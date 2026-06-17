ETV Bharat / entertainment

অসম চৰকাৰৰ তিনিটাকৈ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা

ছামছুদ্দিন আহমেদলৈ আজান পীৰ বঁটা, মাণিক বৰবায়ন আৰু মধুসূদন দাসলৈ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা আৰু গীতা উপাধ্যায়লৈ সতী সাধনী বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব ৷

BISHNU RABHA DIVAS 2026
অসম চৰকাৰৰ তিনিটাকৈ অসামৰিক বঁটা প্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰে '২৫-২০২৬ বৰ্ষৰ বাবে বিভিন্ন বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । স্বকীয় চিন্তা-ভাৱনা আৰু কৰ্মৰাজিৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই অহা নমস্য ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি জনাই অসমৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে তেখেতসকলক বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে । অসমৰ থলুৱা আৰু শাস্ত্ৰীয় গীত-নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্ৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আাগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে সেইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিক বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰীভাৱে এই বঁটাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।

ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য, ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰাচ্যভিত্তিক কাৰ্য নীতি বিভাগৰ মন্ত্রী বিমল বড়াই বুধবাৰে জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয় কক্ষত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা কেইটামান বঁটাৰ প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ।

এই বঁটাসমূহ হৈছে ক্ৰমে - প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰদান কৰা আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, একে সময়ৰ ব্যৱধানত প্ৰদান কৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সতী সাধনী বঁটা আৰু বাৰ্ষিক বিষ্ণু ৰাভা বঁটা ।

BISHNU RABHA DIVAS 2026
মাণিক বৰবায়নলৈ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ শিল্পী তথা গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰণি কুৰিঘৰীয়াৰ বাসিন্দা চামছুদ্দিন আহমেদলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ আজান পীৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব । আনহাতে, ২০২৬ বৰ্ষৰ বাবে সতী সাধনী বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব তেজপুৰৰ নিবাসী লেখিকা গীতা উপাধ্যায়ক ।

BISHNU RABHA DIVAS 2026
গীতা উপাধ্যায়লৈ সতী সাধনী বঁটা (ETV Bharat Assam)
BISHNU RABHA DIVAS 2026
ছামছুদ্দিন আহমেদলৈ আজান পীৰ বঁটা (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি এই বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব মাজুলীৰ সত্ৰীয়া শিল্পী, সাধক মাণিক বৰবায়ন আৰু গোৱালপাৰাৰ চিত্ৰশিল্পী মধুসূদন দাসক । মহানগৰী গুৱাহাটীৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত ২০ জুনত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

BISHNU RABHA DIVAS 2026
মধুসূদন দাসলৈ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, আজান পীৰ বঁটাত ৩ লাখ টকা আগবঢ়োৱাৰ লগতে সতী সাধনী বঁটা আৰু বিষ্ণুৰাভা বঁটাৰ জৰিয়তে বঁটাপ্ৰাপকসকলে লাভ কৰিব ২ লাখকৈ টকা ৷

লগতে পঢ়ক: তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস

TAGGED:

ৰাভা দিৱস ২০২৬
আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
বিষ্ণু ৰাভা বঁটা
সতী সাধনী বঁটা
BISHNU RABHA DIVAS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.