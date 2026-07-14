ETV Bharat / entertainment

আমাৰ নিজস্ব চিনেমা, সংগীত আৰু সাহিত্যৰ এক নতুন ঠিকনা: অসম চৰকাৰৰ অ’টিটিৰ পৰিকল্পনা

অসম বাজেট ২০২৬: অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে আহি আছে নতুন অ’টিটি প্লেটফৰ্ম ৷

Assam Budget 2026: Government to Launch Dedicated OTT Platform for Assamese Cinema & Culture
এইবাৰ নিজা অ’টিটিৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অসমে (Photo : Screengrab from Himanta Biswa Sarma X handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি আছে ৷ ৩১ জুলাইলৈ চলিবলগীয়া বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মাজতে ১০ জুলাইত এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল ৷ এইবাৰৰ বাজেটত অসমৰ মনোৰঞ্জন জগতক সামৰি এক বৃহৎ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে ৷

২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বাজেটত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, লোকসংগীত, তথ্যচিত্ৰ, সাহিত্য আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক সমলসমূহৰ বাবে এটা সুকীয়া অ’টিটি প্লেটফৰ্ম নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহৰ তালিকাত এতিয়া অসমৰ নামো যোগ হ’ব ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "হেৰা অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহ, অলপ ঠাই এৰি দিয়ক, এইবাৰ অসমো আপোনালোকৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ গৈ আছে ।২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বাজেটত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, লোকসংগীত, তথ্যচিত্ৰ, সাহিত্য আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক সমলসমূহৰ বাবে এটা সুকীয়া অ’টিটি প্লেটফৰ্ম নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । আমাৰ নিজা মাটি আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে মনপৰশা কাহিনীবোৰ একেলগে উপভোগ কৰাৰ এয়া হ’ব এক নতুন ঠিকনা । অপেক্ষা কৰক, সবিশেষ জানিবলৈ চকু ৰাখক !"

ৰাজ্য় চৰকাৰৰ উদ্য়োগত আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই নতুন অসমীয়াকেন্দ্ৰিক অ'টিটি প্লেঠফৰ্মে ৰাজ্য়ৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক অধিক টনকিয়াল কৰিব তুলিব বুলি সাংস্কৃতিক কৰ্মসকলে আশা ব্য়ক্ত কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বাজেটত নতুন বিধেয়কৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে একাধিক সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে।

এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰি একাধিক নতুন ঘোষণা কৰিছে।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ এইখন প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন ।

লগতে পঢ়ক : চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য: যোৰহাটত পঞ্চম ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্বন ক’ৰ্ছৰ সফল সামৰণি

TAGGED:

অসমত নতুন অ’টিটি মুকলি
অসমীয়া চিনেমা অ‘টিটি
আঞ্চলিক OTT প্লেটফৰ্ম অসম
OTT PLATFORM FOR ASSAMESE MOVIES
ASSAM OTT PLATFORM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.