আশা ভোছলেৰ দেহাৱসান ; ছায়েৰা বানু, জাভেদ আখতাৰকে ধৰি বলীউড জগতৰ একাধিক কিংবদন্তিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আশা ভোছলেৰ দেহাৱসান ; ছায়েৰা বানু, জাভেদ আখতাৰকে ধৰি বলীউড জগতৰ একাধিক কিংবদন্তিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
Published : April 12, 2026 at 6:36 PM IST
মুম্বাই(মহাৰাষ্ট্ৰ): বলীউডৰ কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ দেহাৱসান ৷ দেওবাৰে ৯২ বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটে জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকীৰ ৷ ভাৰতৰত্ন তথা নাইটিংগেল অৱ ইণ্ডিয়া খ্যাত কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত লতা মংগেশকাৰৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী আশা ভোছলে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম বহুমুখী গায়িকা হিচাপে পৰিচিত আছিল ।
শনিবাৰে(১১ এপ্ৰিল) হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত মুম্বাইৰ ব্ৰীছকেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিল্পীগৰাকীক । দেওবাৰে তেওঁ চিকিৎসালয়তে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷ মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলে আশাজীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ৷
আশা ভোছলেৰ অসাধাৰণ গায়নশৈলী আছিল
‘‘আশা ভোছলে আৰু লতাজীৰ সৈতে আমাৰ পৰিয়ালৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছিল । অতীতত অৰ্কেষ্ট্ৰাৰে সংগীত বজাই গান গোৱাৰ সময়ত সকলো ৰেকৰ্ডিং মাইক্ৰ'ফোন ব্যৱহাৰ কৰি লাইভ কৰা হৈছিল । সেই সময়ত আশাজীয়ে মোক প্ৰায়েই ষ্টুডিঅ’লৈ মাতিছিল আৰু নিজস্বশৈলীৰে গীত এটা কেনেকৈ গোৱা উচিত সেই কথা ব্যক্ত কৰিছিল । তেওঁৰ অসুস্থতাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে কথা পতাৰ সুযোগ লাভ কৰি মই কৃতজ্ঞ । তেওঁৰ কণ্ঠশৈলী সঁচাকৈয়ে আচৰিত আছিল । আশা ভোছলে সদায় সকলোকে অতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাসহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁ আৰু লতাজী দুয়ো মোৰ আইতা শ্বামছাদ বেগমক অতিশয় শ্ৰদ্ধা কৰিছিল । এনে মানুহ বিৰল । আমি তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিম । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক’’ - অতি আবেগিকভাৱে প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী ছায়েৰা বানুৱে আশা ভোছলেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
এতিয়া পঞ্চমজী আৰু আপুনি পুনৰ লগ হ’ব
প্লেবেক ছিংগাৰ ঊষা উথুপে আশা ভোছলেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয়, ‘‘আশা ভোছলে জী, আপোনাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক । স্বৰ্গত কোনো কাজিয়া নাই, কোনো যন্ত্ৰণা নাই - কেৱল সংগীত আৰু আপুনি । এতিয়া পঞ্চমজী আৰু আপুনি পুনৰ লগ হ'ব । তেওঁ আমাক ৯২ বছৰ বয়সত এৰি থৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ অতুলনীয় । তেওঁ এগৰাকী সাহসী, দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু বহুমুখী গায়িকা হিচাপে পৰিচিত আছিল । তেওঁৰ গীতবোৰ সদায় আমাৰ লগত থাকিব । আমি সকলোৱে তেওঁক বহুত ভালপাওঁ ৷ তেওঁৰ সৈতে অগণন স্মৃতি আছে । আশা ভোছলেক শব্দৰে বৰ্ণনা কৰাটো অসম্ভৱ । ভগৱানে তেওঁৰ পৰিয়ালক এই ক্ষতি সহ্য কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক ৷’’
আশা ভোছলে জীৱনত বহু মহান কাম কৰিলে
‘‘আশা ভোছলেৰ দৰে কণ্ঠ মানুহে আগতে কেতিয়াও শুনা নাছিল । সৰুৰে পৰা তেওঁৰ গীত শুনি আহিছো । অ' পি নায়াৰ আৰু পঞ্চম দাৰ সৈতে তেওঁৰ গীতসমূহ সঁচাকৈয়ে অবিস্মৰণীয় । তেওঁৰ কণ্ঠৰ স্বতঃস্ফূৰ্ততা, চঞ্চলতা আৰু কোমলতাৰ কোনো তুলনা নাই । পঞ্চম দাৰ মৃত্যুৰ পিছত আশা ভোছলে একেবাৰে ভাঙি পৰে ৷ অৱশ্যে সেই দুখক জয় কৰি তেওঁ জীৱনত মহান কাম সাধন কৰিছিল । তেওঁ এগৰাকী অনুশাসক, তেওঁ কেতিয়াও অপমান সহ্য কৰা নাছিল । ৯২ বছৰীয়া জীৱনত আশা ভোছলেই এৰি থৈ যায় অগণন স্মৃতি আৰু এক অমূল্য উত্তৰাধিকাৰ । এই পৃথিৱীখন যেতিয়ালৈকে থাকিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠ আমাৰ কাণত প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিব’’ - আবেগিক শব্দৰে প্ৰবীণ অভিনেতা ৰাজা মুৰাদে আশা ভোছলেৰ সৈতে থকা স্মৃতি সোঁৱৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
আশা ভোছলেৰ কণ্ঠ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি
‘‘আশা ভোছলেৰ বিয়োগ এক বৃহৎ ক্ষতি । তেওঁৰ সুৰীয়া, অনুশাসিত আৰু অনন্য কণ্ঠ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি । মই সৰুৰে পৰা তেওঁৰ গীত শুনি আহিছো আৰু তেওঁ মোক সদায় মৰম আৰু প্ৰশংসাৰে উপচাই আহিছে’’ - আশা ভোছলেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই মন্তব্য কৰে প্ৰবীণ অভিনেতা অশোক ছৰাফে ।
প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমি সকলোৱে তেওঁক মনত ৰাখিম ৷ আশাতাই মোৰ ছবি জীৱালাগাত এটা গীত গাইছিল । আগতে মই তেওঁৰ গীতবোৰ অতি আগ্ৰহেৰে শুনিছিলোঁ । তেওঁ আৰু আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি আৰু সংগীত সদায় আমাৰ লগত থাকিব । আমি সকলোৱে তেওঁৰ স্মৃতিক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিম । তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক ।’’
তেওঁৰ কণ্ঠ চিৰদিন জীয়াই থাকিব
আশা ভোছলেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্লেবেক ছিংগাৰ কৈলাশ খেৰে কয়, ‘‘আশা ভোছলে দেশবাসীৰ বাবে আছিল এক অমূল্য সম্পদ । লতাজী আৰু আশাজীৰ দৰে কিংবদন্তি বিৰল । যদিও তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত আৰু নাই, তথাপিও তেওঁলোকৰ আত্মা আৰু কণ্ঠ চিৰদিন জীয়াই থাকিব । তেওঁৰ সংগীত, তেওঁৰ জ্ঞান আৰু অনুশাসনে আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব । প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত তেওঁ অটল হৈ থাকিল আৰু দেশবাসীৰ বাবে এক অমূল্য উত্তৰাধিকাৰ এৰি থৈ গ'ল । আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।’’
অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ সক্ৰিয় হৈ থাকিল
‘‘আমি আশা ভোছলেৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছিলো । তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱাটো মোৰ বাবে এক সৌভাগ্যৰ কথা ৷ তেওঁ মোৰ ছবি 'সত্তা' আৰু 'কৰ্পৰেট'ৰ বাবে গান গাইছিল । তেওঁৰ যাদুকৰী কণ্ঠই দশক দশক ধৰি সংগীতপ্ৰেমীৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে । তেওঁৰ মহানতা এইটোৱেই যে আজিও তেওঁৰ গীত সকলোতে শুনা যায়, আনকি ডিস্কোতো । অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ সক্ৰিয় হৈ থাকিল । তেওঁৰ আচৰিত শক্তি আছিল’’ - বলীউডৰ প্ৰযোজক-পৰিচালক মধুৰ ভাণ্ডাৰকাৰে কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এনেদৰে কয় ৷
