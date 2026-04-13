একে বয়স আৰু একেটা বাৰত মৃত্যু: আশা-লতাৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ এক মৰ্মান্তিক সংযোগ
আশা ভোছলে আৰু লতা মংগেশকাৰ: ভাৰতীয় সংগীতৰ এটা সোণালী যুগৰ সমাপ্তি ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ উৰাবাতৰি, কালজয়ী দ্বৈত কণ্ঠ আৰু এক মৰ্মান্তিক সংযোগ-বাতৰিটো আগলৈ স্ক্ৰ’ল কৰক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 12:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ দুই মহাতাৰকা আশা ভোছলে আৰু লতা মংগেশকাৰৰ যুটিয়ে দেশৰ সংগীতৰ ধাৰাটোক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁলোকৰ মাজত থকা প্ৰতিযোগিতাৰ উৰাবাতৰিবোৰৰ মাজতো দুয়ো ভগ্নীৰ মাজৰ আৱেগিক বান্ধোন আৰু একেলগে কণ্ঠদান কৰা গীতবোৰ আছিল অতি অৰ্থপূৰ্ণ ।
আশা ভোছলেৰ বিয়োগৰ পাছত অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ সেই কিংবদন্তি যুটিটোৰ আৰু বহু মধুৰ স্মৃতি পুনৰ স্মৰণ কৰিছে । এই দুই ভগ্নীৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত এক অদ্ভুত কাকতালীয় সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিটো কথাই সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ মন চুই গৈছে ।
কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৱে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লতা মংগেশকাৰৰ সৈতে থকা গভীৰ সম্পৰ্কৰ কথা পুনৰ সকলোকে মনত পেলাই দিছে । তেওঁলোকৰ এই নিবিড় সম্বন্ধই ভাৰতীয় বোলছবি সংগীতৰ সোণালী যুগটো গঢ় দিছিল । এই দুই ভগ্নী কেৱল পৃথকে পৃথকে দুগৰাকী তাৰকাই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকে একেলগে এনে কিছুমান কালজয়ী গীত সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে যিবোৰ যুগ যুগ ধৰি শ্ৰোতাৰ মনত জীয়াই থাকিব ।
আশা ভোছলেৰ বিয়োগৰ পাছত তেওঁৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ' পুনৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত তেওঁ লতা মংগেশকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা আৱেগিক কথোপকথনৰ কথা স্মৰণ কৰিছে ।
প্ৰয়াত আশা ভোছলেৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ'ত তেওঁ লতা মংগেশকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা হৃদয়স্পৰ্শী কথা বতৰা শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে লতা মংগেশকাৰে এবাৰ তেওঁলোক দুয়োকে ‘শেষ মোগল’ (Last of the Mughals) বুলি অভিহিত কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ বুজাব খুজিছিল যে তেওঁলোকৰ সেই কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীসকলৰ যুগটো লাহে লাহে শেষ হৈ আহিছে ।
আশা ভোছলেৰ ভাষাত লতা দিদিয়ে কৈছিল, "সকলো সংগীত পৰিচালক গুচি গ’ল । সকলো গায়ক-গায়িকাও গুচি গ’ল... কিশোৰ (কুমাৰ) গ’ল, ৰফী চাহাব গ’ল, মুকেশ ভাই গ’ল, গীতা দত্ত গ’ল, শমশাদ ভাইও গুচি গ’ল । এতিয়া কেৱল আমি দুজনেই শেষ মোগল হিচাপে বাকী আছোঁ ।"
লতা দিদিৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈ আশাই কৈছিল, "যিদিনা তেওঁ (লতা দিদি) গুচি গ’ল, মই তেওঁক কৈছিলোঁ— 'তুমি গুচি গ’লা । এতিয়া মইহে অকলশৰীয়া হৈ ৰ’লোঁ । সেইটো যুগৰ এতিয়া মই শেষ মানুহ ।'"
পিতৃ পণ্ডিত দীননাথ মংগেশকাৰৰ পৰা লাভ কৰা সংগীতৰ উত্তৰাধিকাৰক অতি নিষ্ঠাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আশা ভোছলে আৰু লতা মংগেশকাৰে । প্ৰকৃততে গোটেই মংগেশকাৰ পৰিয়ালটোৱেই আছিল প্ৰতিভাৰ ভঁৰাল । লতা আৰু আশাৰ উপৰিও আন দুই ভগ্নী উষা মংগেশকাৰ আৰু মীনা মংগেশকাৰো আছিল সুকণ্ঠী গায়িকা । আনহাতে, তেওঁলোকৰ ভাতৃ হৃদয়নাথ মংগেশকাৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক হিচাপে পৰিচিত হৈছিল ।
যদিও সময়ে সময়ে লতা আৰু আশাৰ মাজত তুলনা কৰা হৈছিল, তথাপিও দুয়োগৰাকী ভগ্নীয়ে সংগীত জগতত নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল । লতা মংগেশকাৰক তেওঁৰ শাস্ত্ৰীয় আৰু গম্ভীৰ গীতৰ বাবে 'নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া' (Nightingale of India) বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল । আনহাতে, আশা ভোছলে তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ বাবে জনাজাত আছিল । তেওঁ পপ, গজল আৰু ৰোমাণ্টিক গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাবাৰেট ইত্যাদি বিভিন্ন শৈলীৰ গীতত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছিল । এই দুই ভগ্নীৰ বিৰল যুটিটোৱেই ভাৰতীয় চিনেমা জগতক চহকী কৰি থৈ গৈছে ।
তেওঁলোকে একেলগে কেইবাটাও চিৰস্মৰণীয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল । 'উৎসৱ' ছবিৰ 'মন কিউ বেহকা ৰে', 'জাহান আৰা'ৰ 'জব জব তুমহে ভুলায়া' আৰু 'প্ৰফেচৰ' ছবিৰ 'কোই আয়েগা আয়েগা' আদি গীতত এই যুটিৰ যাদু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । আন এটা জনপ্ৰিয় গীত 'পাকে অকেলি মোহে'ত তেওঁলোকৰ বিপৰীতধৰ্মী অথচ ইটোৱে সিটোক পৰিপূৰ্ণ কৰা কণ্ঠৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় । এই গীতবোৰ আজিও তেওঁলোকৰ অনন্য সমন্বয়ৰ একো একোটা উজ্জ্বল উদাহৰণ হৈ ৰৈছে ।
এই দুই ভগ্নীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেৱল সংগীততে সীমাবদ্ধ নাছিল । শৈশৱৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী কণ্ঠ হৈ পৰালৈকে তেওঁলোকে বহু উত্থান-পতন দেখিছিল একেলগে । যদিও তেওঁলোকে মাজে মাজে সংগীতৰ সুকীয়া পথ বাছি লৈছিল, তথাপিও বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰ আৰু ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ প্ৰতি থকা পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা সদায় স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰি আহিছিল ।
এই দুই ভগ্নীৰ জীৱনৰ দৰে মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো এক আশ্চৰ্যজনক মিল দেখা গৈছে । দুয়োগৰাকী ভগ্নীৰেই ৯২ বছৰ বয়সত আৰু দেওবাৰে মৃত্যু হয় । লতা মংগেশকাৰৰ ২০২২ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ক’ভিডজনিত জটিলতাৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল, আনহাতে আশা ভোছলেৰ ২০২৬ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত মৃত্যু হয় । এই অভাৱনীয় সাদৃশ্যই অনুৰাগীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, যিটো তেওঁলোকৰ আজীৱন অটুট থকা সম্পৰ্কৰ এক প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
দশকৰ পাছত দশক ধৰি এই যুটিটোৱে নেপথ্য সংগীতত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে কিংবদন্তি সংগীত পৰিচালকসকলৰ সৈতে কাম কৰি অলেখ গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল । তেওঁলোকৰ গীতসমূহে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মৰ গায়ক-গায়িকাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল । তেওঁলোক ভাৰতীয় সংগীতৰ দুটা পৰিপূৰক স্তম্ভ হৈ পৰিছিল ।
আশা ভোছলেই প্ৰায়ে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে ভগ্নী লতাৰ পৰা পোৱা দিহা-পৰামৰ্শৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল । তেওঁ নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল । তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন জগতৰ ইতিহাসত এক আদৰ্শ হৈ ৰ’ব ।
