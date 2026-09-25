অভিনেতা মুস্তাক খানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
‘আমাক হাঁহিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ । আপোনাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক’- মুস্তাক খানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডত শোকৰ ছাঁ ৷ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা মুস্তাক খানৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে ৷ ৱেলকামৰ দৰে হাস্যমধুৰ ছবিত সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি মুস্তাক খান সকলোৰে মাজত জনাজাত হৈ পৰিছিল ৷
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, প্ৰবীণ অভিনেতা মুস্তাক খান দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আছিল ৷ তেওঁ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৷ মুস্তাক খানে ৫৬ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে কেৱল তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীক দুখ দিয়াই নহয়, সকলোকে স্তম্ভিত আৰু দুখী কৰি তুলিছে ৷ বলীউডৰ চেলেব্ৰিটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক মহলৰ ব্যক্তিত্বলৈকে বহুতেই তেওঁৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা সকলৰ ভিতৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অন্যতম ।
ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত এটা প’ষ্ট কৰিছে ৷ তেওঁ 'ৱেলকাম' ছবিখনৰ এটা দৃশ্যৰ ভিডিঅ' ক্লীপ এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "আপোনাৰ উজ্জ্বল কমিক টাইমিঙৰে আমাক হাঁহিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ । আপোনাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক, মুস্তাক খান । আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন ।"
Thank you for making us laugh with your impeccable comic timing.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 24, 2026
Rest in Peace, Mushtaq Khan! My condolences to the entire family and all his fans. pic.twitter.com/2DtxMW7NHF
২০২৬ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত ৫৬ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা তথা কমেডিয়ান মুস্তাক খানে । সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:০০ বজাত মুম্বাইৰ নানাৱতী হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ ৷
পাঁচ দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তেওঁ ৫০০ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁৰ উজ্জ্বল কমিক টাইমিং প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰে প্ৰিয় ৷ ৱেলকাম ছবিখনৰ তেওঁৰ "মেৰী এক টাংগ নকলি হে" দৃশ্যটো সদায়ে বিখ্যাত হৈ ৰ’ব ৷ গদৰ: এক প্ৰেম কথা, হাম হে ৰাহি প্যাৰ কে, আশ্বিকী আৰু হেৰা ফেৰীৰ দৰে ব্লকবাষ্টাৰ ছবিত স্মৰণীয় সহযোগী চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰি তেওঁ এক সুকীয়া আসন দখল কৰি থৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা মুস্তাক খানৰ ৫৬ বছৰ বয়সত দেহাৱসান