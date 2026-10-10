জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথা, বীভৎস দৃশ্য-বক্সীৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱালে ৰিভাইজিং কমিটীয়ে

জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথা, বীভৎস দৃশ্য-বক্সীৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱালে ৰিভাইজিং কমিটীয়ে
অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভৰ্গৱ শইকীয়াৰ লোকগাথাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবি 'বক্সী' ৪ ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : নিৰ্দেশক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ ছিকিমৰ পৃষ্ঠভূমিত নিৰ্মিত প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি 'বক্সী' এতিয়া ২০২৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৷ এই ছবিখন শইকীয়াৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আৰু নৱাগত চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হৰ্ষ বৈভৱৰ দ্বাৰা ‘লৰিয়েন মোশ্বন পিকচাৰ্ছ’ৰ বেনাৰত লিখা হৈছে ।
ছবিখন পূৰ্বে ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ ভাৰততে মুক্তি দিয়াৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । চেণ্ট্ৰেল ব’ৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্বন (CBFC)-ৰ পৰীক্ষা সমিতিয়ে ছবিখনৰ অলৌকিক বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথাৰ চিত্ৰণ, হিংসাত্মক দৃশ্য আৰু তেজৰ বলিষ্ঠ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ছবিখন পুনৰীক্ষণ সমিতিৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ মুক্তি পিছুৱাই দিয়া হয় ।
ৰিভাইজিং কমিটিয়ে এতিয়া 'এ' (A) চাৰ্টিফিকেট আৰু অতি সামান্য সংশোধনীৰে 'বক্সী' ছবিখনক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰযোজকসকলে জনোৱা মতে, এই সংশোধিত মুক্তিৰ তাৰিখে তেওঁলোকক ছবিখনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত যথেষ্ট সহায় কৰিব ।
অসমৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ শইকীয়াই ছিকিমত এই চলচ্চিত্ৰখনৰ শ্বুটিং কৰিছিল । ভয় লগা লোকগাঁথা, কৈশোৰৰ অভিজ্ঞতা আৰু ৰহস্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটা এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ অনাহিতা নামৰ এগৰাকী মানসিকভাৱে অশান্ত কিশোৰীক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ এটা দূৰৱৰ্তী প্ৰাগঐতিহাসিক স্থানলৈ যোৱা স্কুলীয়া ট্ৰেকিঙে কিশোৰীগৰাকীৰ এটি প্ৰাচীন কিংবদন্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে ।
কাহিনীটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে, অনাহিতা এটা ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈ থাকে, য’ত পুৰাণ আৰু বাস্তৱ এক হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।
এই চলচ্চিত্ৰখনৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ২০২৫ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৰটাৰডামত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাৰাৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । ২০২৫ চনত স্পেইনৰ চিটগেছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেণ্টাষ্টিক ফিল্ম ফেষ্টিভেল, চুইজাৰলেণ্ডৰ নিউচাটেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেণ্টাষ্টিক ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এছ.এক্স.এছ.ডব্লিউ. ছিডনীৰ সংস্কৰণসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ই একমাত্ৰ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য চলচ্চিত্ৰ আছিল ।
মুখ্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয়ত আছে প্ৰসন্ন বিষ্ট, মানসী মুলতানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শ্ব’ৱে ৷ আনহাতে শ্বেৰ্নাজ পেটেলে মূল চৰিত্ৰ 'বক্সী'ত কণ্ঠ নিগৰাইছে ।
হিন্দী, ইংৰাজী আৰু নেপালী ভাষাত নিৰ্মিত বহুভাষিক ছবি বক্সীত, বক্সীৰিত (Boksirit) নামৰ এক কাল্পনিক ভাষাও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো ডাচ্চ ভাষাবিদ জান ভেন ষ্টিনবাৰ্গেনে ছবিখনৰ বাবে বিশেষভাৱে সৃষ্টি কৰিছিল । প্ৰযোজনা সংস্থাটোৰ মতে, বাহুবলীৰ পিছত কাল্পনিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা বক্সী হৈছে দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ।
লৰিয়েন মোশ্বন পিকচাৰ্ছে ইয়াৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে সংশোধিত মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে আৰু কয় যে, ছবিখন ৪ ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ নিৰ্বাচিত ছবিগৃহসমূহত মুক্তি পাব ।
প’ষ্টটোত এইদৰে উল্লেখ আছে, "জটিল বিষয়বস্তু, ডাইনী প্ৰথাৰ চিত্ৰণ আৰু বীভৎস হিংসাত্মক দৃশ্যৰ বাবে, অলপতে BOKSHI চলচ্চিত্ৰখনক চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডৰ (CBFC) পৰীক্ষামূলক কমিটীয়ে অধিক পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৰিভিজিং কমিটীৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে, ৰিভিজিং কমিটীয়ে এতিয়া অতি সামান্য সালসলনিৰ সৈতে চলচ্চিত্ৰখনক "A" প্ৰমাণপত্ৰৰে মুক্তিৰ অনুমতি দিছে । প্ৰেক্ষাগৃহসমূহত চলচ্চিত্ৰখনৰ সুচাৰু মুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে, আমি ভাৰতত BOKSHI-ৰ মুক্তি পিছুৱাই দিয়াৰ এক কঠিন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । চলচ্চিত্ৰখন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সৰ্বোত্তম ৰূপত আনিবলৈ আমি আঁৰৰ পৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছোঁ । আপোনালোকৰ ধৈৰ্য আৰু অদম্য সমৰ্থনৰ বাবে আমি আমাৰ অংশীদাৰ, সংবাদ মাধ্যম, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু সৰ্বোপৰি দৰ্শকসকলৰ ওচৰত গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ । এয়া মাথোঁ এটি চুটি বিৰতি । আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰ ২০২৬ তাৰিখে নিৰ্বাচিত প্ৰেক্ষাগৃহসমূহত BOKSHI এ মুক্তি লাভ কৰিব !"
লগতে পঢ়ক : নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত