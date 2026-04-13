অসমীয়া সংগীত জগতত কাৰ সহযোগত ভৰি দিছিল আশা ভোছলেই ?

অসমীয়া সংগীত জগতত কাৰ সহযোগত ভৰি দিছিল আশা ভোছলেই ?
আশা ভোছলেই কণ্ঠদান কৰিছিল বহু কেইটা অসমীয়া গীতত ৷ এগৰাকী অসম সন্তানৰ সহযোগতেই অসমীয়া সংগীত জগতত ভৰি দিছিল এইগৰাকী প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 3:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৱে শূন্য কৰি তুলিলে ভাৰতীয় সংগীত জগত ৷ কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰটোৱে শোকাহত কৰি ৰাখিছে প্ৰতিজন সংগীতপ্ৰেমিক ৷ আজি অনুৰাগীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছত পৰিয়ালবৰ্গৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হ’ব তেখেতৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ৷
আশা ভোছলেই বিভিন্ন শৈলীৰ সংগীতত পাৰ্গত আছিল ৷ তেওঁ পপ, গজল, ৰোমাণ্টিক, কাবাৰেট ইত্যাদি বিভিন্ন শৈলীৰ গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ বিভিন্ন ভাষাত কণ্ঠদান কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে অসমীয়া ভাষাতো দি গৈছে অমূল্য উপহাৰ ৷ অসমীয়া সংগীত জগতৰ সৈতে প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । তেওঁ বহুকেইটা কালজয়ী অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছে । বিশেষকৈ এজন অসম সন্তানৰ সহযোগতেই তেওঁ অসমীয়া সংগীত জগতত খোজ পেলাইছিল । সেই ব্যক্তিগৰাকী আছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ।
আশা ভোছলেৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গান আছিল ‘পক্ষীৰাজ ঘোঁৰা’ ৷ ১৯৬৯ চনৰ ‘চিকমিক বিজুলী’ শীৰ্ষক চিনেমাখনৰ এই গানটো অসমীয়া সংগীত জগতৰ এটা অন্যতম জনপ্ৰিয় গীত ৷ ছবিখনপৰিচালনা কৰাৰ ছবিখনৰ সংগীতো পৰিচালনা কৰিছিল ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই ৷ তেওঁৰেই পৰিচালনাত ‘পক্ষীৰাজ ঘোঁৰা’ শীৰ্ষক গীতটোত কণ্ঠ নিগৰাইছিল কিশোৰ কুমাৰ আৰু আশা ভোছলেই ৷
উল্লেখ্য যে, কালি আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত এটা ৰীলছ বৰকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ আশা ভোছেলৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট এটা ৰীলছ য’ত বাজি আছে আন এটা জনপ্ৰিয় অসমীয়া গীত ‘এই ধুনীয়া গধূলি লগন’ ৷ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ লোকেই শুনিব পৰা এটি সমধুৰ গান ৷ ১৯৭৮ চনৰ মন প্ৰজাপতি নামৰ ছবিখনৰ এই গীতটো দ্বৈতভাৱে পৰিৱেশন কৰিছিল আশা ভোছলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাই ৷
শুনো আহকচোন আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লোৱা মহান শিল্পীগৰাকীৰ অমূল্য কণ্ঠই সমৃদ্ধ কৰা কেইটামান অসমীয়া গীত---
১. ভালকৈ পুনৰ চোৱা এবাৰ
২. অ' অভিমানী বন্ধু
৩. আজি ৰাতি যে প্ৰীতি ভৰা
৪. অ' শ্যাম গকুলৰে প্ৰাণ
৫. দূৰে দূৰে থাকি নকলা কথা
৬. অ' জুলি
৭. নাযাবা আঁতৰি
৮. কি যে হৈ গ’ল
৯. চয়নিকা চয়নিকা
১০. এতিয়া তোমালৈ
১১. ক’বানে সঁচাকৈ
এই কালজয়ী গীতসমূহে আশা ভোছলেৰ কণ্ঠৰ যাদু আৰু অসমীয়া সংগীত জগতৰ সৈতে থকা তেওঁৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথা আজিও সোঁৱৰাই দিয়ে ৷ আশা ভোছলেই ২০ টাতকৈও অধিক ভাৰতীয় আৰু বিদেশী ভাষাত ১২ হাজাৰৰো অধিক গীত গাইছে । তেওঁৰ কিছুমান স্মৰণীয় গীতৰ ভিতৰত ‘পিয়া তু অব তো আজা’,‘ দম মাৰো দম’, ‘চুৰা লিয়া হ্যে তুমনে জো দিল কৌ’ আৰু ‘ইন আঁখো কি মস্তি’ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ৷
১২ এপ্ৰিল দেওবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত ৯২ বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰে আশা ভোছলেই । আশা ভোছলেৰ পুত্ৰ আনন্দ ভোছলেই মাতৃৰ বিয়োগৰ বাতৰি নিশ্চিত কৰিছিল ৷
