পুনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত স্ক্ৰীণিঙৰ বাবে নিৰ্বাচিত মঞ্জু বৰাৰ ছবি
PIFF ২০২৬ ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ প্ৰথম ইণ্ডো-ইজৰাইলী প্ৰজেক্ট মঞ্জু বৰা-ডেন উলমেনৰ সহ-পৰিচালিত ছবি Murders Too Close - Love Too Far ৷
Published : January 9, 2026 at 10:54 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মঞ্জু বৰা আৰু ইজৰাইলী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডেন উলমেনৰ সহ-পৰিচালনাৰে প্ৰথমখন ভাৰত-ইজৰাইলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি মাৰ্ডাৰ্ছ টু ক্ল’জ - লাভ টু ফাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (পি আই এফ এফ) ২০২৬ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
পি আই এফ এফ ২০২৬ ৰ সময়ত দুবাৰকৈ, অৰ্থাৎ ১৭ জানুৱাৰী আৰু ১৯ জানুৱাৰীত ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ কথা । নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰি সহ-পৰিচালক ডেন উলমেনে কয়, “মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে আমাৰ ছবিখন পুনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ১৯ জানুৱাৰীত তাত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।”
এই নিৰ্বাচনক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক ডাঙৰ কৃতিত্ব বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰি । Murders Too Close - Love Too Far হৈছে অসমীয়া প্ৰডাকশ্যন হাউছ আৰু বিদেশী প্ৰডাকশ্যন কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগী প্ৰডাকশ্যন । ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত এই প্ৰকল্পটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে । সমগ্ৰ ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ অসমত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ প্ৰডাকশ্যনত স্থানীয় অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ দল এটা জড়িত হৈ আছিল ।
গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই কাহিনীটো দুজন আৰক্ষীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া চি বি আইৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া ৰাম চৌধুৰীক অনুসৰণ কৰি ঘূৰি থাকে । এই গোচৰৰ তদন্ত কৰি থাকোঁতে তেওঁ এগৰাকী শিল্পী গীতাক লগ পাই, যিগৰাকী শিল্পী মব চাইক’লজি আৰু গ্ৰুপ বিহেভিয়াৰ বিষয়ক চলচ্চিত্ৰ অংকন কৰাৰ বাবে বিখ্যাত । ইজনে সিজনৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে অধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ।
সহযোগিতা সন্দৰ্ভত মঞ্জু বৰাই কয় যে ছবিখনে অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰসাৰক প্ৰতিফলিত কৰিছে । "পি আই এফ এফত নিৰ্বাচিত হোৱাটো কেৱল আমাৰ ছবিৰ বাবেই নহয়, অসমীয়া চিনেমাৰ বাবেও এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । এই প্ৰকল্পটোৱে দেখুৱাইছে যে অসমৰ গল্পসমূহে শক্তিশালী সহযোগিতা আৰু স্থানীয় প্ৰতিভাৰ সমৰ্থনত গোলকীয় মঞ্চত স্থান বিচাৰি পাব পাৰে ।"
হাইড এণ্ড ছিক, প্ৰিচিয়াছ লাইফ, জুডাছৰ দৰে ছবিৰ বাবে পৰিচিত ডেন উলমেনৰ আছে দশক দশক ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অভিজ্ঞতা । ২০১৮ চনত ভাৰতীয় ৪৯ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত তেওঁক লাইফটাইম এচিভমেণ্ট বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ।
চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ পাৰ্থ বৰগোহাঁয়েও নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "স্থানীয় প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো সৃষ্টিশীলভাৱে সন্তুষ্টিদায়ক আছিল । এই সুযোগৰ বাবে মই ধন্য ।"
মঞ্জু বৰা, আমিৰ গেডালিয়া, ডেন উলমেনৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই অপৰাধ নাটকখন ১০৮ মিনিটৰ দৈৰ্ঘৰ । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ নিপন গোস্বামী, ছামিন মান্নান, সীমা বিশ্বাস, ভাগীৰথী বাই কদম আৰু আদিল হুছেইনে । বৰা আৰু উলমেনে যৌথভাৱে লিখিছে চিত্ৰনাট্য । চিনেমেট’গ্ৰাফী পাৰ্থ বৰগোহাঁই, সম্পাদনা ইয়াল আমিৰ, শব্দ ডিজাইন দেৱজিৎ গায়ন, সংগীত ৰচনা কৰিছে সংকেত যোশীয়ে ।
