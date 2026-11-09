ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ

ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ
ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসৰ বিগ-বাজেটৰ ছবিত অসমৰ কাৰুকাৰ্য, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ব্যয় বহুল ছবি ৰামায়ণৰ সৈতে অসমৰ সংযোগ কেৱল অভিনয়ৰ জৰিয়তেই ঘটা নাই, ইয়াত বিশ্বই দেখিব পৰাকৈ জিলিকি ৰৈছে অসমৰ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য ৷ অসমৰ বেতৰ শিল্পই ডাঙৰ পৰ্দাত স্থান লাভ কৰিছে ৷ অসমৰ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰি ছবিখনৰ কষ্টিউম ডিজাইনাৰে অনন্য কৱচ ডিজাইন কৰিছে৷
ছবিখনৰ মুক্তিৰ পাছতে চৰ্চালৈ আহিছে বনবাসৰ সময়ত ৰাম-লক্ষ্মণে পিন্ধা পোছাকৰ কথা ৷ তাৰ পাছতেই চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে অসমৰ পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যই ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এতিয়া এই বিষয়ত ভিন্ন আলোচনা ৷ অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী যেনে সৰাপাত, বেত, মাৰাপাট, কাঠ আদি ব্যৱহাৰ কৰি ৰামায়ণ ছবিখনৰ বাবে এক জটিল ডিজাইনৰ কৱচ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হয়।
ৰামায়ণৰ দৰে বিগ-বাজেটৰ ছবি এখনত পাৰম্পৰিক অসমীয়া শিল্পশৈলীৰ উপস্থাপন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ সকলো উপাদান এক জটিলকৈ তৈয়াৰ কৰা বর্মত সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
যোদ্ধাৰ সাজ কেনেকুৱা হ’ব, সেই বিষয়ে মুম্বাইত আৰম্ভ হোৱা চিন্তা-চৰ্চাৰ অসমত অন্ত পৰে ৷ সাজ-পোছাক ডিজাইনাৰ অজয় কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দলটো অসমলৈ আহে, য’ত তেওঁলোকে বিচৰা কাৰুকাৰ্য স্থানীয় শিপিনীৰ কামত বিচাৰি পায় ।
ডিজাইনাৰ অজয় কুমাৰে ব্যক্তিগতভাৱে এই সৃষ্টিৰ বাবে অসমলৈ আহে, য’ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীক জীৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সৰাপাত-বেতক ভিত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এই কৱচটো নিৰ্মাণ কৰা হয়, য’ত মৰাপাটৰ সজ্জা আৰু সযতনে নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ উপাদান সংযুক্ত কৰা হৈছিল ।
কুমাৰৰ মতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল আৰু ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট সময়, ত্রুটিহীন, ধৈৰ্য আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন আছিল । কৱচৰ ধাৰণা আৰু ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ সম্পাদন চোৱাচিতা কৰালৈকে তেওঁ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছিল যাতে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
তেওঁ নিজৰ দলটোৰ অৱদানকো স্বীকাৰ কৰে, তেওঁলোকক নিজৰ মেৰুদণ্ড আৰু শক্তি বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁলোকৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
সামাজিক মাধ্যমত অজয়ে লিখিছে, "এই কৱচ কেৱল এটা ডিজাইন নহয়; ই মোৰ দৃষ্টিভংগী, মোৰ অধ্যৱসায় আৰু অপৰিসীম পৰিমাণৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এটা টুকুৰা । মই ব্যক্তিগতভাৱে এই সৃষ্টিৰ বাবে অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, য’ত মোৰ দলটোৱে আৰু মই এই দৃষ্টিভংগীক জীৱন্ত কৰি তোলাৰ কাম কৰিছিলোঁ, ঠিক তাতেই মাটিৰ সৈতে মিলি । সৰাপাত বেতক ভিত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা, মাৰাপাটৰ সজ্জা আৰু কাঠৰ উপাদান সংযুক্ত কৰা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছিল ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক । ইয়াৰ বাবে সময়, ধৈৰ্য আৰু অবিশ্বাস্য পৰিমাণৰ নিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন আছিল ।"
তেওঁ আগলৈ আৰু লিখিছে, "মই ইয়াৰ ধাৰণা আৰু ডিজাইন কৰিলোঁ, ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ ইয়াক জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ’লোঁ আৰু এই সকলোবোৰৰ মাজত মোৰ দলটোৱে মোৰ কাষত থিয় দিলে । তেওঁলোক মোৰ মেৰুদণ্ড, মোৰ শক্তি আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক দৃষ্টিভংগীকো সম্ভৱ কৰি তোলা মানুহ । এই কৱচটো সৃষ্টিৰ বাবে কিমান প্ৰচেষ্টা, কেনেকুৱা যাত্ৰা আৰু অগণন ঘণ্টা খৰচ হৈছিল মই জানো । কিছুমান সৃষ্টি কেৱল চেহেৰাৰ বাবেই নহয়, কাহিনী আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ মানুহবোৰৰ বাবেও মনত ৰখাৰ যোগ্য ।"
ৰামায়ণ চিনেমাৰ ৰাম-লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অসমৰ থলুৱা হস্তশিল্প ব্যৱহাৰ কৰা বিষয়টোত অসমৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
A proud moment for Assam as its indigenous craftsmanship finds a place in the much-awaited big-budget film Ramayana. The ornaments worn by the actors portraying Lord Shri Ram and Lord Lakshman have been crafted using traditional অসমৰ সৰাপাত (Sora Paat) and jute. The film costume designer, Ajay Kumar, visited Assam to learn about these indigenous crafts and, along with his team, brought this unique creation to life. The recognition of Assam rich traditions and indigenous craftsmanship on a global platform is a matter of immense pride for every Assamese.— Nilima Devi (@NilimaDeviBJP) November 7, 2026
From the 14th-century Saptakanda Ramayana by Madhava Kandali to today's silver screen, Assam’s sacred bond with the Ramayana continues to shine. Assam's artisans have intricately handcrafted the cinematic armour for Lord Ram and Lakshman in Nitesh Tiwari’s upcoming Ramayana using indigenous Sarpat cane, jute, and local wood elements. CM Dr. @himantabiswa celebrated the achievement, noting that Assam—celebrated as Pragjyotisha in the Valmiki Ramayana—continues to inspire the nation through its living traditions, natural heritage, and master craftsmanship. #ramayana #Pragjyotisha #MakeInAssam— Kaushik Rai (@iKaushikRai) November 7, 2026
সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ, মাধৱ কন্দলীৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়েও ৰামায়ণ চিনেমাত থকা অসমৰ সংযোগৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণ ফিল্ম ছেটৰ পৰা সুৰভীৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ মুহূৰ্ত