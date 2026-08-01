বানৰ প্ৰভাৱ ! আগষ্টত ছবিগৃহলৈ নাহিব পাৰে বহু 'ঐ পুলিচ' আৰু 'ডিফলু'
বানৰ বিভীষিকাৰ বাবে স্তব্ধ চলচ্চিত্ৰ জগত ৷ ট্ৰেইলাৰৰ পিছত এইবাৰ 'ঐ পুলিচ' আৰু 'ডিফলু'ৰ মুক্তি স্থগিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 5:26 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্ভৱতঃ এই আগষ্ট মাহত এখনো অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ নকৰিব । এই মাহটোত মূলতঃ 'ঐ পুলিচ' আৰু 'ডিফলু' নামৰ দুখন অসমীয়া ছবি ছবিগৃহলৈ অহাৰ কথা আছিল ।
উজনি অসমত বৰ্তমানো বানপানীৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে । এই কঠিন সময়ত বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে বিভিন্ন স্তৰৰ লোক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু নিজৰ সাধ্যানুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । গতিকে এন এক সংবেদনশীল সময়ত সম্ভৱত আগষ্ট মাহত এখনো নতুন অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ নকৰিব ।
আগষ্ট মাহত বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি 'ঐ পুলিচ' মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল । ৭ আগষ্টত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল যদিও শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে এই মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । ইতিমধ্যে অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক মাধ্যমত 'ঐ পুলিচ'ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰাৰ কাৰ্যসূচীও স্থগিত ৰখা হৈছিল ।
আনহাতে, একেটা মাহতে আন এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'ডিফলু' মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল । লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি, ২১ আগষ্টত ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া এই ছবিখনৰো মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়াৰ চিন্তা-চৰ্চা চলিছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ সকলো কাম-কাজো সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে ।
আগষ্ট মাহত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া অসমীয়া ছবিৰ সন্দৰ্ভত এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত 'ইউ এফ অ’ মুভিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেড'ৰ মহাপ্ৰৱন্ধক সৌৰভ দত্তই কয়, "ৰাজ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি একেবাৰেই ভাল নহয় । এনে এটা জটিল পৰিস্থিতিত এখন ছবি মুক্তি দিয়াটো সহজ কথা নহয় । আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি, এই আগষ্ট মাহতে 'ঐ পুলিচ' আৰু 'ডিফলু' নামৰ ছবি দুখন মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছবি দুখনৰ মুক্তি স্থগিত ৰখাৰ চিন্তা-চৰ্চা চলাই থকা হৈছে । সম্ভৱত অতি শীঘ্ৰেই এই সন্দৰ্ভত ছবি দুখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ৰাইজক আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক : বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই