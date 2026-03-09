অৰুণাচল ফেশ্বন উইক ২০২৬: থলুৱা বস্ত্ৰশিল্পৰে অৰ্থনীতি সবলীকৰণৰ লক্ষ্য
অৰুণাচল ফেশ্বন উইক ২০২৬-এখন সুন্দৰ মঞ্চ, য’ত থলুৱা পৰম্পৰাক আধুনিক চিন্তাৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ৷
Published : March 9, 2026 at 1:04 PM IST
গুৱাহাটী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থলুৱা বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প খণ্ডক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই উদ্দেশ্যে অৰুণাচল চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প বিভাগৰ উদ্যোগত নাহৰলগুনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্কত ‘অৰুণাচল ফেশ্বন উইক ২০২৬ – দ্য আৰ্টিজানছ মুভমেণ্ট’ৰ একাদশ সংস্কৰণ আয়োজন কৰা হৈছে ।
আঠদিনীয়া এই অনুষ্ঠানটো অহা ১৪ মাৰ্চৰ পৰা ২১ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে । ৰাজ্যখনৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰশিল্প আৰু কাৰুশিল্পক প্ৰসাৰিত কৰি থলুৱা শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক ভেটি শক্তিশালী কৰাই ইয়াৰ মূল লক্ষ্য । এই ফেশ্বন উইকৰ জৰিয়তে অৰুণাচলৰ আপুৰুগীয়া শিল্পকলাক আধুনিক ৰূপত উপস্থাপন কৰি নতুন প্ৰজন্ম তথা ব্যৱসায়ীসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু আধুনিক ফেশ্বনৰ অপূৰ্ব মিলন
বিগত দহ বছৰ ধৰি চলি অহা এই ফেশ্বন উইক এতিয়া কেৱল এটা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ ই এক শক্তিশালী উদ্যোগিক কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
এই মেলাৰ প্ৰথম সন্ধিয়াটো 'নাইট অফ অপুলেন্স' থীমেৰে উদযাপন কৰা হ’ব । ইয়াত থলুৱা বয়ন শৈলীক আধুনিক ফেশ্বনৰ সৈতে মিলাই এক নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ’ব । পৰম্পৰাগত কাপোৰক কেনেকৈ আধুনিক যুগৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি, তাৰেই এক সুন্দৰ নিদৰ্শন ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিৱস
১৫ মাৰ্চৰ দিনটো বিশেষভাৱে 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হ’ব । এই দিনটো সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৈচিত্ৰ্যময় বস্ত্ৰশিল্পৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে ।
শিল্পী আৰু ডিজাইনাৰৰ সংযোগ
এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ থলুৱা শিপিনী আৰু আধুনিক ডিজাইনাৰসকলৰ মাজত যি ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, তাক বিশেষভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ’ব ।
প্ৰদৰ্শনী আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সবিশেষ
প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী (১৬ মাৰ্চ - ২০ মাৰ্চ)
এই পাঁচ দিন ডিজাইনাৰসকলৰ বাবে মঞ্চত পোচাক প্ৰদৰ্শনৰ বিশেষ সুবিধা থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও হস্ততাঁত, হস্তশিল্প আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব প্ৰদৰ্শনী তথা বিক্ৰীৰ বাবে সুকীয়া বিপণি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব । ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকে পোনপটীয়াকৈ থলুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ পাব ।
সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু বঁটা বিতৰণ
২১ মাৰ্চত 'অৰুণাচল ফেশ্বন উইক বঁটা' প্ৰদান অনুষ্ঠানেৰে এই আঠ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিব । এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন শিতানত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা লোকসকলক সন্মান জনোৱা হ’ব- শ্ৰেষ্ঠ মডেল আৰু শ্ৰেষ্ঠ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, শ্ৰেষ্ঠ শিপিনী, যুৱ উৎকৰ্ষতাৰ স্বীকৃতি আদি ।
মন্ত্ৰী ন্যাটো ডুকামৰ ভাষ্য
এই আয়োজনৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থলুৱা সম্প্ৰদায়সমূহৰ পৰিচয়, কাৰুশিল্প আৰু সাংস্কৃতিক আমাৰ চহকী বস্ত্ৰ ঐতিহ্যত প্ৰতিফলিত হয় । পৰিকল্পিত প্ৰদৰ্শনী, আধুনিকীকৰণ আৰু বজাৰৰ উন্নত সংযোগৰ জৰিয়তে এই খণ্ডটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ আমাৰ বিভাগ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আহিছে । অৰুণাচল ফেশ্বন উইকে এক সুসংগঠিত মঞ্চ প্ৰদান কৰে, যিয়ে পৰম্পৰাক উদ্ভাৱনৰ সৈতে সংযোগ কৰে আৰু শিল্পী তথা উদীয়মান ডিজাইনাৰসকলৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷”
তেওঁ লগতে কয়, "অৰুণাচল ফেশ্বন উইকে এটা সুন্দৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে, য’ত থলুৱা পৰম্পৰাক আধুনিক চিন্তাৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানে আমাৰ থলুৱা শিপিনী আৰু উদীয়মান ডিজাইনাৰসকলক আগুৱাই যোৱাৰ বাবে নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।"
এই ৮ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বস্ত্ৰ আৰু ফেশ্বন খণ্ডক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সৃষ্টিশীল বিকাশৰ এক অন্যতম শক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব ।
