ট মৰম দিছে ।"
উল্লেখ যে, ইতিহাস থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে দুবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা থিয়েটাৰৰ মঞ্চলৈ ঘূৰি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক :
দুবছৰৰ বিৰতিৰ অন্ত: 'ইতিহাস থিয়েটাৰ'ৰ জৰিয়তে পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণত যতীন বৰা