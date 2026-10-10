ETV Bharat / entertainment

জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথা, বীভৎস দৃশ্য-বক্সীৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱালে ৰিভাইজিং কমিটীয়ে

অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভৰ্গৱ শইকীয়াৰ লোকগাথাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবি 'বক্সী' ৪ ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে ৷

Assam filmmaker Bhargav Saikia's Folk-Horror Film Bokshi Postponed Film to Release on December 4
'বক্সী' ৪ ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে (Photo : Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2026 at 10:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নিৰ্দেশক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ ছিকিমৰ পৃষ্ঠভূমিত নিৰ্মিত প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি 'বক্সী' এতিয়া ২০২৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৷ এই ছবিখন শইকীয়াৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আৰু নৱাগত চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হৰ্ষ বৈভৱৰ দ্বাৰা ‘লৰিয়েন মোশ্বন পিকচাৰ্ছ’ৰ বেনাৰত লিখা হৈছে ।

ছবিখন পূৰ্বে ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ ভাৰততে মুক্তি দিয়াৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । চেণ্ট্ৰেল ব’ৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্বন (CBFC)-ৰ পৰীক্ষা সমিতিয়ে ছবিখনৰ অলৌকিক বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথাৰ চিত্ৰণ, হিংসাত্মক দৃশ্য আৰু তেজৰ বলিষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ছবিখন পুনৰীক্ষণ সমিতিৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মুক্তি পিছুৱাই দিয়া হয় ।

Assam filmmaker Bhargav Saikia's Folk-Horror Film Bokshi Postponed Film to Release on December 4
অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভৰ্গৱ শইকীয়াৰ লোকগাথাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবি (Photo : Special Arrangement)

ৰিভাইজিং কমিটিয়ে এতিয়া 'এ' (A) চাৰ্টিফিকেট আৰু অতি সামান্য সংশোধনীৰে 'বক্সী' ছবিখনক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰযোজকসকলে জনোৱা মতে, এই সংশোধিত মুক্তিৰ তাৰিখে তেওঁলোকক ছবিখনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত যথেষ্ট সহায় কৰিব ।

অসমৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ শইকীয়াই ছিকিমত এই চলচ্চিত্ৰখনৰ শ্বুটিং কৰিছিল । ভয় লগা লোকগাঁথা, কৈশোৰৰ অভিজ্ঞতা আৰু ৰহস্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটা এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ অনাহিতা নামৰ এগৰাকী মানসিকভাৱে অশান্ত কিশোৰীক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ এটা দূৰৱৰ্তী প্ৰাগঐতিহাসিক স্থানলৈ যোৱা স্কুলীয়া ট্ৰেকিঙে কিশোৰীগৰাকীৰ এটি প্ৰাচীন কিংবদন্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে ।

Assam filmmaker Bhargav Saikia's Folk-Horror Film Bokshi Postponed Film to Release on December 4
ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে (Photo : Special Arrangement)

কাহিনীটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে, অনাহিতা এটা ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈ থাকে, য’ত পুৰাণ আৰু বাস্তৱ এক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

এই চলচ্চিত্ৰখনৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ২০২৫ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৰটাৰডামত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাৰাৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । ২০২৫ চনত স্পেইনৰ চিটগেছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেণ্টাষ্টিক ফিল্ম ফেষ্টিভেল, চুইজাৰলেণ্ডৰ নিউচাটেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেণ্টাষ্টিক ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এছ.এক্স.এছ.ডব্লিউ. ছিডনীৰ সংস্কৰণসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ই একমাত্ৰ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য চলচ্চিত্ৰ আছিল ।

মুখ্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয়ত আছে প্ৰসন্ন বিষ্ট, মানসী মুলতানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শ্ব’ৱে ৷ আনহাতে শ্বেৰ্নাজ পেটেলে মূল চৰিত্ৰ 'বক্সী'ত কণ্ঠ নিগৰাইছে ।

Assam filmmaker Bhargav Saikia's Folk-Horror Film Bokshi Postponed Film to Release on December 4
নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’ (Photo : Special Arrangement)

হিন্দী, ইংৰাজী আৰু নেপালী ভাষাত নিৰ্মিত বহুভাষিক ছবি বক্সীত, বক্সীৰিত (Boksirit) নামৰ এক কাল্পনিক ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো ডাচ্চ ভাষাবিদ জান ভেন ষ্টিনবাৰ্গেনে ছবিখনৰ বাবে বিশেষভাৱে সৃষ্টি কৰিছিল । প্ৰযোজনা সংস্থাটোৰ মতে, বাহুবলীৰ পিছত কাল্পনিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা বক্সী হৈছে দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ।

লৰিয়েন মোশ্বন পিকচাৰ্ছে ইয়াৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে সংশোধিত মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে আৰু কয় যে, ছবিখন ৪ ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ নিৰ্বাচিত ছবিগৃহসমূহত মুক্তি পাব ।

প’ষ্টটোত এইদৰে উল্লেখ আছে, "জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথাৰ চিত্ৰণ আৰু বীভৎস হিংসাত্মক দৃশ্যৰ বাবে, অলপতে BOKSHI চলচ্চিত্ৰখনক চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডৰ (CBFC) পৰীক্ষামূলক কমিটীয়ে অধিক পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৰিভিজিং কমিটীৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে, ৰিভিজিং কমিটীয়ে এতিয়া অতি সামান্য সালসলনিৰ সৈতে চলচ্চিত্ৰখনক "A" প্ৰমাণপত্ৰৰে মুক্তিৰ অনুমতি দিছে । প্ৰেক্ষাগৃহসমূহত চলচ্চিত্ৰখনৰ সুচাৰু মুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে, আমি ভাৰতত BOKSHI-ৰ মুক্তি পিছুৱাই দিয়াৰ এক কঠিন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । চলচ্চিত্ৰখন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সৰ্বোত্তম ৰূপত আনিবলৈ আমি আঁৰৰ পৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছোঁ । আপোনালোকৰ ধৈৰ্য আৰু অদম্য সমৰ্থনৰ বাবে আমি আমাৰ অংশীদাৰ, সংবাদ মাধ্যম, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু সৰ্বোপৰি দৰ্শকসকলৰ ওচৰত গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ । এয়া মাথোঁ এটি চুটি বিৰতি । আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰ ২০২৬ তাৰিখে নিৰ্বাচিত প্ৰেক্ষাগৃহসমূহত BOKSHI এ মুক্তি লাভ কৰিব !"

লগতে পঢ়ক : নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত

TAGGED:

ASSAM FILMMAKER BHARGAV SAIKIA
নতুন ভাষা সৃষ্টি কৰা ভাৰতীয় চিনেমা
ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ চলচ্চিত্ৰ বক্সী
FOLK HORROR FILM BOKSHI
BHARGAV SAIKIA FILM BOKSHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.