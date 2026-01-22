জুবিনক সুঁৱৰি প্ৰবাসী অসমীয়া অশ্বিনৰ কণ্ঠত ‘অ’ জুবিন মামা’

জুবিনক সুঁৱৰি প্ৰবাসী অসমীয়া অশ্বিনৰ কণ্ঠত ‘অ’ জুবিন মামা’
বুধবাৰে মহানগৰীৰ ‘মা ষ্টুডিঅ’ ত মুক্তি লাভ কৰে প্ৰবাসী অসমীয়া কৃষ্ণ হাজৰিকাৰ লগতে অঞ্জনা বৰদলৈৰ পুত্ৰ অশ্বিনৰ কণ্ঠত ‘অ' জুবিন মামা’ ৷
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক আছিল আমেৰিকাত থকা এটা প্ৰবাসী অসমীয়া পৰিয়ালৰ । যেতিয়াই জুবিন গাৰ্গ আমেৰিকালৈ গৈছিল, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ঘৰতেই আছিল ৷ জুবিনৰ সৈতে একেলগে খাইছিল, একেলগে ফুৰিছিল প্রবাসী অসমীয়া কৃষ্ণ হাজৰিকা, পত্নী অঞ্জনা বৰদলৈৰ লগতে পুত্ৰ অশ্বিনে ৷ এক কথাত ক’বলৈ গ’লে পৰিয়ালটোৰ বাবে ঘৰুৱা তথা একেবাৰে আপোন আছিল প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ।
জুবিন বিহীন বেদনাত দহি থকা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ দৰে তেওঁলোকো আজি শোকস্তব্ধ । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা বহু স্মৃতি সাঁচি ৰাখিছে আমেৰিকাত থকা এই পৰিয়ালটোৱে । তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকি জুবিনে ৰচিছিল বহু গীত । ইয়াৰে ভিতৰত ‘‘মোৰ মনৰে কল্পনা জেতুকা হোৱানা...’’ শীৰ্ষক গীতটি অন্যতম । তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অশ্বিন হাজৰিকাৰ সৈতে গানৰো চৰ্চা কৰিছিল সকলোৰে মৰমৰ জুবিনে ৷
শেহতীয়াকৈ সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমত উপস্থিত হৈছে সেই প্রবাসী অসমীয়া পৰিয়ালটি । অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে জুবিনক্ষেত্ৰলৈ গৈ অতিকৈ আবেগিক হৈ পৰিছিল তেওঁলোক ৷ তাৰপাছতে জুবিন গাৰ্গক মামা বুলি সম্বোধন কৰি অশ্বিনে গোৱা ‘অ’ জুবিন মামা’ শীর্ষক এটি গীতৰ বাণীবদ্ধ কৰাৰ উপৰিও দৃশ্যগ্রহণো কৰা হয় । গীতটিৰ ৰচনা অজয় ফুকনৰ ।
বুধবাৰে মহানগৰীৰ ‘মা ষ্টুডিঅ’’ ত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় গীতটি । এই গীত মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰবাসী অসমীয়া পৰিয়ালটোৰ লগতে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া, প্ৰণয় বৰদলৈ, জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
উক্ত অনুষ্ঠানটোৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত অঞ্জনা বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘সুখ আৰু দুখৰ দিন । এইবাৰ যে আমি অসমলৈ আহিছোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গ যে আমাৰ মাজত নাই, সেই কথাটোত আমি মনত খুব দুখ এটা পাইছো । আমি অসমলৈ আহিলেই জুবিন গাৰ্গে মেছেজ এটা কৰি হ’লেও খবৰ লয় । এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে তেওঁ নিজেই মাছ বনাই আমাক খুৱাইছে । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ নিচিনা আছিল । তেওঁৰ ন্যায় লাগিব ৷ তেৱে যদি ন্যায় নাপায়, তেন্তে আমি কিন্তু প্ৰতিজন অসমীয়াই সুৰক্ষিত নহয় ।’’
আনহাতে, গীতটিৰ বিষয়ত বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘এই গীতটিৰ নাম হৈছে ‘অ’ জুবিন মামা’ । গীতটি হৈছে মামাকৰ প্ৰতি থকা এটা সৰু ল’ৰাৰ মনৰ ভাৱ ৷ অশ্বিনে তাৰ মনত থকা ভাৱখিনি অজয় ফুকনক কৈছিল । সেই মনৰ ভাৱখিনিক লৈয়েই এই গীতটি ৰচনা কৰা হৈছে ।"