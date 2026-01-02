ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পৰা লাভ কৰা কৰ জুবিনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনলৈ যাব : মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ মৃত্যু আৰু তাৰ পাছৰ পৰিঘটনাই ৰাজ্যখন কঁপাই তুলিছে বুলি মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ছবিৰ পৰা ৰাজ্যিক জিএছটি কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনলৈ যাব বুলি কয় ৷
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনক অসমৰ বাবে গভীৰ দুখজনক বছৰ বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে হোৱা অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য আগবঢ়াই তেওঁ ৷ লগতে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰজেক্ট তথা তেওঁৰ অন্তিমখন অসমীয়া ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজ্যিক জি এছ টি ২.৯০ কোটি টকা জানুৱাৰী মাহতে কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ।
নৱবৰ্ষৰ ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেম ‘নতুন দিনৰ আলাপ’ৰ সময়ত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি শৰ্মাই কয় যে, বক্স অফিচত ৩২ কোটিৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা এই ছবিখনে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে এক নতুন মাপকাঠীৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ কয় যে এই ছবিখনৰ পৰা জি এছ টিৰ অংশ গাৰ্গে স্থাপন কৰা ফাউণ্ডেশ্যনক জমা দিয়া হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে এইটোও কয় যে, গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত গোচৰটো চম্ভালিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ১২ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এজন বিশেষ ৰাজহুৱা উকীল নিযুক্তি দিব । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে চৰকাৰে অপৰাধ শাখাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতি পৰামৰ্শ লৈছে আৰু ৬ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অভিযুক্তৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
শৰ্মাই লগতে আৰু কয় যে চৰকাৰে এই গোচৰৰ ক্ষীপ্ৰতাৰে বিচাৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আবেদন জনাইছে ৷ ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু আমি আমাৰ অনুৰোধ ৰাখিম ।’
২০২৫ চনক অসমৰ বাবে গভীৰ দুখজনক বছৰ বুলি অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে জুবিন গার্গৰ মৃত্যু আৰু তাৰ পাছত হোৱা পৰিঘটনাই ৰাজ্যখন কঁপাই তুলিছে ৷
উল্লেখ্য যে, উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সাগৰত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যুক সাৱটি লয় অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে । অসম আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰতে অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
কামৰূপ (মেট্ৰ’) জিলা আৰু অধিবেশন আদালতত বিগত মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৭ অভিযুক্তৰ বিচাৰ । মহোৎসৱৰ মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, তেওঁৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ সন্দীপন গাৰ্গ আৰু দুজন ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়া বাক্সা কাৰাগাৰৰ পৰা আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে জুবিনৰ লগত প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে থকা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তই হাফলং কাৰাগাৰৰ পৰা অনলাইনযোগে যোগদান কৰে ।
১২ ডিচেম্বৰত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে মহন্ত, শৰ্মা, গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
