অন্ত পৰিল ভোটযুদ্ধ : গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে শিল্পীসমাজে
সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সাধাৰণ জনতাৰ সমান্তৰালকৈ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে শিল্পীসকলেও । শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতো ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে।
Published : April 9, 2026 at 8:40 PM IST
গুৱাহাটী : অন্ত পৰিল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বহু ৰাইজ ওলাই আহিল । বহু ঠাই দেখা ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰীও দেখা পাইছিল ।
সাধাৰণ জনতাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে কণ্ঠশিল্পীয়ে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে । সমান্তৰালভাৱে অসুস্থ দেহৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
- ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ
অসুস্থ শৰীৰে পুৱাৰ ভাগতে কাহিলীপাৰাৰ দক্ষিণগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগত উপস্থিত থাকে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, ‘‘শৰীৰ সুস্থ নহয়, কালি চিকিৎসাৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছো । আগতে মই সদায় জুবিনৰ সৈতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছিলো । ভোটদান সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, আমাৰ সকলোৰে এইটো দায়িত্ব । সেয়ে অসুস্থ দেহাৰে হ’লেও আজি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছো ।’’
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘ন্যায়ৰ বাবেই আমি যুঁজি আছো । আশা কৰিছো সোনকালে এটা ৰিজাল্ট ওলাব ।’’
ইফালে জুবিন ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘সকলোৱে সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ ভোটাদান কৰক ৷ তেতিয়াহে আমি বিচৰা ধৰণে কথাবোৰ হ'ব ।’’
- ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী পাপন অংগৰাগ মহন্তৰ
নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মুম্বাইৰ পৰা অসমত উপস্থিত হয় অংগৰাগ পাপন মহন্ত । মহানগৰীৰ এ আই ডি ছি. কাৰ্যলয়ত দিনৰ ভাগত পৰিয়ালৰ সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ।
গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জুবিনক লৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰা ৰাজনীতিকৰণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘কোনে কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, জুবিনৰ ন্যায় আমি বিচাৰি আছো । সোনকালে আমাক ন্যায় লাগে ।’’
লগতে এইবাৰ বিহুমঞ্চত পাপনক দেখা নাযাব বুলিও জনায় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে । ‘‘জুবিনৰ অনুপস্থিতিয়ে এইবাৰ যে বিহুত এক শূন্যতা অনুভৱ হ’ব’’ - বুলিও কয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ।
- ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাৰ
মহানগৰীৰ এ আই ডি ছি. কাৰ্যলয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাই । ভোটদান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তৰালী শৰ্মাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশটোৰ চিন্তাশীল বুলিও মন্তব্য কৰে ৷ আনহাতে বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে তৰালী শৰ্মাই ৷
জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰসংগত কয়, ‘‘মই ভাবো জুবিন গাৰ্গ এটা বহুত বেছি বৃহৎ আৰু পৃথক বিষয় । তেওঁৰ সত্ত্বা বহুত বেছি গভীৰ ৷ ইমান ডাঙৰ আমি আচলতে তেখেতক একেবাৰে একাষৰীয়া কৰি থৈ দিব লাগে ৷ হকে বিহকে তেওঁৰ নামটো আনিব নালাগে । তেতিয়া সেই সত্ত্বাৰ প্ৰতি অসন্মান কৰা যেন মোৰ অনুভৱ হয় ।’’
- ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ
পৰিয়ালৰ সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই । গীতানগৰৰ জ্যোতি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ।
নৱগঠিত ডিমৰিয়া সমষ্টিত ভোটদান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ইমান দিনে দিছপুৰ সমষ্টিত ভোটদান কৰি আহিছিলো ৷ এইবাৰ নৱ গঠিত ডিমৰিয়া সমষ্টিত ভোটদান কৰিলো । ডিমৰিয়া সমষ্টিত যিবোৰ সমস্যা যিয়ে সমাধান কৰিব বুলি ভাবিছো তেওঁকে বিবিকেৰে ভোটদান কৰিছো । যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেইসমূহৰ সমাধান লাগে । সেয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা নিৰ্ভীক কণ্ঠ গণতন্ত্ৰলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন । লগতে এগৰাকী নাৰী হিচাপে বিধানসভাত আৰু বেছি নাৰীৰ কণ্ঠ থকাটো মই বিচাৰো ।’’
- ৰবি শৰ্মা, যতীন বৰা, আঙুৰলতা ডেকা, আইমী বৰুৱাৰ ভোটদান
পত্নীৰ সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু যতীন বৰাই । স্বামী পীযুষ হাজৰিকা সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই । অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকায়ো পুৱাৰ ভাগত সাব্যস্ত কৰে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ।
লগতে ৰাজ্যৰ আন আন শিল্পীসকলেও ব্যস্ততাৰ মাজতেই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা দেখা যায় । জানিব পৰা অনুসৰি, থিয়েটাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰলে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ।